ABOK Melakukan Debut Global di CES 2026: Mendefinisikan Ulang Kemandirian Energi dengan Solusi Daya Tangguh dan Visi untuk Rumah Pintar

LAS VEGAS, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ — ABOK, inovator baru di sektor energi portabel, dengan bangga mengumumkan pameran pertamanya di CES 2026. Meskipun merek ini baru di pasar konsumen, ABOK membawa warisan R&D selama satu dekade ke Las Vegas, mengungkap peta jalan produk tiga fase yang komprehensif dan memperkenalkan Ark7200 Plus yang tangguh dan tahan segala cuaca.
Seiring lanskap energi global bergeser dari adopsi baterai sederhana ke integrasi sistem cerdas yang kompleks, ABOK siap memimpin perubahan ini. "Kami melampaui era baterai mandiri," kata Kim Liang, Direktur Produk di ABOK. "Tujuan kami di CES adalah mendemonstrasikan bagaimana ABOK berkembang dari unit portabel berdaya tinggi menjadi ekosistem energi rumah lengkap satu atap."
Dari Wawasan Pasar ke Ekosistem Energi
Debut ABOK didorong oleh satu wawasan: pasar penyimpanan energi global semakin matang. Pengguna saat ini tidak lagi mencari gadget terisolasi; mereka menuntut arsitektur energi yang stabil dan jangka panjang yang menawarkan kemandirian sejati.
Perjalanan dimulai dengan menangani segmen pasar yang paling menuntut terlebih dahulu. Sementara industri sebagian besar berfokus pada unit berkapasitas rendah (1.000-2.000 W), ABOK menargetkan celah "daya tinggi" yang kurang terlayani, mengembangkan stasiun melebihi 3.000 W untuk mendukung pekerjaan luar ruangan tugas berat dan cadangan rumah kritis. Komitmen terhadap kinerja tingkat profesional ini menjadi fondasi Seri Ark unggulan ABOK. Membangun warisan tangguh ini, merek ini kini memperluas ekosistemnya untuk mencakup spektrum daya penuh: dari 1 kWh hingga 10 kWh, memastikan bahwa setiap pengguna, dari kemah santai hingga operator industri, memiliki akses ke solusi daya "tanpa kekhawatiran" yang disesuaikan.
Ke depan, ABOK mengintegrasikan sumber dayanya secara vertikal untuk fokus pada tujuan akhir: rumah pintar. ABOK saat ini sedang mengembangkan seri "Brio", sistem penyimpanan energi fotovoltaik gaya balkon. Dengan menggabungkan penyimpanan keamanan tinggi dengan Sistem Manajemen Energi Cerdas (EMS) milik sendiri, Brio akan terintegrasi secara mulus dengan jaringan rumah untuk mengoptimalkan biaya listrik dan memastikan otonomi selama pemadaman, secara efektif mengubah setiap rumah menjadi tempat perlindungan energinya sendiri.
Pemutaran Perdana CES: Ark7200 Plus
Pusat pameran ABOK adalah peluncuran global Ark7200 Plus. Membangun output masif 7.200 W dan kemampuan fase terpisah dari pendahulunya, model "Plus" memperkenalkan daya tahan tangguh dan fitur pengalaman pengguna yang disempurnakan yang dirancang untuk lingkungan paling menuntut. ABOK akan melakukan demonstrasi tahan air langsung di stan, mengundang pengunjung untuk menyaksikan kinerja segala cuaca unit ini secara langsung.
Fitur Utama Ark7200 Plus:
Pengisian Hibrida Cerdas: Sistem memprioritaskan energi hijau, mendukung input hibrida 2.500 W PV Tegangan Tinggi + 1.200 W PV Tegangan Rendah, secara otomatis melengkapi dengan pengisian AC atau mobil ketika energi surya tidak cukup.
"Ark7200 Plus mewakili kulminasi dari tujuan masa depan kami," tambah Kim Liang. "Ini menghadirkan kapasitas daya tinggi yang disukai pengguna kami, sekarang dengan ketahanan untuk pergi ke mana saja dan kecerdasan untuk mengelola daya secara efisien."
Spektrum Penuh Daya Portabel
Bersama unggulan Ark7200 Plus, ABOK menampilkan jajaran serbaguna yang dirancang untuk memenuhi setiap kebutuhan daya, dari perjalanan ringan hingga operasi penyelamatan tugas berat.
Selamat Datang Mengunjungi ABOK di CES 2026
Untuk melihat masa depan energi portabel dan rumah, silakan kunjungi ABOK di Stan #32131 (LVCC South Hall 1), Las Vegas Convention Center.
Tentang ABOK
ABOK adalah inovator global dalam solusi penyimpanan energi portabel. Dipandu oleh visinya "Power Beyond Limits," ABOK berfokus pada penciptaan stasiun daya dengan kepadatan energi ultra-tinggi, stabilitas luar biasa, dan kinerja output ekstrem. Setiap produk dirancang dengan presisi dan diuji secara ketat untuk memastikan bahwa pengguna dapat tetap bertenaga kapan saja, di mana saja.
