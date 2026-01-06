China melarang tokenisasi aset dunia nyata, mengklasifikasikannya sebagai keuangan ilegal

Proyek RWA diperlakukan sebagai penggalangan dana ilegal, sekuritas, atau aktivitas berjangka di bawah hukum yang ada.

Struktur terkait Hong Kong dan lepas pantai dengan staf daratan China secara eksplisit menjadi sasaran.

Tanggung jawab meluas ke seluruh rantai layanan Web3, tidak hanya penerbit token.

China telah memberikan salah satu sinyal paling jelas tentang keuangan digital, secara resmi mengklasifikasikan tokenisasi aset dunia nyata sebagai aktivitas keuangan ilegal.

Pemberitahuan terkoordinasi dari tujuh asosiasi industri keuangan utama menempatkan tokenisasi RWA dalam kategori terlarang yang sama dengan stablecoin, mata uang kripto, dan penambangan kripto.

Langkah ini menutup semua ambiguitas yang tersisa mengenai apakah aset yang ditokenisasi dapat berkembang di bawah program percontohan regulasi di masa depan.

Sebaliknya, regulator telah menarik garis keras yang melampaui penerbit proyek ke seluruh rantai layanan Web3, termasuk operasi terkait Hong Kong dan struktur lepas pantai dengan staf daratan China.

Deklarasi tersebut diterbitkan bersama oleh Asosiasi Keuangan Internet China, Asosiasi Perbankan China, Asosiasi Sekuritas China, Asosiasi Manajemen Aset China, Asosiasi Berjangka China, Asosiasi Perusahaan Tercatat China, dan Asosiasi Pembayaran dan Kliring China.

Peringatan regulasi terpadu

Asosiasi-asosiasi tersebut menyatakan bahwa aktivitas RWA tidak memiliki dasar hukum di bawah hukum China yang ada.

Tokenisasi didefinisikan sebagai pembiayaan dan perdagangan melalui penerbitan token atau hak seperti token dan instrumen utang, struktur yang menurut regulator memperkenalkan risiko berlapis yang terkait dengan aset fiktif, kegagalan operasional, dan perdagangan spekulatif.

Yang penting, otoritas menekankan bahwa tidak ada regulator China yang menyetujui bentuk tokenisasi aset dunia nyata apa pun, menghilangkan klaim bahwa proyek berada dalam fase uji coba atau menunggu pendaftaran.

Pengamat hukum menggambarkan pengumuman tersebut sebagai contoh langka koordinasi lintas industri, biasanya diperuntukkan bagi saat-saat ketika regulator bertujuan untuk menahan risiko keuangan sistemik.

Pelanggaran hukum yang diuraikan

Pemberitahuan tersebut memetakan aktivitas RWA secara langsung ke pelanggaran di bawah Hukum Pidana dan Hukum Sekuritas China.

Penerbitan token kepada publik sambil mengumpulkan dana dapat diperlakukan sebagai penggalangan dana ilegal.

Memfasilitasi transaksi atau distribusi token tanpa persetujuan dapat merupakan penawaran sekuritas publik yang tidak sah.

Model perdagangan yang melibatkan leverage atau mekanisme taruhan dapat termasuk dalam operasi bisnis berjangka ilegal.

Regulator juga menolak premis bahwa struktur token dapat menjamin kepemilikan atau likuidasi aset dasar.

Bahkan ketika tim mengklaim transparansi atau jaminan yang asli, otoritas berpendapat bahwa limpahan risiko tetap tidak terkendali.

Rute Hong Kong dan lepas pantai

Peringatan tersebut secara eksplisit menargetkan proyek yang mencoba menghindari aturan daratan China melalui narasi kepatuhan luar negeri, klaim jangkar aset, atau ekspor layanan teknologi.

Regulator sekuritas China mendesak perusahaan pialang domestik untuk menghentikan keterlibatan dalam aktivitas tokenisasi RWA di Hong Kong, memperluas jangkauan kebijakan di luar daratan China.

Fitur kunci dari arahan tersebut adalah standar tanggung jawab yang diterapkan pada penyedia layanan.

Institusi dan individu yang tahu atau seharusnya tahu bahwa mereka mendukung mata uang virtual atau bisnis terkait RWA dapat dimintai pertanggungjawaban.

Standar objektif ini merusak model Web3 umum yang mengandalkan pendaftaran lepas pantai sambil mempertahankan tim dan operasi di China.

Dampak rantai layanan Web3

Tanggung jawab tidak terbatas pada pendiri proyek.

Outsourcer teknologi, agen pemasaran, influencer, penyedia antarmuka pembayaran, dan staf operasional semuanya menghadapi paparan hukum jika mereka mendukung proyek RWA yang ditujukan untuk pengguna China.

Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa bahkan mempekerjakan satu pekerja operasi di China dapat membuat proyek lepas pantai terpapar risiko penegakan hukum.

Regulator mengaitkan tindakan keras tersebut dengan meningkatnya penipuan di bawah label RWA, termasuk skema yang melibatkan stablecoin, token tanpa nilai, dan narasi penambangan yang digunakan untuk penggalangan dana ilegal dan aktivitas piramida.

Waktunya juga sejalan dengan dorongan China untuk menginternasionalkan yuan digital melalui pusat baru Shanghai untuk pembayaran lintas batas dan layanan blockchain, sambil membatasi penerbitan stablecoin pribadi untuk mempertahankan kontrol negara atas penerbitan mata uang.

