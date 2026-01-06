Prediksi harga Render: Akankah RNDR mencapai level $3 dalam waktu dekat?

Poin-poin penting

RNDR diperdagangkan pada $2,43 setelah menambah 14% nilainya dalam 24 jam terakhir.

Koin ini naik 87% dalam tujuh hari terakhir, menjadikannya salah satu yang berkinerja terbaik di 100 teratas.

RNDR mencapai $2,5 setelah reli 87% dalam tujuh hari

RNDR, koin asli dari Render, jaringan terdesentralisasi yang menyediakan layanan komputasi GPU (Graphics Processing Unit) terdesentralisasi, adalah salah satu yang berkinerja terbaik di antara 100 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dalam tujuh hari terakhir.

Koin ini naik 87% dalam tujuh hari terakhir dan saat ini diperdagangkan pada $2,43 per koin. Berkat reli terbaru, kapitalisasi pasar Render kini berada di atas $1,2 miliar, melampaui koin populer lainnya, seperti ATOM dan FIL.

Data yang diperoleh dari Santiment menunjukkan bahwa volume perdagangan Render mencapai $181,36 juta pada hari Selasa, tertinggi sejak 7 November. Volume perdagangan terus meningkat sejak Desember, menunjukkan bahwa minat trader dan likuiditas di Render semakin meningkat.

Selain itu, Daily Active Addresses naik dari 54 pada 26 Desember menjadi 536 pada hari Selasa, level tertinggi sejak 12 Oktober. Ini menunjukkan bahwa permintaan untuk penggunaan blockchain RENDER semakin meningkat.

Terakhir, permintaan derivatif untuk RNDR juga meningkat. Menurut CoinGlass, Open Interest (OI) futures RNDR di bursa naik dari $28,90 juta pada hari Kamis menjadi $65,89 juta pada hari Selasa, level tertinggi sejak 17 Oktober. OI yang meningkat menunjukkan uang baru memasuki pasar, yang dapat membuat harga RNDR naik lebih jauh lagi.

Apakah RNDR menuju $3,0?

Grafik 4 jam RNDR/USD bullish dan efisien berkat koin yang menambah 87% nilainya dalam tujuh hari terakhir. Reli terbarunya memungkinkannya melampaui EMA 50 hari dan EMA 100 hari masing-masing di $1,70 dan $2,08

Jika tren naik berlanjut, RNDR dapat memperpanjang reli menuju EMA 200 hari di $2,73. Pergerakan bullish yang berkepanjangan akan membuat RNDR diperdagangkan di atas $3 untuk pertama kalinya sejak peristiwa flushing 10 Oktober.

Relative Strength Index (RSI) pada grafik 4 jam berada di 84, di atas level overbought-nya, menunjukkan momentum bullish yang kuat.

Selain itu, indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) menunjukkan crossover bullish dan batang histogram hijau yang naik di atas level netral.

Namun, jika pasar mengalami koreksi, RNDR dapat memperpanjang penurunannya ke EMA 100 hari dan level support di $2,08.

