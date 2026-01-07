BursaDEX+
Kusut kripto miliaran dolar Trump dapat membekukan reformasi struktur pasar hingga 2029

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/07 07:59
Buku aturan kripto yang telah lama dijanjikan Washington menghadapi hambatan yang sangat manusiawi: politik, kekuasaan—dan neraca keuangan Presiden Trump sendiri.

Ringkasan
  • RUU struktur pasar yang komprehensif untuk memperjelas regulasi kripto AS dapat ditunda hingga 2027.
  • Demokrat mendorong untuk memasukkan bahasa yang akan melarang pejabat pemerintah senior—dan keluarga langsung mereka—memiliki atau mengoperasikan bisnis kripto saat menjabat.
  • Ketentuan tersebut akan secara langsung melibatkan Trump, yang dilaporkan menghasilkan $1 miliar dari kripto pada 2025.

RUU struktur pasar yang komprehensif untuk memperjelas regulasi kripto AS dapat ditunda hingga 2027, dengan implementasi tertunda hingga 2029, karena pembicaraan Senat terhenti akibat jejak kripto Trump yang berkembang dan leverage paruh waktu Demokrat, menurut The Block, mengutip TD Cowen.

Demokrat mendorong untuk memasukkan bahasa yang akan melarang pejabat pemerintah senior—dan keluarga langsung mereka—memiliki atau mengoperasikan bisnis kripto saat menjabat.

Ketentuan tersebut akan secara langsung melibatkan Presiden Donald Trump dan keluarganya, yang dilaporkan telah meraih lebih dari $1 miliar keuntungan langsung dari berbagai usaha cryptocurrency sejak ia dilantik pada 20 Januari 2025.

Usaha-usaha ini termasuk World Liberty Financial (WLFI), sebuah proyek DeFi dan stablecoin yang mencantumkan Trump dan ketiga putranya sebagai co-founder.

Keluarga Trump juga memegang saham di penambang bitcoin American Bitcoin, dan meluncurkan koin meme Official Trump ($TRUMP) dan MELANIA ($MELANIA) tak lama sebelum Trump menjabat.

Analis kebijakan TD Cowen Jaret Seiberg mengatakan pembatasan semacam itu akan menjadi "nonstarter" bagi Trump kecuali tanggal efektifnya didorong jauh ke masa depan.

Salah satu cara potensial untuk mengatasi keberatan Trump adalah dengan membuat ketentuan konflik kepentingan berlaku efektif tiga tahun setelah pengesahan, jelas Seiberg.

Mendorongnya melewati pelantikan berikutnya, berarti tidak akan pernah berlaku untuk Trump.

Tapi ada masalahnya.

"Kami tidak percaya Demokrat akan menerima kesepakatan ini kecuali juga mendorong sisa RUU keluar tiga tahun," tambah Seiberg.

Demokrat mungkin melihat sedikit alasan untuk terburu-buru

Republik membutuhkan 60 suara untuk mengatasi filibuster Senat, memaksa mereka untuk mengamankan dukungan dari setidaknya tujuh hingga sembilan Demokrat—bahkan jika GOP tetap bersatu. Aritmatika itu memberi Demokrat kemampuan untuk memperlambat negosiasi atau memblokir kemajuan secara langsung.

Dengan pemilihan paruh waktu 2026 yang akan datang, Demokrat diperkirakan akan merebut kembali kendali DPR. Setelah kematian Rep. Doug LaMalfa (R-CA) pada 6 Januari, mayoritas Republik di DPR menyempit menjadi 218–213.

Demokrat juga bisa memperkuat posisi mereka di Senat, dan lebih memilih untuk menunda pengesahan dan membentuk hasil regulasi nanti.

Mendorong pengesahan ke 2027 kemungkinan akan berarti implementasi di 2029, setelah pelantikan presiden berikutnya. Waktu itu dapat memungkinkan regulator Demokrat untuk menulis aturan akhir jika seorang Demokrat memenangkan Gedung Putih pada 2028.

"Waktu mendukung pengesahan karena masalahnya menghilang jika RUU disahkan pada 2027 dan berlaku efektif pada 2029," kata Seiberg.

