Canaan Mengubah Panas Limbah Penambangan Bitcoin Menjadi Tenaga Pembangkit Rumah Kaca dalam Proyek Percontohan di Manitoba

Program percontohan 3 megawatt, yang diumumkan pada 6 Januari 2026, bermitra dengan Canaan dan Bitforest Investment, sebuah perusahaan Kanada yang berfokus pada infrastruktur berkelanjutan.

Proyek ini menempatkan 360 server komputasi Avalon berpendingin cairan di fasilitas rumah kaca tomat Bitforest. Menurut Canaan, sistem ini menangkap sekitar 90% listrik yang dikonsumsi oleh server sebagai panas, menghasilkan suhu air yang melebihi 75°C. Air panas ini memanaskan lebih dulu asupan untuk boiler listrik rumah kaca melalui sistem pertukaran panas sirkuit tertutup.

Membuat Mining Bermanfaat untuk Petani

Operasi rumah kaca tradisional di iklim dingin menghadapi biaya pemanasan yang besar. Fasilitas besar biasanya mengandalkan boiler bahan bakar fosil untuk mempertahankan kondisi pertumbuhan optimal sepanjang tahun. Di Kanada, beberapa wilayah telah mengadopsi kebijakan penetapan harga karbon untuk mendorong alternatif pemanasan beremisi rendah.

Sistem Canaan terintegrasi langsung ke dalam infrastruktur pemanasan rumah kaca yang ada. Panas yang ditangkap dari peralatan mining mengurangi energi tambahan yang diperlukan untuk mencapai suhu target. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan menara pendingin industri yang diperlukan oleh pusat data berpendingin cairan konvensional.

"Program ini akan memungkinkan kami untuk mengukur, memodelkan, dan meningkatkan skala pemulihan panas untuk pertanian di iklim yang lebih dingin," kata Nangeng Zhang, ketua dan chief executive officer Canaan. "Pendinginan cairan memungkinkan kami menghasilkan air panas bersuhu tinggi di atas 75°C, membuat panas komputasi dapat langsung digunakan untuk rumah kaca."

Sumber: @miningstockinfo

Proyek percontohan 24 bulan menargetkan 95% uptime untuk peralatan mining. Canaan memperkirakan biaya daya all-in sebesar $0,035 per kilowatt-jam, yang mencakup listrik, operasi, pemecahan masalah, dan pemeliharaan. Perusahaan menyatakan sistem gabungan akan mensirkulasi hingga satu juta ton air panas setiap tahun.

Mengikuti Preseden Historis

Konsep menggunakan panas mining Bitcoin untuk pertanian bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Pada tahun 2018, Kamil Brejcha, salah satu pendiri bursa cryptocurrency Ceko NakamotoX, berhasil menanam tomat di rumah kaca seluas lima acre yang dipanaskan sepenuhnya oleh peralatan mining. Proyek tersebut menghasilkan apa yang kemudian dikenal sebagai "cryptomatoes," yang bahkan disajikan sebagai bruschetta di acara Bitcoin Amsterdam.

Baru-baru ini, perusahaan seperti Heatbit telah mengirimkan perangkat dwifungsi yang melakukan mining Bitcoin sambil memanaskan rumah. Beberapa perusahaan pihak ketiga telah mengadaptasi perangkat keras mining yang ada untuk aplikasi pemanas ruangan. Namun, proyek Manitoba Canaan mewakili peningkatan skala yang signifikan ke operasi pertanian industri.

Transformasi Hijau Mining Bitcoin

Industri mining Bitcoin yang lebih luas telah mengalami perubahan substansial dalam profil energinya. Menurut studi Cambridge yang dirilis pada April 2025, sumber energi berkelanjutan kini memberi daya pada 52,4% operasi mining Bitcoin. Ini termasuk 9,8% tenaga nuklir dan 42,6% energi terbarukan seperti tenaga air, angin, dan matahari.

Ini menandai pergeseran dramatis dari tahun 2022, ketika hanya 37,6% mining menggunakan energi berkelanjutan. Gas alam telah menggantikan batu bara sebagai sumber energi tunggal terbesar di 38,2%, sementara penggunaan batu bara merosot dari 36,6% menjadi hanya 8,9% selama periode yang sama.

Studi tersebut memperkirakan konsumsi listrik tahunan Bitcoin sebesar 138 terawatt-jam, mewakili sekitar 0,5% dari penggunaan listrik global. Emisi tahunan jaringan yang diperkirakan mencapai 39,8 megaton setara karbon dioksida.

