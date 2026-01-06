VeChain Menguraikan Ekspansi Lintas-Rantai dan Rencana Integrasi AI untuk 2026

VeChain menargetkan adopsi lebih luas pada 2026 melalui ekspansi lintas rantai dan aplikasi konsumen bertenaga AI.

Peningkatan terbaru mengurangi pasokan VTHO sebesar 50%, dengan 100% biaya kini dibakar untuk setiap transaksi.

Setelah satu tahun fokus pada utilitas, peningkatan protokol, dan pertumbuhan ekosistem, VeChain telah memaparkan arah 2026-nya yang berpusat pada ekspansi lintas rantai, integrasi AI, dan keselarasan regulasi yang lebih kuat. Menurut manifesto yang baru diterbitkan, jaringan ini bertujuan untuk meningkatkan strategi adopsi dunia nyata sambil mempertahankan keberlanjutan ekonomi untuk semua pemangku kepentingan.

Pada 2025, upaya VeChain berpusat pada penguatan proposisi nilainya di tengah apa yang tim gambarkan sebagai "pasar kasino" yang didorong oleh spekulasi dan narasi. Peluncuran Hayabusa, peningkatan terbaru di bawah roadmap "VeChain Renaissance", mengakhiri tahun perkembangan kunci yang telah menetapkan fondasi untuk fase berikutnya protokol.

Seperti yang diuraikan CNF, VeChain mengurangi inflasi VTHO-nya sebesar 50%, meningkatkan tingkat pembakaran menjadi 100%, dan membatasi distribusi hadiah kepada pemegang Node yang melakukan staking melalui StarGate. Pergeseran ini dirancang untuk mencegah akumulasi yang menganggur, meningkatkan kelangkaan, dan meningkatkan bagian hadiah jangka panjang di antara peserta aktif.

Adopsi, Ekspansi, dan Roadmap Lintas Rantai VeChain

Dorongan VeChain untuk utilitas dunia nyata telah berlanjut melalui ekosistem VeBetter-nya, yang kini mendukung lebih dari 50 aplikasi, lebih dari 5,2 juta pengguna, dan hampir 50 juta transaksi. Aplikasi seperti Mugshot, Greencart, dan BYB memanfaatkan tema seperti kesehatan, keberlanjutan, dan keterlibatan olahraga. Dengan mengabstraksi lapisan blockchain, VeChain memasukkan pengguna tanpa memerlukan interaksi kripto langsung.

Tim juga mengonfirmasi bahwa token asli VeChain, VET, VTHO, dan token B3TR yang digunakan dalam VeBetter, berhasil didaftarkan di bawah MiCAR pada platform ESMA UE. Di sisi bisnis, integrasi baru dengan merek seperti Lululemon China dan Rekord menambah momentum. Rekord baru-baru ini melampaui 100.000 transaksi on-chain, menunjukkan daya tarik awal dalam pengembangan Paspor Produk Digital, solusi yang berfokus pada kepatuhan untuk rantai pasokan berbasis UE.

Seperti yang kami laporkan sebelumnya, VeChain sudah menjalankan sistem Paspor Produk Digital (DPP) perusahaan, mendapatkan momentum regulasi menjelang penegakan UE yang akan datang.

Roadmap 2026 berpusat pada Interstellar, lapisan komunikasi lintas rantai yang memperluas kompatibilitas VeChain dengan jaringan lain dan membuka pasar baru. Ini adalah bagian dari fase akhir roadmap Renaissance, menyusul peningkatan seperti Galactica, yang memperkenalkan mekanik gas bergaya EIP-1559, dan Hayabusa, yang memindahkan jaringan ke model DPoS.

Platform VeBetter lebih lanjut diharapkan memperkenalkan agen bertenaga AI yang meningkatkan interaksi dan dukungan pengguna, yang bertujuan untuk membuat aplikasi berbasis blockchain lebih mudah diakses oleh pengguna non-kripto.

Di sisi komunitas, VeChain melatih lebih dari 450 pengembang di 15 workshop, meluncurkan VeChain Builders Academy, dan mendukung hackathon global. Selain itu, kerangka SDK-nya digunakan dalam kolaborasi dengan Rochester Institute of Technology di Zagreb untuk mengindeks data dunia nyata.

VeChain juga, menurut laporan CNF, meluncurkan VeChain Kit v2, SDK yang ditingkatkan untuk membangun dApps frontend, menampilkan antarmuka yang didesain ulang dan fungsi token swap bawaan.

Di tengah perkembangan ini, prospek harga VeChain tetap optimis. Seperti yang dicatat analis CryptoBusy, harga VET tetap berada dalam saluran turun multi-tahun, saat ini menguji zona permintaan kunci antara $0,009 dan $0,012. Menambah optimisme, VeChain (VET) juga baru-baru ini mulai diperdagangkan di Kraken, mendukung sentimen bullish. Sementara itu, pada saat pers, harga VET melonjak lebih dari 5%, diperdagangkan pada $0,01263.