Perdagangan Ekuitas di Dubai: 5 Kesalahan Umum yang Dibuat Trader Pemula

Trading ekuitas bisa menarik bagi investor pemula karena terasa seperti cara tercepat dan termudah untuk mengembangkan uang.

Ide membeli saham hari ini dan menjualnya dengan untung minggu depan terdengar cukup sederhana.

Misalnya

Anda mungkin membeli saham seharga AED 50 dan menjualnya seharga AED 60 seminggu kemudian untuk keuntungan cepat 20%.

Terdengar sederhana, bukan?

Itulah yang menarik banyak pemula.

Tetapi pasar tidak selalu bergerak sesuai ekspektasi Anda. Saham yang sama bisa turun ke AED 40 dengan mudahnya.

Inilah kenyataannya – Trading ekuitas membutuhkan pengetahuan dan persiapan yang tepat.

Dan kesalahan umum seperti mengikuti kebisingan pasar atau bereaksi berdasarkan emosi dapat dengan cepat menyebabkan kerugian besar. Jadi dalam blog ini, kita akan melihat lima kesalahan umum yang dilakukan trader ekuitas pemula dan cara terbaik untuk menghindarinya.

Apa itu trading ekuitas dan bagaimana cara kerjanya?

Trading ekuitas adalah proses membeli dan menjual saham perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang terjadi setiap menit di pasar saham.

Mekanisme kerjanya sederhana – Anda menghasilkan uang ketika harga naik dan rugi ketika turun.

Ada dua kemungkinan hasil dalam trading ekuitas:

Perusahaan berkinerja baik dan harga saham naik. Nilai investasi Anda meningkat dan Anda mendapatkan keuntungan saat menjual. Perusahaan berkinerja buruk dan harga saham turun. Ini mengurangi nilai investasi Anda dan dapat mengakibatkan kerugian.

Tahukah Anda?

Kebanyakan orang melakukan trading melalui aplikasi mobile dan platform online yang menampilkan harga langsung berubah setiap detik.

Beberapa platform seperti Standard Chartered, juga menawarkan alat trading ekuitas real-time dan wawasan pasar berbasis data untuk membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih baik.

5 kesalahan umum yang dilakukan trader ekuitas pemula dan cara menghindarinya

Setiap trader baru membuat kesalahan di awal. Tujuannya bukan untuk menghindarinya sepenuhnya tetapi untuk memahami apa yang menyebabkannya dan bagaimana melakukan trading lebih cerdas.

Kesalahan 1. Trading tanpa rencana yang jelas

Kebanyakan pemula memulai trading tanpa struktur apa pun. Mereka membeli saham karena seseorang menyebutkannya atau karena harganya terlihat menarik. Kemudian, ketika pasar bergerak ke arah lain, mereka panik dan menjual. Siklus ini berulang sampai mereka kehilangan kepercayaan diri dan uang.

Rencana trading membuat Anda tidak bertindak impulsif. Ini berfungsi seperti peta dan mendefinisikan hal-hal penting ini –

Apa yang akan Anda tradingkan

Berapa banyak yang akan Anda investasikan

Tingkat risiko apa yang dapat Anda ambil

Kapan keluar dari pasar untuk keuntungan dan untuk kerugian

Contoh

Anda memiliki AED 5.000 untuk trading dan Anda mungkin hanya berisiko 2% per perdagangan

Itu adalah AED 100

Jadi, Anda menetapkan stop-loss pada titik itu, sehingga satu langkah yang salah tidak menghapus modal Anda. Pendekatan ini mengajarkan kesabaran dan disiplin.

Berikut adalah beberapa tips tambahan yang dapat Anda ikuti

Mulai dengan rencana sederhana

Gunakan jurnal trading

Tentukan anggaran dan target keuntungan Anda

Rencanakan rasio risiko-imbalan Anda

Gunakan stop-loss sebelum memasuki perdagangan apa pun

Patuhi aturan Anda bahkan ketika pasar berfluktuasi

Kesalahan 2. Membiarkan emosi mengendalikan perdagangan Anda

Setiap trader baru merasakan emosi saat trading. Anda menjadi bersemangat ketika pasar naik dan menjadi takut ketika harga turun. Masalah dimulai ketika perasaan ini mengendalikan keputusan Anda alih-alih logika. Ini sering menyebabkan waktu yang buruk dan kerugian trading yang tidak perlu yang sebenarnya bisa dihindari.

Trading emosional biasanya dimulai dengan kepercayaan diri berlebihan atau panik. Setelah satu kemenangan beruntung, seorang trader mungkin meningkatkan ukuran perdagangan berikutnya, dan setelah kerugian, mereka mungkin terburu-buru untuk memulihkannya. Kedua tindakan mengarah pada pilihan yang buruk.

