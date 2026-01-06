Wintermute Menyangkal Insider Trading di Tengah Klaim Likuidasi Besar

Yang Perlu Diketahui: Evgeny Gaevoy membantah klaim perdagangan orang dalam setelah peristiwa 2024-2025.

Wintermute dituduh memperkuat volatilitas dengan penjualan ETH besar-besaran.

CEO berencana menggugat Binance atas dugaan manipulasi pasar.

CEO Wintermute Evgeny Gaevoy membantah tuduhan perdagangan orang dalam dan berencana menggugat Binance menyusul peristiwa likuidasi signifikan pada 2024-2025, di tengah kritik karena memperkuat volatilitas pasar.

Peristiwa ini menyoroti kekhawatiran tentang manipulasi pasar, yang mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Wintermute dan pembuat pasar lainnya, yang mengarah pada seruan untuk transparansi yang lebih besar dalam industri kripto.

Evgeny Gaevoy, CEO Wintermute, membantah berpartisipasi dalam perdagangan orang dalam setelah likuidasi kripto besar, merencanakan tindakan hukum terhadap Binance.

Tuduhan terhadap Wintermute menggarisbawahi potensi pengaruh pasar dari pembuat pasar kripto, dengan implikasi terhadap pengawasan regulasi dan stabilitas industri.

CEO Wintermute Menolak Tuduhan Perdagangan Orang Dalam

Evgeny Gaevoy, CEO Wintermute, telah secara terbuka membantah tuduhan perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar. Dia mengklaim tuduhan tersebut tidak berdasar dan mengurangi operasi inti Wintermute. Evgeny Gaevoy menyatakan, "Bisnis inti kami bergantung pada kepercayaan, dan kami tidak memanipulasi harga." Wintermute telah menghadapi pengawasan atas penjualan ETH yang ekstensif dan penyediaan likuiditas, dituduh oleh beberapa pemangku kepentingan memperkuat volatilitas pasar, tuduhan yang sangat dibantah perusahaan.

Kekhawatiran Investor Kripto Meningkat di Tengah Tuduhan

Tuduhan tersebut telah memicu reaksi di seluruh komunitas kripto, dengan beberapa investor khawatir tentang implikasi potensial terhadap kepercayaan dan stabilitas pasar di tengah aset yang volatil. Analis keuangan meninjau dampak potensial terhadap regulasi pasar dan praktik likuiditas, menimbang implikasi yang lebih luas dari tuduhan semacam itu terhadap masa depan industri. Pendiri Wintermute Membantah Tuduhan Shorting MON.

Perbandingan dengan Keruntuhan Alameda Muncul

Perbandingan telah dibuat dengan keruntuhan Alameda Research, di mana posisi yang tidak berkelanjutan menyebabkan gangguan pasar yang signifikan. Tindakan Wintermute berada di bawah pengawasan serupa. Berdasarkan tren historis, para ahli pasar memprediksi peningkatan minat regulasi, yang berpotensi mempengaruhi operasi pembuat pasar jika bukti kesalahan muncul. https://twitter.com/exampleuser/status/1234567890