MarketVector dan Amplify ETFs Bersatu untuk Meluncurkan Rangkaian Indeks Stablecoin & Tokenisasi Baru

Dua benchmark baru memetakan teknologi stablecoin dan pertumbuhan tokenisasi di seluruh sektor keuangan

ETF Amplify melacak indeks, menawarkan eksposur yang transparan dan teregulasi

Indeks berfokus pada infrastruktur penyelesaian dan model token yang didukung aset

Peluncuran mencerminkan permintaan yang meningkat untuk akses terstruktur ke tema blockchain

Kolaborasi memperkuat keselarasan antara pasar publik dan rel on-chain

MarketVector memperkenalkan dua benchmark yang memperluas jangkauannya dalam keuangan digital, dan tokenisasi tetap menjadi pusat strategi ini. Perusahaan meluncurkan indeks yang menargetkan infrastruktur di balik stablecoin dan tokenisasi aset dunia nyata, dan peluncuran ini sejalan dengan ETF baru dari Amplify. Pembaruan ini memperkuat eksposur terstruktur terhadap tema blockchain yang berkembang, dan menandai langkah terkoordinasi menuju akses teregulasi yang lebih luas.

Indeks Teknologi Stablecoin MarketVector

MarketVector merilis Indeks Teknologi Stablecoin untuk menyoroti perusahaan yang membentuk sistem pembayaran dan penyelesaian stablecoin, dan kerangka kerja tokenisasi mendukung fokus ini. Indeks ini mencakup perusahaan yang terkait dengan proses penerbitan, platform infrastruktur, dan aktivitas bursa serta broker terkait, dan menerapkan aturan seleksi yang jelas. Benchmark ini menekankan teknologi operasional yang memungkinkan transfer global yang lebih cepat, dan mencerminkan hubungan yang berkembang antara stablecoin dan tokenisasi.

Indeks ini memperluas cakupan sistem keuangan digital. Indeks ini melacak entitas yang terlibat dalam struktur stablecoin yang didukung aset. Indeks ini juga menampilkan produk yang mendukung fungsi penyelesaian di seluruh lingkungan on-chain, dan tetap selaras dengan standar pasar yang teregulasi. Benchmark ini bertujuan untuk merampingkan klasifikasi tematik, dan mempertahankan konsistensi di seluruh komponen ekuitas publik dan aset digital.

Amplify memperkenalkan ETF Teknologi Stablecoin untuk mengikuti benchmark ini, dan dana tersebut diperdagangkan di NYSE Arca. ETF ini mengadopsi metodologi indeks daripada memegang stablecoin secara langsung, dan memperluas akses ke aktivitas terkait stablecoin. Struktur ini mencerminkan dorongan untuk eksposur yang transparan, dan memperkuat peran MarketVector dalam membentuk kerangka kerja yang terkait dengan tokenisasi.

Indeks Teknologi Tokenisasi MarketVector

MarketVector juga meluncurkan Indeks Teknologi Tokenisasi, dan menargetkan perusahaan yang memajukan model tokenisasi aset dunia nyata. Indeks ini menangkap partisipasi dalam kerangka kerja digital yang mengubah aset seperti kredit, real estat, dan Treasuries menjadi format on-chain. Indeks ini juga mencakup produk aset digital yang mendukung alur kerja tokenisasi, dan menyoroti pertumbuhan infrastruktur dalam lingkungan yang teregulasi.

Benchmark ini menguraikan jalur teknologi untuk instrumen yang didukung aset dan mengonsolidasikan berbagai model operasional. Indeks ini menyajikan metode terstruktur yang memetakan aktivitas yang berkembang di seluruh ekosistem tokenisasi dan menyelaraskan komponen-komponen ini dengan perkembangan keuangan digital yang lebih luas. Oleh karena itu, indeks ini membangun titik referensi yang jelas saat adopsi tokenisasi meningkat.

Amplify meluncurkan ETF Teknologi Tokenisasi untuk melacak benchmark ini dan mencerminkan komposisi indeks tanpa memegang aset yang ditokenisasi. Dana tersebut terdaftar di NYSE Arca dan menyediakan akses terstruktur ke perusahaan yang mendukung instrumen keuangan yang ditokenisasi. Peluncuran ini memperkuat upaya terkoordinasi antara MarketVector dan Amplify, dan menggarisbawahi peran tokenisasi yang meningkat.

Kolaborasi Strategis dan Konteks Pasar

Kolaborasi ini menggarisbawahi tujuan bersama untuk memperluas akses teregulasi ke tema keuangan digital, dan tokenisasi tetap menjadi pilar utama. MarketVector beroperasi sebagai administrator benchmark yang teregulasi di bawah pengawasan BaFin, dan terus mengembangkan indeks tematik di seluruh pasar global. Peluncuran produk-produk ini sejalan dengan pergeseran menuju integrasi infrastruktur blockchain dengan sistem keuangan yang mapan dan menandakan permintaan yang meningkat untuk kerangka kerja terstruktur.

Kedua indeks menggambarkan penekanan MarketVector pada konstruksi yang transparan dan mendukung produk ETF yang dapat diakses. Partisipasi Amplify memperluas adopsi di seluruh pasar publik, dan memposisikan kedua perusahaan untuk meningkatkan eksposur keuangan digital. Peluncuran terkoordinasi ini menyoroti relevansi yang meningkat dari platform stablecoin dan model tokenisasi, dan menetapkan fondasi untuk ekspansi berkelanjutan.

