Nilai Pasar Ethereum Mendorongnya Melampaui Korporasi Besar AS

Menurut data yang disorot oleh CoinGecko, Ethereum kini berada di peringkat ke-34 secara global, dengan kapitalisasi pasar sekitar $389,51 miliar. Ether diperdagangkan mendekati $3.234, mencatat kenaikan harian sekitar 1,98%, menempatkannya di depan perusahaan publik terkenal termasuk AbbVie, Costco, dan Netflix.

Poin-poin penting: Ethereum telah naik ke posisi ke-34 di antara aset global berdasarkan kapitalisasi pasar.

Nilai pasar ETH sebesar $389,51 miliar kini melampaui beberapa korporasi besar AS.

Harga Ether bertahan di atas $3.230, didukung oleh momentum harian yang positif.

Pergeseran peringkat mencerminkan penguatan kepercayaan investor dan perbaikan kondisi on-chain.

Pada level saat ini, kapitalisasi pasar Ethereum sedikit melampaui AbbVie sebesar $389,14 miliar, Costco sebesar $388,79 miliar, dan Netflix sebesar $387,54 miliar, menggarisbawahi betapa ketatnya persaingan aset digital dengan raksasa ekuitas tradisional. Meskipun selisihnya tetap tipis, langkah ini menyoroti bobot Ethereum yang terus tumbuh dalam lanskap aset global.

Momentum Kapitalisasi Pasar Ethereum vs. Ekuitas Tradisional

Kenaikan Ethereum terjadi saat beberapa ekuitas tradisional menunjukkan kinerja jangka pendek yang beragam. Saham AbbVie turun sekitar 3,98% pada hari ini, sementara Costco naik sekitar 2,49%, dan Netflix naik sekitar 0,52%. Sebaliknya, kenaikan harian Ether yang mendekati 2% telah cukup untuk mengubah keseimbangan dalam peringkat kapitalisasi pasar.

Pergeseran ini mencerminkan lebih dari sekadar aksi harga jangka pendek. Ethereum baru-baru ini mendapat manfaat dari penurunan aktivitas keluar validator dan peningkatan partisipasi staking, mengurangi tekanan jual langsung sambil memperkuat perilaku holding jangka panjang.

Dikombinasikan dengan aktivitas perdagangan yang berkelanjutan, dinamika ini telah membantu mendukung valuasi Ether pada level yang kompetitif dengan beberapa perusahaan publik terbesar di dunia.

Meskipun peringkat kapitalisasi pasar dapat berubah dengan cepat, posisi Ethereum di atas berbagai korporasi terkenal memperkuat perannya sebagai aset global utama daripada instrumen spekulatif khusus. Selama fundamental on-chain tetap mendukung, posisi Ethereum bersama — dan di depan — para pemimpin ekuitas tradisional mungkin akan menjadi fitur yang semakin umum dalam perbandingan pasar global.