Permintaan Institusional Mendorong Perubahan

Investor terkemuka Kevin O'Leary telah berulang kali menekankan bahwa adopsi institusional Bitcoin bergantung pada keberlanjutan mining. Bintang "Shark Tank" mencatat bahwa kurang dari 1% institusi secara global saat ini memegang cryptocurrency sebagai kelas aset, sebagian besar karena kekhawatiran lingkungan, sosial, dan tata kelola.

"Beberapa institusi lebih suka, atau menuntut, bahwa Bitcoin yang mereka beli ditambang secara berkelanjutan," jelas O'Leary dalam wawancara dengan Cryptonews. Dia memprediksi modal institusional yang signifikan akan mengalir ke Bitcoin begitu standar keberlanjutan terpenuhi secara konsisten.

Banyak korporasi besar memelihara komite etika dan keberlanjutan yang menyaring investasi sebelum alokasi. Komite ini sering menyaring aset yang tidak memenuhi kriteria ESG tertentu, menciptakan hambatan untuk adopsi Bitcoin terlepas dari kinerja harga.

Tekanan Ekonomi Membentuk Inovasi

Industri mining Bitcoin menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan yang membuat inovasi efisiensi menjadi krusial. Peristiwa halving April 2024 memotong reward blok dari 6,25 menjadi 3,125 Bitcoin, secara instan memangkas sumber pendapatan utama miner. Sementara itu, kesulitan mining terus mencapai rekor tertinggi karena lebih banyak daya komputasi online.

Tekanan ini telah mendorong periode pengembalian peralatan melebihi 1.200 hari—yang terpanjang dalam sejarah Bitcoin. Dengan biaya transaksi menyumbang kurang dari 1% dari pendapatan miner, operator harus menemukan cara kreatif untuk meningkatkan profitabilitas dan mengurangi biaya operasional.

Proyek pemulihan panas seperti fasilitas Manitoba Canaan mengatasi kekhawatiran ekonomi dan lingkungan. Dengan menyediakan pemanasan tambahan untuk operasi pertanian, peralatan mining menciptakan nilai tambahan di luar produksi Bitcoin. Operator rumah kaca mengurangi biaya pemanasan langsung sementara operasi mining berpotensi memenuhi syarat untuk kredit karbon atau insentif lainnya.

Beberapa perusahaan mining telah beralih ke layanan kecerdasan buatan dan komputasi berkinerja tinggi untuk mendiversifikasi aliran pendapatan. Pusat data AI dapat menghasilkan sekitar $25 per kilowatt-jam dibandingkan dengan $1 per kilowatt-jam Bitcoin, membuat konversi tersebut menarik secara finansial meskipun biaya infrastruktur tinggi.

Pengujian Dunia Nyata dan Skalabilitas

Di luar penggunaan kembali energi, Canaan berencana untuk mengevaluasi indikator kinerja kunci dalam kondisi operasi aktual. Proyek ini akan mengukur efisiensi pemulihan panas, stabilitas sistem, dan persyaratan operasi dan pemeliharaan. Data ini akan membantu menentukan apakah model tersebut dapat direplikasi di seluruh sektor pertanian Kanada dan wilayah beriklim dingin serupa.

Fokus Bitforest pada budidaya tomat sepanjang tahun membuat pasokan panas yang konsisten sangat penting, terutama selama musim dingin Manitoba yang keras. Proyek ini akan menguji apakah infrastruktur komputasi kepadatan tinggi dapat secara praktis berfungsi sebagai sumber panas tambahan daripada sekadar membuang energi berlebih ke atmosfer.

Canaan, yang didirikan pada 2013, mengirimkan mesin mining Bitcoin ASIC pertama di dunia dan diakui sebagai produsen perangkat keras mining Bitcoin terbesar kedua di dunia. Perusahaan menyelesaikan penawaran umum perdananya di Pasar Global Nasdaq pada 2019 dan terus memperluas inisiatif efisiensi energinya.

Jalur Mining Berkelanjutan ke Depan

Proyek rumah kaca Manitoba Canaan menunjukkan bagaimana mining Bitcoin dapat terintegrasi dengan industri tradisional untuk menciptakan hasil yang saling menguntungkan. Proyek percontohan 24 bulan akan memberikan data krusial tentang apakah pemulihan panas skala industri mewakili jalur yang layak untuk membuat mining cryptocurrency lebih berkelanjutan dan tangguh secara ekonomi.

Karena investor institusional semakin menuntut praktik mining yang berkelanjutan dan tekanan ekonomi memaksa inovasi, proyek yang menangkap dan menggunakan kembali panas mining mungkin menjadi standar daripada eksperimental. Keberhasilan atau kegagalan inisiatif ini dapat memengaruhi bagaimana industri mengatasi tantangan profitabilitas dan kekhawatiran lingkungan di tahun-tahun mendatang.