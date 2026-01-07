CEO Qualcomm Menyebut Robotika sebagai Gelombang AI Berikutnya di CES 2026

TLDR

Cristiano Amon menyebut robotika sebagai fokus AI Qualcomm selanjutnya setelah berekspansi ke sektor otomotif dan industri.

Dia menekankan bahwa robotika bergantung pada edge AI, memerlukan daya komputasi tinggi dan konsumsi energi rendah.

Qualcomm bekerja sama dengan Figure AI dan KUKA untuk memamerkan robot humanoid dan industri di CES 2026.

Robot industri dapat memasuki produksi pada 2026, dimulai dengan aplikasi khusus tugas yang sempit.

Qualcomm melihat robot konsumen sebagai peluang jangka panjang tetapi mengharapkan penggunaan perusahaan tumbuh lebih dulu.

CEO Qualcomm Cristiano Amon telah mengidentifikasi robotika sebagai peluang utama berikutnya untuk AI, menyusul ekspansi perusahaan ke sektor seperti otomotif, PC, dan aplikasi industri. Berbicara selama wawancara di CES 2026 di Las Vegas, Amon menjelaskan bahwa robotika menghadirkan tantangan edge AI yang unik.

Edge AI Mendorong Fokus Qualcomm pada Ekspansi Robotika

Cristiano Amon mengatakan robotika merupakan langkah alami bagi Qualcomm setelah pertumbuhannya di sistem otomotif dan industri. Dia menjelaskan, "Anda tidak bisa memasukkan server ke dalam robot. Anda memerlukan daya tahan baterai, integrasi sensor, dan kinerja edge AI."

Amon menyatakan bahwa robotika adalah masalah AI fisik yang memerlukan daya komputasi tinggi dengan konsumsi energi rendah. Qualcomm memamerkan berbagai robot di booth CES-nya, termasuk humanoid dan sistem pelatihan industri yang dibangun dengan perusahaan mitra.

CEO tersebut menggambarkan robotika sebagai peluang bisnis yang berkembang yang dimulai dengan tugas-tugas sempit dan berkembang dengan kemampuan AI yang lebih luas. Dia memprediksi robot industri dapat meningkat ke produksi sedini 2026, dimulai dengan tugas khusus yang berulang. Amon menekankan bahwa Qualcomm akan menggunakan AI untuk melatih robot untuk tugas-tugas yang telah ditentukan sebelum menerapkannya ke operasi langsung.

Robot Bertenaga AI Ditargetkan untuk Industri Sebelum Memasuki Rumah

Amon mengatakan gelombang pertama robotika AI akan menargetkan perusahaan, terutama lingkungan industri dan ritel. Dia berbagi, "Di malam hari, robot dapat berjalan di lorong toko dan mengisi ulang rak dengan efisien."

Dia membandingkan jadwal robotika dengan kendaraan otonom, di mana mengemudi dengan bantuan berkembang sebelum sistem self-driving penuh mencapai kematangan. Dia mencatat bahwa robot domestik yang mampu menjalankan tugas serbaguna akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai pasar. Namun, dia mengkonfirmasi bahwa Qualcomm berinvestasi di robotika perusahaan dan konsumen sebagai bagian dari ekspansi AI-nya.

Perusahaan percaya robot yang didorong AI dalam manufaktur menawarkan jalur pertumbuhan paling langsung untuk platform chip dan perangkat lunaknya. Amon menyimpulkan bahwa AI fisik menjadi layak sekarang karena efisiensi komputasi yang lebih baik, sensor pintar, dan kemampuan penerapan edge. Qualcomm berencana untuk terus memajukan solusi edge AI di seluruh robotika dan industri baru lainnya.

