BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pada tahun 2025, volume perdagangan perpetual decentralized exchange Solana mencapai pencapaian penting, mencapai $451,2 miliar, menunjukkan peningkatan adopsi perdagangan on-chain.Pada tahun 2025, volume perdagangan perpetual decentralized exchange Solana mencapai pencapaian penting, mencapai $451,2 miliar, menunjukkan peningkatan adopsi perdagangan on-chain.

Volume DEX Perpetual Solana Mencapai $451,2 Miliar pada 2025

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/07 06:43
Volume DEX Solana Mencapai $451,2 Miliar di 2025: Pencapaian Baru
Poin Utama:
  • Volume DEX perpetual Solana mencatatkan rekor $451,2 miliar.
  • Melampaui total gabungan semua tahun sebelumnya.
  • Menunjukkan peningkatan adopsi perdagangan on-chain.

Volume perdagangan DEX perpetual Solana mencapai $451,2 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya di 2025, melampaui gabungan semua tahun sebelumnya. Pencapaian signifikan ini menyoroti pertumbuhan Solana di ruang cryptocurrency, dengan statistik kunci seperti pendapatan $1,4 miliar dan peningkatan aktivitas dompet mendukung pencapaian ini.

Solana mencapai pencapaian penting di 2025 dengan volume perdagangan exchange terdesentralisasi (DEX) perpetual tahunannya mencapai $451,2 miliar, rekor yang melampaui gabungan semua tahun sebelumnya, menurut SolanaFloor.

Volume DEX perpetual Solana yang mencapai rekor $451,2 miliar menggarisbawahi pertumbuhan pesat dalam perdagangan on-chain. Pencapaian signifikan ini menunjukkan pergeseran preferensi trader menuju opsi terdesentralisasi, berdampak pada pasar yang lebih luas dan aset terkait seperti SOL.

SolanaFloor melaporkan $451,2 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perdagangan DEX perpetual, menandai angka tahunan tertinggi sejak awal Solana. Data tersebut menyoroti peningkatan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan keterlibatan yang meningkat dalam ekosistem Solana.

Pasar DEX perpetual mengalami ekspansi substansial di 2025, dengan Solana memimpin dalam pertumbuhan volume. Pengenalan instrumen keuangan strategis dan peningkatan aktivitas pengguna kemungkinan berkontribusi pada lonjakan ini, menarik perhatian dari pemain pasar utama.

Sektor yang terpengaruh termasuk staking SOL dan stablecoin, dengan peningkatan pasokan dan aktivitas yang menunjukkan partisipasi pasar yang kuat. Implikasi yang lebih luas melibatkan peningkatan kemampuan perdagangan dan kedalaman pasar, berpotensi mempengaruhi pertimbangan regulasi di masa depan.

Kemajuan teknologi dan tingkat keterlibatan pengguna pada Solana menandakan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam fungsionalitas DEX. Volume rekor tersebut mungkin mendorong pengawasan yang lebih ketat dari regulator yang ingin melindungi transaksi aset digital, mendorong inovasi dan transparansi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42