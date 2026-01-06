Apakah XRP Akan Mencatat Kerugian Tahunan Pertamanya Sejak 2022 Saat Investor Beralih ke Remittix?

Saat 2026 dimulai, analis menunjukkan bahwa sentimen pasar kripto bergeser dari reli spekulatif ke positioning selektif. Tidak seperti 2025, investor tidak lagi mengejar lonjakan harga. Sebaliknya, kini ada fokus investasi yang jelas terhadap altcoin yang menunjukkan adopsi dunia nyata yang kuat daripada hype spekulatif. Perkembangan inilah yang membuat XRP kembali menjadi berita.

Faktanya, selama beberapa hari terakhir, XRP telah menunjukkan kinerja harga yang kuat, namun meskipun demikian, altcoin warisan ini tetap mendapat pengawasan besar. Investor kini bertanya-tanya apakah XRP dapat mempertahankan momentumnya cukup lama untuk memberikan hasil atau apakah 2026 akan menjadi tahun dimana ia mencatat kerugian besar pertamanya sejak 2022.

Pada saat yang sama, Remittix, sebuah altcoin PayFi baru di Ethereum, muncul sebagai solusi pembayaran generasi berikutnya dan sudah menarik modal dari investor yang memprioritaskan utilitas daripada positioning warisan.

XRP: Neraca Keuangan Kuat, Momentum Lemah

Kinerja XRP belakangan ini telah membuatnya kembali menjadi berita karena trader mulai berspekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya untuk altcoin ini. Selama beberapa hari terakhir, XRP telah menunjukkan momentum yang kuat, naik dari $1,8 menjadi $2,23, menunjukkan bahwa momentum sedang terbangun. Selain itu, Coingecko melaporkan bahwa XRP kini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $135 miliar dan volume perdagangan 24 jam lebih dari $4 miliar.

Biasanya, ini seharusnya menunjukkan potensi bullish yang kuat; namun, banyak trader tetap tidak yakin dengan kemampuan dan potensi XRP. Menurut beberapa peneliti, aktivitas saat ini terkait dengan hype, kejelasan regulasi dan spekulasi cadangan strategis daripada fundamental yang solid dan didorong oleh pendapatan, sehingga mungkin tidak bertahan lama. Akibatnya, banyak investor kripto kini memandang XRP sebagai stabil namun stagnan, terutama dibandingkan dengan platform yang lebih baru yang secara aktif memperluas fungsionalitas.

Remittix (RTX): Utilitas Pembayaran Mendorong Aliran Modal

Sementara spekulasi seputar kinerja XRP saat ini terus berlanjut, pola on-chain menunjukkan investor kini mengalihkan perhatian mereka ke Remittix. Remittix menghasilkan banyak buzz karena menargetkan pasar senilai $19 triliun yang sulit ditembus oleh solusi blockchain tradisional. Menurut para ahli, yang membedakan Remittix dari yang lain adalah eksekusi.

Dompet Remittix sudah aktif di App Store, menandai rilis produk utama pertama proyek ini. Dompet berfungsi sebagai dompet kripto lengkap saat ini, dengan peningkatan mendatang yang berfokus pada fungsionalitas kripto-ke-fiat langsung. Dukungan Google Play juga diharapkan segera hadir, memperluas aksesibilitas. Selain dompet, Remittix telah mengonfirmasi tanggal peluncuran platform PayFi-nya pada 9 Februari 2026.

Selain hal di atas, Remittix telah mendapatkan lebih dari $28,6 juta dalam pendanaan pribadi, menunjukkan minat investor yang kuat terhadap proyek ini. Selain itu, Remittix juga telah mendapatkan listing yang dikonfirmasi di bursa terkemuka BitMart dan LBANK. Berikut adalah beberapa hal lain yang menarik bagi investor tentang Remittix:

Potensi adopsi global dengan penyelesaian kripto-ke-fiat langsung yang sudah aktif di 30 negara

Audit yang berhasil oleh Certik dan tim telah menyelesaikan verifikasi KYC lengkapnya

Mendapatkan lebih dari $28,6 juta dalam pendanaan pribadi

Listing yang dikonfirmasi di bursa terkemuka seperti BitMart dan LBANK

Kesimpulan Akhir: Pergeseran Menuju Eksekusi Dibanding Warisan

XRP mungkin menghindari penurunan tajam, tetapi rotasi modal menunjukkan investor tidak lagi tertarik pada masa depannya seperti sebelumnya. Sebaliknya, prioritas investasi telah bergeser ke platform yang sudah memberikan kemajuan terukur, seperti Remittix.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan melihat proyek mereka di sini:

Website: https://remittix.io/

Socials: https://linktr.ee/remittix

FAQs

1. Mengapa investor beralih ke Remittix?

Investor tertarik pada Remittix karena menawarkan produk yang sudah aktif, timeline yang jelas, dan utilitas pembayaran dunia nyata.

2. Bagaimana sentimen pasar mempengaruhi XRP dan Remittix secara berbeda?

XRP dipengaruhi oleh siklus pasar yang lebih luas, sementara Remittix mendapat manfaat dari rotasi modal yang didorong oleh eksekusi.

3. Apakah Remittix dirancang untuk pengguna sehari-hari atau bisnis?

Remittix dibangun untuk pengguna individu maupun bisnis. Dompet mendukung pengelolaan kripto sehari-hari, sementara fitur PayFi dan integrasi API yang akan datang dirancang untuk merchant dan penyedia pembayaran.