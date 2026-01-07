ABOK Melakukan Debut Global di CES 2026: Mendefinisikan Ulang Kemandirian Energi dengan Solusi Daya Tangguh dan Visi untuk Rumah Pintar

LAS VEGAS, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ — ABOK, inovator baru di sektor energi portabel, dengan bangga mengumumkan pameran pertamanya di CES 2026. Meskipun merek ini baru di pasar konsumen, ABOK membawa warisan R&D selama satu dekade ke Las Vegas, mengungkap peta jalan produk tiga fase yang komprehensif dan memperkenalkan Ark7200 Plus yang tangguh dan tahan segala cuaca.

Seiring lanskap energi global bergeser dari adopsi baterai sederhana ke integrasi sistem cerdas yang kompleks, ABOK siap memimpin perubahan ini. "Kami melampaui era baterai mandiri," kata Kim Liang, Direktur Produk di ABOK. "Tujuan kami di CES adalah mendemonstrasikan bagaimana ABOK berkembang dari unit portabel berdaya tinggi menjadi ekosistem energi rumah lengkap satu atap."

Dari Wawasan Pasar ke Ekosistem Energi

Debut ABOK didorong oleh satu wawasan: pasar penyimpanan energi global semakin matang. Pengguna saat ini tidak lagi mencari gadget terisolasi; mereka menuntut arsitektur energi yang stabil dan jangka panjang yang menawarkan kemandirian sejati.

Perjalanan dimulai dengan menangani segmen pasar yang paling menuntut terlebih dahulu. Sementara industri sebagian besar berfokus pada unit berkapasitas rendah (1.000-2.000 W), ABOK menargetkan celah "daya tinggi" yang kurang terlayani, mengembangkan stasiun melebihi 3.000 W untuk mendukung pekerjaan luar ruangan tugas berat dan cadangan rumah kritis. Komitmen terhadap kinerja tingkat profesional ini menjadi fondasi Seri Ark unggulan ABOK. Membangun warisan tangguh ini, merek ini kini memperluas ekosistemnya untuk mencakup spektrum daya penuh: dari 1 kWh hingga 10 kWh, memastikan bahwa setiap pengguna, dari kemah santai hingga operator industri, memiliki akses ke solusi daya "tanpa kekhawatiran" yang disesuaikan.

Ke depan, ABOK mengintegrasikan sumber dayanya secara vertikal untuk fokus pada tujuan akhir: rumah pintar. ABOK saat ini sedang mengembangkan seri "Brio", sistem penyimpanan energi fotovoltaik gaya balkon. Dengan menggabungkan penyimpanan keamanan tinggi dengan Sistem Manajemen Energi Cerdas (EMS) milik sendiri, Brio akan terintegrasi secara mulus dengan jaringan rumah untuk mengoptimalkan biaya listrik dan memastikan otonomi selama pemadaman, secara efektif mengubah setiap rumah menjadi tempat perlindungan energinya sendiri.

Pemutaran Perdana CES: Ark7200 Plus

Pusat pameran ABOK adalah peluncuran global Ark7200 Plus. Membangun output masif 7.200 W dan kemampuan fase terpisah dari pendahulunya, model "Plus" memperkenalkan daya tahan tangguh dan fitur pengalaman pengguna yang disempurnakan yang dirancang untuk lingkungan paling menuntut. ABOK akan melakukan demonstrasi tahan air langsung di stan, mengundang pengunjung untuk menyaksikan kinerja segala cuaca unit ini secara langsung.

Fitur Utama Ark7200 Plus:

Perlindungan Tahan Cuaca IP54: Menangani realitas pekerjaan luar ruangan dan cuaca yang tidak dapat diprediksi, Ark7200 Plus menampilkan port tahan air yang sepenuhnya ditingkatkan dan ketahanan debu. Ini dirancang untuk beroperasi dengan aman di medan lembap dan berdebu.

Menangani realitas pekerjaan luar ruangan dan cuaca yang tidak dapat diprediksi, Ark7200 Plus menampilkan port tahan air yang sepenuhnya ditingkatkan dan ketahanan debu. Ini dirancang untuk beroperasi dengan aman di medan lembap dan berdebu. Skalabilitas Masif: Unit ini dimulai dengan kapasitas standar 9.792 Wh dan dapat diperluas hingga 29,3 kWh yang mengejutkan, dengan mudah mendukung cadangan rumah yang berkepanjangan atau ekspedisi luar ruangan yang diperpanjang.

Unit ini dimulai dengan kapasitas standar 9.792 Wh dan dapat diperluas hingga yang mengejutkan, dengan mudah mendukung cadangan rumah yang berkepanjangan atau ekspedisi luar ruangan yang diperpanjang. UPS Ultra-Cepat & Keamanan Tingkat EV: Penting untuk perangkat medis dan instrumen presisi, unit ini menawarkan waktu peralihan UPS <10 ms , memastikan gangguan minimal. Ini juga menggunakan kimia LiFePO₄ yang aman dengan rating lebih dari 4.000 siklus.

