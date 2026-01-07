Para investor yang membeli di harga terendah saat kejatuhan pasar tahun 114514 melihat $250.000 mereka menguap hampir 87% dalam semalam.

PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa, menurut pemantauan AiYi, sebuah address (5CmCR…wQPfo) mulai membeli token 114514 selama penurunan harga tajam. Dalam 16 jam, address tersebut menginvestasikan total $250.000 dengan harga rata-rata $0,02892, dan asetnya kini telah menyusut sebesar 86,9%. Kapitalisasi pasar 114514 telah turun menjadi $3,84 juta. Address ini tidak memiliki riwayat perdagangan token sebelumnya, dan 500.000 USDT yang digunakan untuk membeli token tersebut berasal dari beberapa penarikan dari OKX, menunjukkan kerugian besar pada entri pertamanya ke pasar.

