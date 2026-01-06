Trader Menambah Long BTC dan ETH, Mempertahankan Profit Unrealized yang Besar

Trader 0x10a3 telah memperluas posisi long di BTC dan ETH.

Seorang trader baru saja menambah posisi long di BTC dan ETH sambil mempertahankan beberapa aset dengan posisi serupa. Keuntungan yang belum direalisasikan sekarang lebih dari $3 juta. Sementara itu, BTC dan ETH berada di atas tonggak penting – keduanya diperkirakan akan mencatat ATH baru pada akhir 2026.

Posisi Long di BTC dan ETH

Sebelumnya dilaporkan bahwa Strategy telah menambahkan 1.287 token Bitcoin, membawa total kepemilikannya menjadi 673.783. Laporan baru kini muncul, menyebutkan bahwa seorang trader juga telah menambah posisi long. Namun, ini bukan hanya di token Bitcoin tetapi juga di ETH. Leverage maksimumnya untuk BTC dan ETH sekarang masing-masing mencapai 500 dan 5.000, untuk sekitar $46,78 juta dan $16,14 juta, berlaku dalam urutan yang sama.

Trader 0x10a3 juga memegang posisi long di SOL, PUMP, FARTCOIN, dan ZEC. Posisinya adalah 134.278 token Solana senilai $18,49 juta, 4,95 miliar PUMP senilai $12,08 juta, 19,04 juta FARTCOIN senilai $8,4 juta, dan 14.154 ZEC senilai $7,22 juta. Semua nilai adalah perkiraan, benar pada saat laporan asli. Keuntungan yang belum direalisasikan lebih dari $3,5 juta ketika posisi long ETH dan BTC ditambahkan.

Optimisme Seputar BTC dan ETH

Langkah trader 0x10a3 telah memicu sentimen optimis seputar BTC dan ETH, terutama untuk 2026. Kedua token diperkirakan akan mencatat ATH baru pada akhir tahun ini, dan langkah tersebut memperkuat perkiraan itu. Untuk BTC, perkiraannya sedikit lebih kuat karena Strategy dilaporkan menambahkan lebih dari 1.200 token Bitcoin ke dalam namanya.

Prediksi harga BTC, dalam pandangan bullish, memperkirakan token akan melampaui $126.198,07. Itu adalah ATH-nya, yang dicatat hampir 3 bulan lalu pada 7 Oktober 2025. Saat ini ada kesenjangan sekitar 25,71%. Prediksi harga ETH mengharapkan token akan bergerak melampaui $4.953,73 pada akhir 2025. Itu adalah ATH, yang tercatat pada 25 Agustus 2025, dan sekarang memiliki kesenjangan hampir 34,63%.

Harga BTC dan ETH

BTC saat ini diperdagangkan pada $93.843,85, naik 0,84% selama 24 jam terakhir dan 8,45% dalam seminggu. ETH diperdagangkan pada $3.239,31, naik 1,94% selama 24 jam terakhir dan 8,78% dalam 7 hari terakhir.

Menariknya, ada lonjakan signifikan di seluruh pasar kripto – terlihat dari kapitalisasi pasar global $3,2 triliun dan lompatan ke 49 poin di FGI. Altcoin Index berada di sekitar 26 poin sementara CMC20 Index mencerminkan $200,39.

