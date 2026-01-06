Ripple Meluncurkan XRPL 3.0.0 Dengan Terobosan Besar Akuntansi Escrow

Ripple telah merilis XRP Ledger versi 3.0.0 dan mendesak validator serta operator node untuk segera melakukan upgrade guna menghindari gangguan. Ini bukan sekadar upgrade. Hal ini karena memperbaiki masalah teknologi mendasar yang berkaitan dengan escrow token.

Ini adalah salah satu fungsi kunci yang digunakan untuk penyelesaian serta transaksi terjadwal di XRPL. Mereka yang terlibat dalam pengembangan aplikasi enterprise menganggap escrow sebagai salah satu pilar penting kepercayaan.

Baca Juga: XRPL Q2 Mencatat Adopsi RLUSD Rekor 154% di Tengah Kenaikan Kapitalisasi Pasar XRP

Mengapa Token Escrow Penting untuk XRPL

Namun, escrow selalu menjadi bagian integral dari layanan penyelesaian XRPL. Untuk waktu yang lama, escrow secara eksklusif hanya mendukung penggunaan XRP. Namun ini berarti jika sebuah bisnis ingin menerbitkan tokennya di XRPL, akan sulit untuk memanfaatkan fitur-fitur canggih.

Proposal yang disebut XLS-85 Token Escrow memperkenalkan layanan escrow untuk aset yang diterbitkan, seperti IOU dan Multi-Purpose Tokens.

Multipurpose Tokens sangat relevan dalam tokenisasi. Token ini merupakan kombinasi dari token fungible dan non-fungible serta mengandung banyak metadata.

Pengembang XRPL menyebut Multipurpose Tokens sebagai solusi untuk lingkungan kepatuhan tinggi karena dapat menyertakan aturan dan siklus hidup tanpa menggunakan smart contract eksternal.

Bug Akuntansi yang Menimbulkan Kekhawatiran

Penguji internal dari desain Token Escrow asli menemukan masalah terkait MPT, yang mengandung biaya transfer. Masalah ini muncul setelah penyelesaian proses escrow dan pelepasan token.

Ketika 100 token dibuka, dengan biaya transfer 1 token, penerima memang menerima 99 token.

Masalahnya terletak pada akuntansi penerbit. Ledger hanya mengurangi LockedAmount penerbit sebesar 99 alih-alih seluruh 100 yang awalnya di-escrow. Dengan demikian, satu token tetap dalam keadaan terkunci. Pada akhirnya, masalah kecil ini dapat terakumulasi dan menyebabkan ketidaksesuaian dalam jumlah pasokan di jaringan.

Para ahli yang memantau infrastruktur XRPL terus menekankan bahaya dari ketidaksesuaian akuntansi sekecil apapun dalam konteks jaringan token dan bagaimana hal tersebut dapat merusak kepercayaan pada jaringan tersebut.

Bagaimana TokenEscrowV1 Memperbaiki Masalah

Masalah ini telah diselesaikan dalam amandemen TokenEscrowV1, di mana logika escrow bruto telah dipisahkan dari pengiriman neto. Setelah escrow selesai, LockedAmount akan berkurang sesuai seluruh nilai yang sebelumnya terkunci.

Biaya transfer akan diproses secara independen sehingga hanya nilai neto yang berdampak pada pasokan. Tidak ada token yang akan tertinggal terkunci, dan nilai total pasokan akan tetap akurat.

Baca Juga: XRPL Wallet Generasi Berikutnya dari Anodos Menyederhanakan Onboarding dan Memberi Reward kepada Pengguna