Contoh

Anda membeli saham seharga AED 100

Naik menjadi AED 105

Tetapi alih-alih mengambil keuntungan Anda menunggu lebih banyak

Keesokan harinya turun ke AED 95 dan Anda menjualnya karena takut

Gunakan tips ini untuk mengelola emosi

Tetapkan titik masuk dan keluar yang jelas sebelum setiap perdagangan

Jangan pernah mengambil risiko lebih dari yang mampu Anda kehilangan

Hindari memeriksa harga setiap beberapa menit

Tinjau kesalahan Anda setiap minggu untuk memahami pemicu emosional Anda

Ambil istirahat setelah kemenangan besar atau kerugian

Kesalahan 3. Mengabaikan riset dan fundamental

Kesalahan umum lainnya adalah memasuki pasar tanpa mempelajari perusahaan yang Anda rencanakan untuk investasi. Trader sering menggunakan informasi dari media sosial atau mengambil saran dari teman saat berinvestasi dalam dana ekuitas. Pendekatan ini mungkin berhasil sekali atau dua kali karena keberuntungan, tetapi sering menyebabkan kerugian dalam jangka panjang.

Contoh

Anda membeli saham perusahaan teknologi karena semua orang membicarakannya.

Harga naik selama beberapa hari dan kemudian turun tajam setelah perusahaan mengumumkan pendapatan yang buruk.

Jika Anda telah membaca laporan perusahaan sebelumnya – Anda akan tahu bahwa keuntungan mereka sudah menurun dan menghindari perdagangan.

Berikut adalah beberapa tips untuk trading dengan riset yang tepat

Baca laporan keuangan perusahaan sebelum membeli saham

Pahami industri dan potensi pertumbuhannya

Ikuti pendapatan kuartalan dan pengumuman penting

Periksa apakah perusahaan memiliki manajemen yang kuat dan pendapatan yang konsisten

Gunakan sumber informasi yang dapat dipercaya

Pelajari grafik teknis dan fundamental perusahaan

Kesalahan 4. Overtrading dan mengejar keuntungan cepat

Salah satu mitos umum tentang trading adalah bahwa lebih banyak perdagangan berarti lebih banyak keuntungan. Ini tidak benar. Overtrading sebenarnya meningkatkan biaya dan stres. Dan ini adalah resep untuk bencana karena semakin banyak Anda melakukan trading tanpa alasan – semakin cepat Anda kehilangan modal Anda.

Ingat, overtrading sering dimulai dengan kegembiraan atau ketakutan kehilangan kesempatan. Ketika Anda melihat harga meningkat, Anda secara alami merasa dorongan untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Tetapi tidak setiap pergerakan pasar memerlukan respons.

Contoh

Anda memiliki AED 5.000 di akun Anda dan melakukan sepuluh perdagangan kecil dalam satu hari.

Jika setiap perdagangan membebankan Anda AED 5 dalam biaya – itu adalah AED 50 yang hilang tanpa menghitung kerugian.

Seiring waktu, biaya kecil ini dan entri yang buruk bertambah.

Ikuti tips ini untuk menghindari overtrading

Trading hanya ketika Anda memiliki alasan atau setup yang jelas

Jangan trading hanya karena pasar aktif

Tetapkan jumlah maksimum perdagangan per hari atau minggu

Tinjau perdagangan Anda untuk melihat apakah mereka sesuai dengan rencana Anda

Fokus pada perdagangan berkualitas, bukan kuantitas

Kesalahan 5. Mengabaikan manajemen risiko

Aturan pertama trading adalah manajemen risiko. Ini adalah fondasi trading, namun kebanyakan pemula mengabaikannya. Mereka hanya fokus pada keuntungan dan lupa betapa cepatnya kerugian dapat tumbuh. Untuk menjadi trader yang baik – Anda harus melindungi modal Anda terlebih dahulu dan memikirkan keuntungan kedua. Manajemen risiko adalah sesuatu yang membantu Anda tetap di pasar cukup lama untuk belajar dan berkembang.

Contoh

Anda menginvestasikan AED 2.000 dalam perdagangan mengharapkan keuntungan 10%

Sebaliknya, saham turun 20%

Tanpa stop-loss, kerugian Anda adalah AED 400

Jika Anda telah menetapkan stop-loss 5%, Anda hanya akan kehilangan AED 100 dan masih memiliki dana untuk trading lagi.

Berikut adalah beberapa tips untuk mengelola risiko

Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 1–2% dari total modal Anda pada satu perdagangan

Selalu gunakan perintah stop-loss untuk membatasi potensi kerugian

Hindari menempatkan semua uang Anda dalam satu saham atau sektor

Simpan sebagian uang tunai untuk peluang tak terduga

Kesimpulan – Trading lebih cerdas dengan alat yang tepat

Sumber

Trading ekuitas dapat membuka peluang besar jika Anda mendekatnya dengan kesabaran dan disiplin. Dan hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memilih platform yang tepat, terutama jika Anda melakukan trading online. Platform yang baik dapat membuat pembelian dan penjualan saham ekuitas lebih mudah.

Dengan Standard Chartered Online Equity Trading, Anda sekarang dapat mengakses 10 bursa saham global dengan biaya pialang yang rendah dan alat trading profesional – semuanya dalam satu aplikasi yang aman.

Anda bahkan dapat memperoleh hingga USD 500 dalam hadiah uang tunai untuk perdagangan yang memenuhi syarat. Mulai trading lebih cerdas hari ini dengan data pasar langsung dan kontrol penuh langsung dari ponsel Anda.

