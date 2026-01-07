Volume DEX Perpetual Solana Mencapai $451,2 Miliar pada 2025

Poin Utama: Volume DEX perpetual Solana mencatatkan rekor $451,2 miliar.

Melampaui total gabungan semua tahun sebelumnya.

Menunjukkan peningkatan adopsi perdagangan on-chain.

Volume perdagangan DEX perpetual Solana mencapai $451,2 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya di 2025, melampaui gabungan semua tahun sebelumnya. Pencapaian signifikan ini menyoroti pertumbuhan Solana di ruang cryptocurrency, dengan statistik kunci seperti pendapatan $1,4 miliar dan peningkatan aktivitas dompet mendukung pencapaian ini.

Solana mencapai pencapaian penting di 2025 dengan volume perdagangan exchange terdesentralisasi (DEX) perpetual tahunannya mencapai $451,2 miliar, rekor yang melampaui gabungan semua tahun sebelumnya, menurut SolanaFloor.

Volume DEX perpetual Solana yang mencapai rekor $451,2 miliar menggarisbawahi pertumbuhan pesat dalam perdagangan on-chain. Pencapaian signifikan ini menunjukkan pergeseran preferensi trader menuju opsi terdesentralisasi, berdampak pada pasar yang lebih luas dan aset terkait seperti SOL.

SolanaFloor melaporkan $451,2 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perdagangan DEX perpetual, menandai angka tahunan tertinggi sejak awal Solana. Data tersebut menyoroti peningkatan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan keterlibatan yang meningkat dalam ekosistem Solana.

Pasar DEX perpetual mengalami ekspansi substansial di 2025, dengan Solana memimpin dalam pertumbuhan volume. Pengenalan instrumen keuangan strategis dan peningkatan aktivitas pengguna kemungkinan berkontribusi pada lonjakan ini, menarik perhatian dari pemain pasar utama.

Sektor yang terpengaruh termasuk staking SOL dan stablecoin, dengan peningkatan pasokan dan aktivitas yang menunjukkan partisipasi pasar yang kuat. Implikasi yang lebih luas melibatkan peningkatan kemampuan perdagangan dan kedalaman pasar, berpotensi mempengaruhi pertimbangan regulasi di masa depan.

Kemajuan teknologi dan tingkat keterlibatan pengguna pada Solana menandakan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam fungsionalitas DEX. Volume rekor tersebut mungkin mendorong pengawasan yang lebih ketat dari regulator yang ingin melindungi transaksi aset digital, mendorong inovasi dan transparansi.