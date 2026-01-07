BitMEX Memilih Chainlink untuk Mendukung Perps Ekuitas Baru

BitMEX, perusahaan yang membantu mempopulerkan perpetual swap di pasar kripto, telah memilih Chainlink untuk menyediakan feed harga bagi rangkaian "Equity Perps" baru, seperti yang diumumkan kedua perusahaan di media sosial. Dalam postingan singkat, Chainlink mengatakan, "BitMEX, penemu crypto perps, telah memilih Chainlink untuk mendukung Equity Perps barunya. Data Streams menghadirkan data yang cepat dan andal, membuka generasi baru pasar di seluruh saham, ETF, & banyak lagi."

Langkah ini menempatkan Data Streams Chainlink, layanan oracle latensi rendah yang dibangun untuk data pasar throughput tinggi, di pusat upaya BitMEX untuk menawarkan derivatif yang terkait dengan ekuitas tradisional dan dana yang diperdagangkan di bursa. Produk Data Streams Chainlink dirancang untuk menyediakan penetapan harga berkelanjutan di bawah satu detik dari berbagai sumber pasar, yang menurut proyek dan bursa diperlukan untuk menjalankan kontrak perpetual yang likuid dan adil yang mereferensikan aset off-chain.

Era Baru untuk Derivatif

Pengamat industri mengatakan kemitraan ini adalah langkah logis bagi kedua perusahaan. Untuk BitMEX, data frekuensi tinggi yang andal adalah fondasi teknis untuk produk perp apa pun yang melacak saham atau ETF sepanjang waktu, sementara untuk Chainlink, kesepakatan ini menyoroti dorongan berkelanjutan untuk memperluas cakupan oracle melampaui aset kripto dan ke instrumen dunia nyata yang ditokenisasi. Para ahli membingkai perkembangan ini sebagai bagian dari tren yang lebih luas: platform derivatif semakin mengandalkan jaringan oracle yang sudah mapan untuk mendukung pasar RWA (real-world asset).

Jika berhasil, Equity Perps dapat memberikan trader eksposur 24/7 terhadap pergerakan harga saham dan ETF tanpa memiliki saham yang mendasarinya, menggunakan mekanisme jaminan dan penyelesaian asli dari ekosistem kripto. Namun produk ini juga menimbulkan pertanyaan yang sudah dikenal seputar struktur pasar dan risiko: bagaimana harga indeks dan mark dikonstruksi, mekanika funding rate, dan bagaimana bursa akan menangani likuiditas dan penyelesaian ketika pasar ekuitas AS ditutup. Detail operasional tersebut kemungkinan akan menentukan apakah equity-linked perps berperilaku seperti instrumen yang adil atau menimbulkan masalah arbitrase dan penyelesaian baru.

Baik BitMEX maupun Chainlink telah membangun reputasi seputar infrastruktur berkinerja tinggi: BitMEX untuk eksekusi derivatif profesional dan Chainlink untuk menyediakan data oracle yang digunakan oleh banyak protokol DeFi. Dengan Data Streams yang sudah aktif di berbagai blockchain dan menawarkan feed untuk ekuitas dan ETF utama AS, kemitraan ini bertujuan menggabungkan keandalan data tersebut dengan rel perdagangan BitMEX untuk menghadirkan serangkaian produk baru kepada trader derivatif. Pengamat akan mengawasi peluncuran pertama dengan cermat untuk melihat apakah manfaat teoritis diterjemahkan menjadi spread yang ketat dan pendanaan yang dapat diprediksi bagi trader.

Untuk saat ini, pengumuman ini singkat dan terfokus: postingan media sosial yang menandakan arah produk daripada whitepaper teknis lengkap. Baik trader maupun regulator akan menginginkan lebih banyak detail spesifik tentang indeks yang tepat, sumber data, dan kontrol risiko yang direncanakan BitMEX untuk digunakan sebelum menarik kesimpulan yang pasti. Namun, kolaborasi ini merupakan tanda lain bahwa garis antara keuangan tradisional dan derivatif kripto terus kabur seiring penyedia infrastruktur mendorong untuk menjembatani kedua dunia tersebut.