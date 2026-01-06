Mahkamah Agung AS telah menetapkan hari Jumat sebagai tanggal untuk keputusannya mengenai tarif.

PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut laporan Jinshi mengutip media AS, Mahkamah Agung AS telah menetapkan Jumat ini sebagai hari untuk mengeluarkan putusannya, menandai peluang pertama untuk putusan mengenai kebijakan tarif global Presiden Trump. Pengumuman pengadilan di situs webnya datang saat para hakim kembali ke posnya setelah masa reses selama empat minggu. Pengadilan tidak pernah mengungkapkan sebelumnya putusan mana yang sudah siap, hanya menyatakan bahwa para hakim dapat mengeluarkan putusan atas kasus yang telah mereka dengar ketika mereka berkumpul pada pukul 10:00 waktu Washington. Mengingat penanganan yang dipercepat pada kasus tersebut sejauh ini, kasus tarif sangat mungkin akan diputuskan pada hari itu. Putusan yang merugikan Trump akan melemahkan kebijakan ekonomi andalannya dan mewakili kemunduran hukum paling signifikan sejak kembali ke Gedung Putih. Inti dari perselisihan terletak pada tarif yang diterapkan Trump pada 2 April, "Hari Pembebasan"—sebuah kebijakan yang memberlakukan tarif 10% hingga 50% pada sebagian besar barang impor dan memberlakukan tarif tambahan pada Kanada dan Meksiko dengan dalih memerangi penyelundupan fentanyl.