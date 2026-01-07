Ethena pulih dari level terendah Desember – Bisakah ENA bertahan di atas $0,24?

Ethena mengumumkan peluncuran JupUSD di jaringan Solana. Ini adalah stablecoin Whitelabel Ethena terbaru yang diluncurkan.

Peluncuran stablecoin ini memanfaatkan infrastruktur Ethena untuk memungkinkan Jupiter [JUP], bursa terdesentralisasi berbasis Solana, bertindak sebagai penerbit.

Selain hal di atas, sentimen pasar yang lebih luas yang bullish juga membantu mendorong harga ENA dalam beberapa hari terakhir.

Bulls Ethena merebut kembali level kunci sebagai support

Sumber: ENA/USDT di TradingView

Grafik 1 hari menunjukkan bulls Ethena [ENA] mulai mendapatkan kembali kendali.

Meskipun tren jangka panjang bearish, ada tanda-tanda yang menjanjikan. Paruh kedua Desember melihat harga ENA menggulung di bawah resistance lokal $0,218.

Penembusan melampaui level ini menyambut kelahiran tahun baru, dan ENA telah membalik level $0,238 menjadi support juga.

OBV naik dalam beberapa hari terakhir untuk menunjukkan tekanan beli yang meningkat, tetapi masih di bawah tertinggi dari Desember. MACD akan melakukan crossover bullish di atas garis nol untuk menandakan pergeseran momentum pada timeframe harian.

Menilai skenario bearish untuk ENA

Ini adalah hasil yang kurang mungkin terjadi.

Karena wilayah $0,23-$0,25 telah menjadi zona support penting sejak Juni 2025. Area ini diuji ulang pada November dan dipertahankan sebelum harga terjun di bawahnya sekali lagi.

Jika bulls Ethena dapat mempertahankan level support ini selama satu atau dua minggu ke depan, bias trader dapat tetap bullish.

Di berita lain, AMBCrypto melaporkan investor keluar dari USDe, yang mengalami pukulan lebih besar dari arus keluar dibandingkan stablecoin lainnya.

Ajakan bertindak trader – Aksi harga bisa menjadi menarik

Sumber: ENA/USDT di TradingView

Grafik per jam menunjukkan bahwa $0,24 adalah zona permintaan jangka pendek dan pengujian ulang akan memberikan peluang beli.

Penurunan harga di bawah $0,23 akan membatalkan setup. Bulls akan menargetkan area $0,266-$0,280 untuk mengambil untung, serta resistance timeframe lebih tinggi $0,30 dan $0,36.

Sumber: CoinGlass

Peta Likuidasi menunjukkan bahwa ada kemungkinan ENA mungkin tidak turun menuju $0,24 segera. Leverage Likuidasi Short Kumulatif di atas lebih tinggi daripada likuidasi long.

Ini berarti bahwa perburuan likuiditas ke $0,261 dimungkinkan. Ini mungkin diikuti oleh penurunan harga ke $0,23-$0,24 yang dapat memberikan peluang beli.

Pemikiran Akhir

Momentum Ethena bullish, dan lebih banyak keuntungan kemungkinan besar terjadi, terutama jika zona permintaan $0,24 dapat dipertahankan dalam beberapa hari mendatang.

Penurunan di bawah level $0,234 akan menandakan kekuatan bearish jangka pendek dan potensi retracement menuju $0,220-$0,225.

Penafian: Informasi yang disajikan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, perdagangan, atau jenis nasihat lainnya dan semata-mata merupakan pendapat penulis.