Husky Inu AI (HINU) Ditetapkan di $0.00024865, Bitcoin (BTC) Menuju $95,000, Memecoin Memperoleh Kembali Kekuatan Setelah Penurunan

Husky Inu AI (HINU) Ditetapkan Untuk $0,00024865

Husky INU AI (HINU) siap untuk kenaikan harga terbaru dari fase pra-peluncurannya. Kenaikan tersebut akan melihat nilai token HINU naik dari $0,00024770 menjadi $0,00024865. Kenaikan berkala dalam nilai token HINU memungkinkan proyek untuk melanjutkan penggalangan dana sambil memberdayakan komunitasnya yang berkembang dan pemegang token yang ada. Tujuan utama dari fase pra-peluncuran adalah untuk mengamankan modal, mendanai perbaikan platform, melakukan inisiatif pasar, dan mendukung ekspansi ekosistem yang lebih luas.

Peluncuran resmi proyek ini pada 27 Maret 2026. Namun, tim terbuka untuk memindahkan peluncuran ke tanggal lebih awal atau lebih lambat. Tim proyek akan mengadakan serangkaian pertemuan peninjauan untuk menentukan tanggal peluncuran proyek. Dua pertemuan peninjauan pertama diadakan pada 1 Juli 2025, dan 1 Oktober 2025, sedangkan yang ketiga dijadwalkan pada 1 Januari 2026.

Husky Inu AI menghadapi perlambatan dramatis dalam penggalangan dana menjelang akhir 2025 karena pasar menghadapi perlambatan yang signifikan setelah flash crash Oktober. Akibatnya, penggalangan dana merangkak hingga terhenti karena proyek berjuang untuk mengumpulkan dana. Proyek ini telah mengumpulkan $918.612 sejauh ini karena penggalangan dana kembali meningkat. Husky Inu melewati tonggak $750.000 pada 16 Mei dan tonggak $800.000 pada 15 Juni. Proyek ini mencapai tonggak $850.000 pada Juli dan melewati $900.000 pada Oktober. Namun, penggalangan dana telah meningkat lagi selama beberapa hari terakhir karena sentimen investor berubah positif.

Pasar Kripto Melanjutkan Rally, Bitcoin (BTC) Di Atas $93.000

Pasar cryptocurrency melanjutkan tren naik terbarunya, dengan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL), dan token lainnya diperdagangkan di wilayah positif. Cryptocurrency unggulan keluar dari kisaran perdagangannya selama akhir pekan, naik 0,71% pada Sabtu dan 0,99% pada Minggu untuk menetap di $91.494. Rally mendapatkan momentum lebih lanjut pada Senin ketika BTC naik hampir 3% menjadi $93.870. BTC sempat melewati $94.000 pada Selasa, mencapai tertinggi intraday $94.757 sebelum bergerak ke level saat ini $93.447, naik hampir 1%.

ETH mengikuti lintasan serupa selama 24 jam terakhir, merebut kembali $3.200 dan mencapai tertinggi intraday $3.261. Namun, ia telah kehilangan momentum dan saat ini sekitar $3.334, naik hampir 2%. Sementara itu, Ripple (XRP) telah memposting rally yang menakjubkan selama 24 jam terakhir, dengan harga naik 10% dalam 24 jam dan 25% selama seminggu terakhir. Altcoin terkemuka telah memposting candle hijau berturut-turut, keluar dari struktur bearish-nya karena sentimen pasar secara keseluruhan terus membaik.

Solana (SOL) naik 2%, diperdagangkan sekitar $138 saat mendekati tanda $140, sementara Dogecoin (DOGE) naik lebih dari 2% di $0,150. Cardano (ADA) naik lebih dari 5% dan Chainlink (LINK) naik 2,28% di $13,80. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON), dan Polkadot (DOT) juga telah mencatat kenaikan substansial selama 24 jam terakhir. Akibatnya, kapitalisasi pasar kripto naik hampir 2% menjadi $3,2 triliun. Volume perdagangan 24 jam naik 33% menjadi $125 miliar.

Pasar Memecoin Mendapatkan Kembali Kekuatan

Pasar memecoin mencatat penurunan brutal pada 2025 setelah euforia 2024. Namun, kekuatan pasar memastikan likuiditas mengering dan tekanan jual kembali. Dengan selera risiko yang memudar, dominasi memecoin dalam pasar altcoin menyusut karena investor ritel beralih dari aset yang sangat spekulatif. Sebagian besar trader sepenuhnya keluar dari posisi mereka, memperkuat saran bahwa pesta memecoin telah berakhir. Namun, analis CryptoQuant menyoroti bahwa terakhir kali dominasi memecoin jatuh ke rekor terendah adalah tepat sebelum kebangkitan dramatis.

Analis percaya pasar memecoin siap untuk rebound setelah tren turun yang berkepanjangan, dengan grafik membentuk urutan lower lows dan lower highs. Aksi harga terbaru menunjukkan stabilisasi karena kapitalisasi pasar memecoin rebound. Volume perdagangan juga telah mencatat peningkatan substansial, memperkuat argumen untuk rebound.

