Konon militer AS hampir selalu dipastikan menang di Hari 1 — bagaimana mungkin tidak, dengan kekuatan besarnya? Tapi apa yang terjadi pada Hari 2 dan hari-hari berikutnya

Rappler Talk: Apa Arti Serangan Trump terhadap Venezuela bagi Filipina

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/06 17:14
MANILA, Filipina – Pemerintah Amerika Serikat menyebutnya sebagai penangkapan atau penahanan. Banyak pihak lain menyebutnya sebagai penculikan atau bahkan penyanderaan.

Baik sekutu maupun lawan telah mengkritik negara adidaya Barat tersebut atas tindakan yang dulu dianggap mustahil terjadi pada tahun 2026: Amerika Serikat melakukan serangan presisi – dengan nama sandi Operasi Absolute Resolve – untuk mengekstraksi dan menahan pemimpin negara berdaulat lainnya.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang berkuasa sejak 2013, kini berada di New York, di mana ia menghadapi kasus pidana. Maduro telah didakwa atas beberapa tuduhan federal, termasuk konspirasi narko-terorisme.

Departemen Luar Negeri Filipina (DFA), dalam pernyataan pada hari Senin, 5 Januari, mengatakan bahwa mereka "memandang dengan keprihatinan perkembangan peristiwa di Venezuela dan dampak konsekuensialnya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan serta terhadap tatanan internasional berbasis aturan."

Dikatakan bahwa militer AS hampir selalu pasti memenangkan Hari 1 — bagaimana tidak, dengan kekuatan mereka yang luar biasa? Tetapi apa yang terjadi pada Hari 2 dan hari-hari berikutnya?

Apa yang terjadi pada Venezuela dan rakyatnya? Secara lebih luas, apa artinya ini bagi negara-negara yang jauh seperti kami di sini di Filipina, dan mengapa DFA menekankan "tatanan internasional berbasis aturan."

Untuk membantu memahami lapisan kekacauan lain di zaman kita, Bea Cupin dari Rappler berbicara dengan Aries Arugay, seorang profesor di Departemen Ilmu Politik Universitas Filipina Diliman, yang merupakan ahli Amerika Latin dan berada di Caracas tepat saat Venezuela bertransisi ke rezim Maduro.

Dalam percakapan yang luas, Arugay membahas sejarah Venezuela, bagaimana kita harus memahami berbagai reaksi domestik terhadap ekstraksi dan penahanannya, dan apa arti tindakan berani — yang oleh beberapa orang disebut lancang — AS terhadap tetangga Amerika Latinnya bagi sekutu perjanjiannya di Indo-Pasifik.

Tandai halaman ini untuk menonton wawancara pada hari Selasa, 6 Januari. – Rappler.com

