Bisakah Trump Benar-Benar Menyita Cadangan Bitcoin Venezuela Senilai $60 Miliar?

Spekulasi seputar kepemilikan Bitcoin Venezuela yang diduga melonjak setelah pasukan AS menangkap Presiden Nicolás Maduro dan membawanya ke Amerika Serikat.

Beberapa klaim menyatakan AS kini dapat menyita cadangan Bitcoin tersembunyi yang besar—sering diperkirakan sebesar 600.000 BTC, senilai sekitar $60 miliar pada harga saat ini. Namun realitas hukum dan data on-chain menceritakan kisah yang jauh lebih terkendali.

Simpanan Rahasia 600.000 Bitcoin Venezuela: Fakta atau Fiksi?

Rumor tersebut berpusat pada gagasan bahwa Venezuela diam-diam mengumpulkan Bitcoin selama beberapa tahun untuk menghindari sanksi.

Para pendukung menunjuk pada perdagangan minyak informal, penjualan emas, dan penggunaan kripto di dalam negeri sebagai bukti "cadangan bayangan" yang besar.

Namun, tidak ada bukti on-chain untuk mendukung klaim ratusan ribu Bitcoin yang dimiliki oleh negara Venezuela.

Tidak ada dompet yang teridentifikasi, juga tidak ada kustodian yang disebutkan. Tidak ada bukti on-chain yang dapat diverifikasi untuk klaim ini.

Singkatnya, angka $60 miliar tetap merupakan spekulasi, bukan bukti.

Apa yang Sebenarnya Dimiliki Venezuela

Satu-satunya jumlah yang muncul secara konsisten dalam pelacak publik dan estimasi analis adalah sekitar 240 BTC. Bahkan angka tersebut masih diperdebatkan dan tergolong kecil menurut standar global.

Yang penting, jumlah kecil ini tidak terkait jelas dengan dompet yang dapat diakses AS. Mungkin disimpan dalam cold storage, kustodian pihak ketiga, atau struktur di luar yurisdiksi AS.

Kepemilikan juga penting. Aset yang dimiliki negara menghadapi hambatan hukum yang jauh lebih tinggi daripada properti pribadi.

Bisakah AS Secara Legal Menyita Simpanan Bitcoin Maduro?

Berdasarkan hukum AS, jawabannya kemungkinan ya. Setelah Nicolás Maduro secara fisik berada di Amerika Serikat dan didakwa, pengadilan federal umumnya menegaskan yurisdiksi.

Doktrin Ker–Frisbie yang sudah lama ada memungkinkan penuntutan bahkan jika terdakwa dibawa melalui cara yang tidak biasa.

AS juga tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. Hal itu melemahkan klaim apa pun atas imunitas kepala negara di pengadilan AS.

Namun penahanan pribadi tidak sama dengan kontrol aset.

Menyita Bitcoin memerlukan dua hal – otoritas hukum dan akses fisik.

Pertama, jaksa harus membuktikan bahwa Bitcoin terkait langsung dengan aktivitas kriminal yang didakwakan di pengadilan. Estimasi, klaim intelijen, atau narasi geopolitik tidak cukup.

Kedua, otoritas harus dapat mengakses aset tersebut. Itu berarti kunci pribadi, kustodian yang patuh, atau bursa dalam jangkauan AS. Tanpa kunci atau kerja sama, Bitcoin tidak dapat disita—tidak peduli siapa yang ditahan.

Ini berlaku untuk cadangan yang dirumorkan maupun angka 240 BTC yang lebih kecil.

Apa yang Realistis ke Depan

AS mungkin membekukan aset jika mengidentifikasinya. Mungkin menekan perantara atau memantau dompet yang dicurigai. Mungkin juga menggunakan ancaman penyitaan sebagai pengungkit selama proses hukum.

Namun penyitaan langsung cadangan Bitcoin senilai $60 miliar tetap tidak masuk akal secara hukum dan praktis.

Menangkap musuh paling terkenal Donald Trump tidak membuka Bitcoin Venezuela, baik yang nyata maupun yang dirumorkan.

Tanpa bukti, yurisdiksi, dan kunci, bahkan klaim yang paling berani sekalipun tetap tidak dapat dijangkau.