Penting untuk perangkat medis dan instrumen presisi, unit ini menawarkan waktu peralihan UPS , memastikan gangguan minimal. Ini juga menggunakan kimia LiFePO₄ yang aman dengan rating lebih dari 4.000 siklus. Operasi Super Senyap: Meskipun dayanya sangat besar, Ark7200 Plus beroperasi pada <30 dB dalam mode senyap — lebih senyap dari perpustakaan — membuatnya sempurna untuk penggunaan kamar tidur (mesin CPAP) atau berkemah senyap.

Pengisian Hibrida Cerdas: Sistem memprioritaskan energi hijau, mendukung input hibrida 2.500 W PV Tegangan Tinggi + 1.200 W PV Tegangan Rendah, secara otomatis melengkapi dengan pengisian AC atau mobil ketika energi surya tidak cukup.

"Ark7200 Plus mewakili kulminasi dari tujuan masa depan kami," tambah Kim Liang. "Ini menghadirkan kapasitas daya tinggi yang disukai pengguna kami, sekarang dengan ketahanan untuk pergi ke mana saja dan kecerdasan untuk mengelola daya secara efisien."

Spektrum Penuh Daya Portabel

Bersama unggulan Ark7200 Plus, ABOK menampilkan jajaran serbaguna yang dirancang untuk memenuhi setiap kebutuhan daya, dari perjalanan ringan hingga operasi penyelamatan tugas berat.

Ark300: Dirancang untuk portabilitas, unit ini menampilkan pegangan gaya keranjang untuk dibawa dengan satu tangan dengan mudah dan pengisian cepat satu jam, membuatnya sangat cocok untuk berkemah dan liburan.

Dirancang untuk portabilitas, unit ini menampilkan pegangan gaya keranjang untuk dibawa dengan satu tangan dengan mudah dan pengisian cepat satu jam, membuatnya sangat cocok untuk berkemah dan liburan. Ark1800 dan Ark2000: Pusat daya menengah ini menampilkan Kontrol APP Cerdas dan Mode Pengisian Senyap (<30 dB) untuk keheningan tingkat perpustakaan. Ark1800 menawarkan skalabilitas fleksibel (dapat diperluas hingga 5.120 Wh), sementara Ark2000 menekankan kapasitas energi yang dapat diperluas, mendukung hingga dua baterai ekspansi opsional dan memungkinkan total kapasitas untuk meningkat hingga 4.608 Wh. Ark1800 dan Ark2000: Pusat daya menengah ini menampilkan Kontrol APP Cerdas dan Mode Pengisian Senyap (<30 dB) untuk keheningan tingkat perpustakaan. Ark1800 menawarkan skalabilitas fleksibel (dapat diperluas hingga 5.120 Wh), sementara Ark2000 menekankan kesiapan surya dengan input MPPT ganda 600 W dan desain tahan api yang tangguh.

Pusat daya menengah ini menampilkan dan untuk keheningan tingkat perpustakaan. menawarkan skalabilitas fleksibel (dapat diperluas hingga 5.120 Wh), sementara menekankan kapasitas energi yang dapat diperluas, mendukung hingga dua baterai ekspansi opsional dan memungkinkan total kapasitas untuk meningkat hingga 4.608 Wh. Pusat daya menengah ini menampilkan dan untuk keheningan tingkat perpustakaan. menawarkan skalabilitas fleksibel (dapat diperluas hingga 5.120 Wh), sementara menekankan kesiapan surya dengan input MPPT ganda 600 W dan desain tahan api yang tangguh. Ark2500: Dibangun untuk skenario permintaan tinggi, Ark2500 mendukung ekspansi kapasitas masif hingga 10.800 Wh. Ini menampilkan lampu LED dapat ditarik 360° yang unik untuk penerangan sekitar dan output DC yang kuat yang mampu menyelamatkan baterai kendaraan, memastikan kesiapan darurat.

Selamat Datang Mengunjungi ABOK di CES 2026

Untuk melihat masa depan energi portabel dan rumah, silakan kunjungi ABOK di Stan #32131 (LVCC South Hall 1), Las Vegas Convention Center.

Tentang ABOK

ABOK adalah inovator global dalam solusi penyimpanan energi portabel. Dipandu oleh visinya "Power Beyond Limits," ABOK berfokus pada penciptaan stasiun daya dengan kepadatan energi ultra-tinggi, stabilitas luar biasa, dan kinerja output ekstrem. Setiap produk dirancang dengan presisi dan diuji secara ketat untuk memastikan bahwa pengguna dapat tetap bertenaga kapan saja, di mana saja.

