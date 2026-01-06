ANT-FUN Bermitra dengan Cache Wallet untuk Perdagangan DEX yang Aman dan Mulus serta Akses DeFi Lintas Rantai

Cache Wallet, dompet kripto self-custody yang memungkinkan pengguna memiliki kontrol penuh atas aset cryptocurrency mereka, hari ini mengumumkan kemitraan strategis dengan ANT-FUN, platform DEX (decentralized exchange) yang memungkinkan orang untuk bertransaksi langsung di berbagai platform terdesentralisasi. Kemitraan ini memfasilitasi integrasi Cache Wallet ke dalam platform DEX ANT-FUN untuk memungkinkan pengguna ANT-FUN memperdagangkan perpetual dan berbagai produk DeFi lainnya secara mulus dan aman.

Didukung oleh token asli ANB, ANT-FUN adalah platform trading terdesentralisasi yang memungkinkan orang untuk memperdagangkan berbagai penawaran DeFi, termasuk perpetual futures, mendukung perpindahan aset cross-chain di berbagai chain, dan dibangun dengan mobile wallet. Dikembangkan di atas blockchain Solana, platform trading DEX generasi berikutnya ini menyediakan analisis chain real-time, fitur trading canggih, dan kemampuan social trading yang tak tertandingi.

ANT-FUN Memajukan Akses Likuiditas DeFi Melalui Cache Wallet

Melalui kemitraan di atas, Cache Wallet kini terintegrasi ke dalam platform trading DEX ANT-FUN. Ini berarti pelanggan ANT-FUN sekarang dapat menghubungkan aset dan aplikasi trading terdesentralisasi mereka ke Cache Wallet secara efisien dan aman.

Cache Wallet adalah dompet non-custodial yang didukung AI, dirancang untuk menyederhanakan dan mengamankan manajemen aset digital dalam lanskap DeFi. Ini menawarkan pendekatan yang aman dan efisien bagi pengguna untuk mengelola aset kripto, melakukan swap cross-chain, mendapatkan yield, dan berinteraksi dengan berbagai aplikasi on-chain. Pendekatan yang ramah pengguna, keamanan canggih, dan kompatibilitas di berbagai jaringan blockchain membuat Cache Wallet ideal untuk trader berpengalaman maupun investor pemula.

Dengan mengintegrasikan antarmuka Cache Wallet ke dalam platform trading DEX sosialnya, ANT-FUN memajukan interoperabilitas jaringannya, keamanan, dan manajemen aset praktis dalam lanskap DeFi.

Melalui penggabungan Cache Wallet ke dalam jaringan trading terdesentralisasinya, ANT-FUN membuka akses yang aman dan mulus ke trading DeFi canggih di ekosistemnya. Integrasi ini berarti pengguna ANT-FUN sekarang dapat terhubung ke Cache Wallet untuk mengakses pool likuiditas DeFi yang mendalam untuk transaksi aset, trading, dan generasi yield. Ini lebih lanjut menyiratkan bahwa klien ANT-FUN sekarang dapat berpartisipasi dalam jaringan DeFi yang lebih besar pilihan mereka melalui jaringan multi-chain Cache Wallet dan memanfaatkan fitur otomasi AI Cache untuk menavigasi DeFi dan menyederhanakan aktivitas trading mereka.

Mempercepat Fleksibilitas dan Keamanan Web3

Menggunakan kemitraan ini, baik ANT-FUN maupun Cache Wallet memperkuat misi bersama mereka untuk menghadirkan peluang trading mutakhir kepada komunitas cryptocurrency di seluruh dunia sambil mempertahankan etos desentralisasi dan self-custody.

Aliansi ini juga penting bagi Cache Wallet karena integrasi ini memperkenalkan penggunanya untuk berspekulasi pada pergerakan harga berbagai aset kripto di berbagai blockchain, dengan leverage hingga 100 kali. Dengan menggabungkan infrastruktur dompet Cache yang andal dengan platform trading DEX ANT-FUN, pelanggan Cache dapat berinteraksi dengan berbagai produk DeFi, termasuk posisi futures long dan short, sambil mempertahankan kontrol penuh atas aset mereka.