Dunia kurang aman setelah tindakan AS di Venezuela, kata Kantor HAM PBB

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/06 19:45
BERLIN, Jerman – Komunitas dunia harus memperjelas bahwa intervensi AS di Venezuela merupakan pelanggaran hukum internasional yang membuat dunia kurang aman, kata Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada hari Selasa, 6 Januari.

Pasukan AS menggulingkan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi mendadak pada akhir pekan. Dia menghadapi empat tuduhan kriminal di AS, termasuk narko-terorisme, dan wakil presiden Maduro telah dilantik sebagai presiden sementara.

"Jelas bahwa operasi tersebut merusak prinsip fundamental hukum internasional, bahwa negara tidak boleh mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun," kata Kantor tersebut.

"Komunitas internasional perlu bersatu dengan satu suara untuk menegaskan hal itu," kata juru bicara utama Kantor tersebut, Ravina Shamdasani, kepada wartawan.

Jauh dari kemenangan bagi hak asasi manusia, intervensi militer merusak arsitektur keamanan internasional dan membuat setiap negara kurang aman, katanya. (BACA: Bagaimana AS merencanakan penangkapan Maduro Venezuela)

"Ini mengirimkan sinyal bahwa yang kuat bisa melakukan apa pun yang mereka suka," tambahnya.

Masa depan Venezuela harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, katanya, menambahkan ketidakstabilan dan militarisasi lebih lanjut hanya akan memperburuk situasi hak asasi manusia di sana. – Rappler.com

