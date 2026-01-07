Peringatan Kesempatan Terakhir: BlockDAG di $0.003 Sebelum 26 Jan sementara Shiba Inu & Tron Menunjukkan Sinyal Beragam

Berbagai proyek kripto menampilkan pola yang berbeda saat para trader memantau pergerakan harga di seluruh pasar. Harga koin Shiba Inu telah merespons peningkatan transaksi whale, menciptakan opini yang terbagi saat melayang di dekat zona support kritis. Harga Tron juga menarik perhatian dengan prediksi jangka panjang yang menunjukkan spektrum kemungkinan yang luas, yang menambah kebingungan tentang arah masa depan.

Sementara itu, BlockDAG (BDAG) menarik fokus yang jauh lebih kuat karena satu alasan spesifik. Market maker menyarankan jendela pembukaan $0,38 hingga $0,43, jauh melebihi harga peluncuran $0,05. Karena BlockDAG saat ini diperdagangkan pada $0,003, kesenjangan antara harga saat ini dan proyeksi pasca-peluncuran sangat besar. Banyak yang mempertanyakan apa yang bisa menjadi kripto terbaik untuk dibeli saat ini karena tenggat waktu 26 Januari semakin dekat dan urgensi meningkat dengan cepat.

Shiba Inu Menguji Level Support Kunci

Shiba Inu baru saja mencatat volume transaksi besar terbesar sejak 6 Juni, dengan 406 transfer melebihi $100.000, ditambah pergerakan bersih 1,06 triliun SHIB mengalir ke exchange. Harga koin Shiba Inu menembus di atas formasi descending wedge tetapi dengan cepat mundur untuk menguji ulang level $0,00000883, menjadikan area ini sangat penting untuk menentukan apakah breakout mempertahankan kekuatan atau melemah.

Data chain menunjukkan lonjakan 1.244% dalam burn rate 24 jam, dan pendanaan derivatif berubah positif, meskipun perubahan ini tidak menjamin momentum berkelanjutan. Analis melacak partisipasi aktif, tetapi harga koin Shiba Inu mungkin menghadapi masalah jika support di zona pengujian ulang menembus.

Jika aktivitas whale berubah arah, hasil jangka pendek akan sangat bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya di pasar. Hari-hari mendatang akan mengungkapkan apakah level support ini bertahan atau runtuh di bawah tekanan.

Target Harga Tron Bervariasi Hingga 2030

Prediksi saat ini menyajikan beberapa jalur untuk harga Tron, menunjukkan potensi pertumbuhan dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Untuk 2025, perkiraan menunjuk ke puncak kemungkinan $0,73, dasar sekitar $0,39, dan rata-rata mendekati $0,56.

Proyeksi untuk 2026 dan 2027 melebar lebih luas, dengan batas atas $1,10 dan $1,49, sementara estimasi lebih rendah berada di sekitar $0,60 dan $0,77. Model yang diperpanjang menunjukkan harga Tron bisa naik setinggi $3,55 pada 2030, dengan perhitungan rata-rata mendekati $2,69.

Skenario ini bergantung pada pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dan tren pasar yang positif, namun juga mengakui bahwa perkembangan regulasi, platform pesaing, dan fluktuasi kripto yang lebih luas dapat mempengaruhi seberapa dekat hasil nyata sesuai dengan prediksi ini. Kinerja aktual akan dibentuk oleh berbagai faktor eksternal yang tetap sulit diprediksi dengan kepastian lengkap pada tahap ini.

Market Maker Memproyeksikan Pembukaan $0,40 saat BlockDAG Berlomba ke Finish 26 Januari

BlockDAG menawarkan koinnya dengan harga presale khusus $0,003 per koin. Ini memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk masuk sebelum harga peluncuran dimulai. Hari-hari terakhir presale dan promo ada di sini. Beli sekarang atau lewatkan selamanya karena hari-hari terakhir menghitung mundur dengan cepat.

BlockDAG saat ini dijual seharga $0,003, dan ketika BlockDAG diluncurkan di $0,05, itu adalah perbedaan 16,67× yang besar. Ini mewakili potensi keuntungan +1.566% dari harga hari ini ke harga peluncuran. Apakah Anda datang terlambat ke BlockDAG? Jangan khawatir, karena ini adalah jendela Anda.

Setelah tahap ini berakhir, harga ini hilang selamanya. Tidak ada reset. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada kesempatan kedua. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $441 juta, dan dengan 26 Januari menandai batas akhir mutlak, waktu yang tersisa menghilang dengan cepat.

Market maker memperkirakan zona pembukaan potensial antara $0,38 dan $0,43, jauh di atas harga peluncuran $0,05. Analisis order book awal menunjukkan bahwa tekanan sisi beli saat peluncuran dapat secara drastis melebihi pasokan yang tersedia, menciptakan kondisi untuk pergerakan harga yang tajam.

Karena harga pembukaan ditentukan melalui mekanisme lelang bukan angka referensi, permintaan kuat yang mengelompok di sekitar $0,05 mungkin akan mendorong kecocokan pembukaan jauh lebih tinggi. Model saat ini menunjukkan titik tengah sekitar $0,40, yang akan menandai lompatan luar biasa dari titik masuk $0,003 hari ini setelah perdagangan dimulai.

Dengan batas waktu 26 Januari ditetapkan dengan tegas dan peluang harga terakhir menghilang dengan cepat, BlockDAG mendapatkan pengakuan yang lebih kuat sebagai kripto terbaik untuk dibeli saat ini setelah perdagangan diaktifkan. Kesempatan yang tersisa untuk masuk di $0,003 menyusut setiap hari.

Kesimpulan Akhir

Harga koin Shiba Inu terus bergerak dengan pola transfer yang berubah-ubah, membuat para trader tidak yakin apakah level saat ini akan bertahan. Harga Tron juga tetap dalam pengamatan karena perkiraan yang diperpanjang menyajikan berbagai hasil yang mungkin, mempertahankan sentimen campuran.

BlockDAG, bagaimanapun, mengumpulkan kekuatan saat penyelesaian 26 Januari mendekat. Dengan lebih dari $441 juta terkumpul dan BDAG masih dihargai pada $0,003 yang sensitif terhadap waktu, fokus semakin tajam pada apa yang terjadi selanjutnya. Keuntungan 16,67× ke harga peluncuran di $0,05 menciptakan potensi keuntungan +1.566% yang berakhir secara permanen setelah tahap ini ditutup.

Tidak ada reset, tidak ada perpanjangan, tidak ada kesempatan kedua yang tersisa setelah tenggat waktu berlalu. Pasokan menyusut tanpa penyesuaian timeline yang dijadwalkan. Keadaan ini menjelaskan mengapa banyak orang sekarang menganggap BlockDAG sebagai kripto terbaik untuk dibeli saat ini.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu



Disclaimer: Ini adalah postingan berbayar dan tidak boleh diperlakukan sebagai berita/saran. LiveBitcoinNews tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apa pun yang diakibatkan dari konten, produk, atau layanan yang dirujuk dalam siaran pers ini

Postingan Peringatan Kesempatan Terakhir: BlockDAG di $0,003 Sebelum 26 Januari sementara Shiba Inu & Tron Menunjukkan Sinyal Campuran muncul pertama kali di Live Bitcoin News.