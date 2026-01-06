Bitcoin (BTC) Memuat Ulang Tren Bullish-nya: Seberapa Dekat untuk Menembus $95K?

Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $93,6K.

Volume perdagangan BTC telah melonjak lebih dari 39%.

Pasar telah mencatat likuidasi BTC sebesar $187,48 juta.

Dengan sentimen beragam di seluruh aset kripto, pergerakan harga mereka mengamati jalur yang jelas untuk bergerak maju. Beberapa aset digital utama tercatat hijau dengan lonjakan sederhana, dan beberapa masih tertinggal di zona merah. Terutama, Bitcoin (BTC), aset terbesar, berada di jalur bullish, mengikuti beberapa upaya pemulihan.

Harga BTC mungkin naik ke level $95K jika potensi bulls bertahan lebih lama, tanpa menghadapi penolakan. Pergerakan harga aset telah membawa berbagai kisaran terendah dan tertinggi, dan pada jam pagi, diperdagangkan pada level terendah $92.285 dan akhirnya, dengan pergeseran bullish, naik ke level tertinggi $94.762.

Sementara itu, fluktuasi harga telah membuat Bitcoin diperdagangkan pada level saat ini $93.641, setelah mencatat lonjakan 1,22% dalam nilai. Akibatnya, volume perdagangan harian aset telah meningkat lebih dari 39,38%, mencapai zona $47,04 miliar. Dalam 24 jam terakhir, pasar BTC telah menyaksikan likuidasi sebesar $187,48 juta.

Apakah Bitcoin Membangun Momentum untuk Kenaikan Lebih Lanjut?

Pada grafik 4 jam, Bitcoin menunjukkan minat beli yang kuat, dengan harga didominasi oleh candle yang bergerak naik. Ini bisa naik dan menemukan resistensi utamanya sekitar $93,8K. Keuntungan lebih lanjut akan memberikan tekanan kenaikan tambahan, dan dengan golden cross, kemungkinan akan mengirim harga di atas $94,1K.

Dengan asumsi grafik perdagangan aset berubah merah, harga mungkin turun ke kisaran support $93,4K. Kerugian yang berkepanjangan dapat memecah momentum Bitcoin, dan mungkin jatuh tajam di bawah level $93,1K. Juga, dengan death cross, koreksi bearish akan mendapatkan lebih banyak daya tarik.

Grafik BTC (Sumber: TradingView)

Garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) BTC melintasi di atas garis sinyal, menunjukkan tanda bullish. Momentum jangka pendek lebih kuat dari tren jangka panjang, dan dapat membawa potensi pembalikan atau kelanjutan dari uptrend. Selain itu, indikator Chaikin Money Flow (CMF) di 0,24 menunjukkan tekanan beli yang kuat di pasar Bitcoin. Aliran uang masuk ke aset, mendukung akumulasi dan pasar bullish.

Nilai Relative Strength Index (RSI) harian yang ditemukan di 69,59 menandakan kekuatan bullish yang kuat. BTC mendekati wilayah overbought-nya, yang mungkin memungkinkan akselerasi kenaikan lebih lanjut, dengan kemungkinan konsolidasi atau pullback jangka pendek. Selain itu, pembacaan Bull Bear Power (BBP) Bitcoin tetap di 1.838,23, menunjukkan dominasi bullish yang sangat kuat. Dengan pembeli dalam kontrol penuh, harga diperdagangkan di atas, dan juga dapat mengisyaratkan kondisi yang terlalu diperpanjang.

