Morgan Stanley Mengajukan ETF Bitcoin dan Solana Pertama, Membuka Gerbang Wall Street untuk Kripto

Poin-Poin Penting:

Morgan Stanley telah resmi mengajukan ETF kripto pertamanya, menargetkan Bitcoin dan Solana dalam pergeseran institusional besar

Langkah ini menandakan meningkatnya kepercayaan terhadap aset digital yang diatur seiring kebijakan AS menjadi lebih mendukung kripto

Jika disetujui, ETF tersebut dapat membuka arus masuk modal yang masif dari jaringan manajemen kekayaan global Morgan Stanley

Morgan Stanley telah mengambil langkah paling menentukan ke dalam aset digital, mengajukan ETF Bitcoin dan ETF Solana dalam apa yang menandai dorongan langsung pertamanya ke produk investasi kripto.

Pengajuan ini menempatkan salah satu bank paling berkuasa di Wall Street di pusat pasar ETF kripto yang berkembang pesat, mengintensifkan persaingan di antara raksasa keuangan yang berlomba menangkap permintaan institusional.

Baca Selengkapnya: Pengambilalihan Kripto Diam-diam Wall Street: Grafik Baru Mengungkap Siapa yang Masuk dan Siapa yang Masih Memblokir Akses

Morgan Stanley Memasuki Perlombaan ETF Kripto

Morgan Stanley mengajukan dokumen pendaftaran ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk dua dana yang diperdagangkan di bursa baru: satu melacak Bitcoin dan yang lainnya terkait dengan Solana.

Ini adalah bank pertama yang mengambil langkah untuk menerbitkan ETF kriptonya sendiri, membuat transisi dari distributor produk kripto pihak ketiga menjadi penerbit. Ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dalam institusi keuangan besar bahwa aset digital tidak lagi berada di pinggiran tetapi merupakan komponen kunci dari portofolio kontemporer.

Dana yang diusulkan akan menjadi kendaraan pasif yaitu mereka akan mengikuti harga spot aset dasar tanpa leverage, derivatif atau program perdagangan aktif. Jika disetujui, mereka akan diperdagangkan di pasar publik, memberikan investor eksposur ke Bitcoin dan Solana, melalui akun pialang konvensional.

Mengapa Bitcoin dan Solana Dipilih

Pilihan pertama jelas Bitcoin. Ini adalah aset digital tertua, karena memiliki beberapa ETF spot secara global dengan puluhan miliar dolar yang dikelola. Proses adopsi oleh institusi telah lebih cepat seiring kejelasan regulasi mengintensif dan manajer aset besar melembagakan posisi Bitcoin. Solana, bagaimanapun, adalah pilihan yang lebih strategis dan agresif.

Solana telah menjadi rantai dominan untuk perdagangan berkecepatan tinggi, memecoin, aplikasi konsumen, dan aktivitas DeFi. Ekosistemnya sekarang menangani bagian signifikan dari volume on-chain, dan telah memposisikan diri sebagai pesaing serius Ethereum dalam pertumbuhan pengguna dan aktivitas pengembang.

Dengan mengajukan ETF Solana bersama Bitcoin, Morgan Stanley tidak hanya mengejar permintaan yang aman. Ini menandakan kepercayaan pada blockchain generasi berikutnya dan lapisan infrastruktur kripto, bukan hanya emas digital. Dengan melakukan ini, bank mengekspos dirinya pada narasi penyimpanan nilai serta lapisan aplikasi pertumbuhan tinggi Web3.

Baca Selengkapnya: Solana Memangkas $500M dalam Serangan Sandwich saat 75% SOL Distaking dalam Pembaruan Keamanan 2025

Pergeseran Regulasi Mengubah Perilaku Bank

Selama bertahun-tahun, institusi keuangan besar Amerika telah menolak pembuatan produk kripto secara langsung sebagai akibat dari ketidakpastian regulasi dan risiko kepatuhan. Posisi itu berubah dengan cepat.

Risiko hukum bagi institusi tradisional telah diminimalkan oleh perubahan dalam kebijakan AS, seperti panduan eksplisit yang diberikan oleh regulator dan perubahan legislatif yang diberlakukan terkait dengan aset digital. Cryptocurrency tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi reputasi bank. Mereka menggunakannya sebagai platform kompetitif.

Bank Bergerak dari Kustodian ke Penciptaan Produk

Di masa lalu, bank membatasi eksposur kripto mereka pada layanan kustodian dan infrastruktur back-end. Mereka saat ini memasuki desain produk, alokasi dan akumulasi pendapatan. Morgan Stanley dapat dengan meluncurkan ETF-nya sendiri:

Mengontrol struktur biaya

Mengintegrasikan produk langsung ke dalam portofolio klien

Menghindari pembayaran manajer aset eksternal

Menangkap pendapatan manajemen jangka panjang

Ini adalah pivot strategis. Ini menunjukkan bahwa kripto bukan lagi eksperimen di dalam bank besar. Ini menjadi lini pendapatan.

Institusi lain membuat langkah serupa. Bank of America telah memperluas akses ETF kripto. Vanguard telah mengaktifkan perdagangan ETF kripto. BlackRock dan Fidelity sudah mendominasi arus ETF Bitcoin. Masuknya Morgan Stanley meningkatkan tekanan di seluruh Wall Street.

Morgan Stanley melayani jutaan klien secara global melalui divisi manajemen kekayaannya. Bahkan pergeseran alokasi kecil ke Bitcoin atau Solana melalui ETF ini dapat diterjemahkan menjadi miliaran dolar dalam permintaan baru.

Postingan Morgan Stanley Mengajukan ETF Bitcoin dan Solana Pertama Kalinya, Membuka Gerbang Wall Street untuk Kripto pertama kali muncul di CryptoNinjas.