BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, paus short-selling yang sebelumnya menjual 255 BTC saat ini memegang beberapa leverage tinggiPANews melaporkan pada 7 Januari bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, paus short-selling yang sebelumnya menjual 255 BTC saat ini memegang beberapa leverage tinggi

Seekor paus short-selling yang menjual 255 BTC telah berubah dari keuntungan menjadi kerugian di atas kertas sebesar $2,5 juta.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/07 08:32
Bitcoin
BTC$96,797.9+1.92%
Ethereum
ETH$3,360.85+1.92%
Solana
SOL$145.52+1.00%
XRP
XRP$2.1188-0.39%
STBL
STBL$0.05821-3.28%

PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, seorang whale short-selling yang sebelumnya menjual 255 BTC saat ini memegang berbagai posisi leverage tinggi di BTC (leverage 10x), ETH (15x), SOL (20x), XRP (20x), dan STBL (3x), dengan kerugian tidak terealisasi kumulatif lebih dari $7 juta. Asetnya telah berubah dari keuntungan $5,5 juta menjadi kerugian $2,5 juta, dan posisinya menghadapi risiko yang signifikan.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,797.9
$96,797.9$96,797.9
+0.03%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40