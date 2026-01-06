Polygon Mencapai Fase S-Curve saat Pembakaran POL Harian Meningkat dan Pasokan Staking Mengencang

Polygon mencatat pembakaran harian hampir 1 juta POL dari biaya dasar, sementara 3,6 miliar POL tetap di-staking di seluruh jaringan.

Polygon menarik perhatian pasar kembali seiring aktivitas biaya on-chain meningkat tajam di seluruh jaringan.

Data menunjukkan pembakaran token harian yang berkelanjutan dan partisipasi staking yang stabil. Perkembangan ini menandakan pergeseran dalam dinamika pasokan Polygon.

Pembaruan ini mengikuti metrik jaringan publik yang dibagikan oleh kepemimpinan Polygon. Analis pasar mengawasi dengan cermat perubahan pasokan berbasis penggunaan sepanjang 2026.

Peningkatan Biaya Dasar Mendorong Pembakaran Polygon Harian yang Konsisten

Polygon telah mencatat peningkatan tajam dalam aktivitas biaya dasar selama beberapa hari terakhir. Data jaringan menunjukkan sekitar satu juta POL dibakar setiap hari melalui biaya dasar.

Aktivitas pembakaran ini terus berlanjut secara konsisten selama periode tiga hingga empat hari. Peningkatan ini mencerminkan penggunaan transaksi yang lebih tinggi di aplikasi yang didukung Polygon.

Jika laju pembakaran saat ini berlanjut, pengurangan pasokan tahunan menjadi terukur.

Perkiraan menunjukkan hingga 3,5% dari total pasokan POL dibakar setiap tahun. Angka ini bergantung pada volume transaksi yang stabil dan generasi biaya.

Mekanisme pembakaran beroperasi secara otomatis melalui model biaya jaringan.

Sistem biaya dasar menghapus POL dari sirkulasi secara permanen. Setiap transaksi berkontribusi langsung pada proses pembakaran.

Seiring penggunaan jaringan meningkat, volume pembakaran meningkat sesuai. Model ini menghubungkan pengurangan pasokan langsung dengan permintaan on-chain.

Jumlah transaksi yang lebih tinggi telah mendukung tren terbaru ini. Polygon memproses peningkatan aktivitas di berbagai pembayaran dan layanan terdesentralisasi.

Generasi biaya mencerminkan penggunaan nyata daripada transfer spekulatif. Aktivitas berkelanjutan tetap menjadi faktor utama untuk pembakaran yang berlanjut.

Pasokan Polygon yang Di-Staking Tetap Terkunci di Tengah Akselerasi Pembakaran

Sementara pembakaran meningkat, sebagian besar POL tetap di-staking. Data saat ini menunjukkan sekitar 3,6 miliar POL terkunci dalam kontrak staking.

Token ini tidak tersedia untuk diperdagangkan sambil mendukung keamanan jaringan. Partisipasi staking tetap stabil selama periode pasar baru-baru ini.

Validator dan staker mendapatkan imbalan untuk mengamankan jaringan. Imbalan gabungan saat ini rata-rata sekitar 1,5% per tahun. Tingkat imbalan ini lebih rendah dari tingkat pembakaran tahunan yang diproyeksikan. Perbedaan ini mempengaruhi pertumbuhan pasokan bersih dari waktu ke waktu.

Token yang di-staking mengurangi pasokan beredar yang tersedia di bursa. Pengetatan ini terjadi bersamaan dengan pembakaran biaya dasar yang sedang berlangsung.

Kedua faktor ini berkontribusi pada pasokan beredar efektif yang lebih rendah. Dinamika pasokan sekarang bergantung pada penggunaan daripada pertumbuhan penerbitan.

Model staking tetap tidak berubah meskipun pembakaran lebih tinggi. Distribusi imbalan mengikuti aturan jaringan yang telah ditetapkan. Tidak ada perubahan pada insentif validator yang telah diumumkan. Staking tetap menjadi komponen inti dari sistem konsensus Polygon.

Penggunaan Jaringan Menghubungkan Pertumbuhan Biaya dan Tren Pasokan di 2026

Kepemimpinan Polygon telah menghubungkan pertumbuhan biaya dengan adopsi jaringan yang lebih luas. Peningkatan aktivitas mencerminkan penggunaan di berbagai pembayaran, DeFi, dan alat infrastruktur.

Pembakaran berbasis biaya meningkat seiring permintaan transaksi di sektor-sektor ini.

Struktur ini mengikat tren pasokan langsung dengan keterlibatan jaringan. Pada saat penulisan ini, harga Polygon berada di $0,1265, mencerminkan kenaikan 5,87% selama 24 jam terakhir.

Data terbaru menunjukkan jumlah transaksi yang kuat di seluruh jaringan.

Alamat aktif dan penggunaan aplikasi telah meningkat dari bulan ke bulan. Metrik ini mendukung generasi biaya yang berkelanjutan.

Penggunaan yang lebih tinggi meningkatkan biaya dasar dan pembakaran yang sesuai.

Partisipasi staking tetap penting untuk stabilitas jaringan. Selain itu, token yang terkunci terus mengamankan transaksi dan memvalidasi blok.

Keseimbangan ini mendukung kinerja jaringan yang konsisten. Pengetatan pasokan terjadi tanpa mengurangi partisipasi validator.

Prospek untuk 2026 bergantung pada tingkat penggunaan yang berkelanjutan. Pertumbuhan biaya bergantung pada permintaan aplikasi dan aktivitas integrasi.

Perubahan pasokan tetap terikat pada data jaringan yang terukur. Analis pasar memantau apakah tren saat ini bertahan.

