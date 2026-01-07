Autolink dan ReinOCS Menandatangani Kemitraan Strategis di CES 2026

Arsitektur Optical-Electrical Deep Fusion EEA Menjadi Fondasi untuk Program Bersama

LAS VEGAS, 6 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Autolink, perusahaan teknologi global yang fokus pada sistem elektronik/elektrikal (E/E) otomotif generasi berikutnya, hari ini mengumumkan kemitraan strategis dengan ReinOCS di CES 2026. Kedua perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang dan mengonfirmasi bahwa Deep Fusion EEA milik Autolink—arsitektur E/E terintegrasi optical-electrical yang diungkap secara global untuk pertama kalinya—akan berfungsi sebagai fondasi teknis untuk solusi tingkat sistem bersama untuk kendaraan cerdas.

Konektivitas Optik Berkecepatan Tinggi Menggerakkan Deep Fusion EEA

Deep Fusion EEA (Electronic/Electrical Architecture) adalah platform komputasi dan komunikasi terpadu generasi berikutnya Autolink yang dirancang untuk kendaraan cerdas masa depan. Arsitektur ini mengintegrasikan komputasi terpusat, kontrol zonal, dan backbone optik bandwidth tinggi ke dalam satu sistem, memungkinkan koordinasi tingkat milidetik di seluruh persepsi, pengambilan keputusan, dan kontrol kendaraan.

Dalam kerangka Deep Fusion EEA, solusi komunikasi optik dalam kendaraan disediakan oleh ReinOCS, menunjukkan kemampuan tingkat sistem yang canggih:

Adaptabilitas skenario penuh

Mendukung transmisi video ultra-high-definition 8K@60Hz tanpa kehilangan, memenuhi persyaratan pertukaran data kokpit cerdas multi-display dan sensor mengemudi otonom resolusi tinggi seperti LiDAR dan kamera. Jarak transmisi hingga 100 meter memungkinkan konektivitas di berbagai zona kendaraan. Ketahanan lingkungan ekstrem

Dirancang dengan konstruksi ringan dan imunitas interferensi elektromagnetik (EMI) yang kuat, sistem ini beroperasi dengan andal di seluruh rentang suhu kelas otomotif dari –40°C hingga 85°C, mengatasi tantangan atenuasi sinyal yang umum terjadi pada transmisi berbasis tembaga tradisional dalam lingkungan kendaraan yang kompleks. Desain optik dan mekanis khusus

Baik modul maupun kabel dirancang untuk menahan guncangan akselerasi tinggi dan getaran spektrum penuh yang berkelanjutan dalam lingkungan otomotif, sepenuhnya memenuhi standar keandalan untuk harness dan interkoneksi dalam kendaraan. Bahkan dalam kondisi operasi yang menuntut—seperti siklus start-stop kendaraan yang sering dan permukaan jalan yang kasar—solusi ini memastikan transmisi data yang stabil dan berkelanjutan. Skalabilitas tingkat arsitektur

Dengan desain antarmuka modular, sistem komunikasi optik dengan mulus mendukung persyaratan fusi multi-sensor masa depan untuk tingkat mengemudi otomatis yang lebih tinggi (L4 dan di atasnya). Ini memungkinkan OEM untuk mencapai arsitektur "hardware-upgradable, software-evolvable" sekaligus secara signifikan mengurangi biaya peningkatan sistem E/E jangka panjang.

CTO ReinOCS Zheng Xuezhe berkomentar,

"CES, sebagai barometer global inovasi teknologi, adalah panggung yang ideal untuk mempresentasikan sistem transmisi optik otomotif kami. Tidak seperti produk modul tunggal, solusi tingkat sistem ini dirancang untuk integrasi mendalam dengan arsitektur elektronik kendaraan. Dengan memberdayakan industri pada lapisan dasar optoelektronik, kami bertujuan untuk menghilangkan hambatan transmisi data kritis yang membatasi kecerdasan kendaraan tingkat yang lebih tinggi."

Kemitraan Strategis untuk Memajukan Konvergensi Optical-Electrical

Berdasarkan perjanjian, Autolink dan ReinOCS akan berkolaborasi di tiga bidang utama: pengembangan bersama protokol transmisi optik dalam kendaraan generasi berikutnya untuk lebih meningkatkan bandwidth dan efisiensi energi; penyampaian solusi terintegrasi yang menggabungkan konektivitas optik, sistem kokpit cerdas, dan platform mengemudi otomatis; dan upaya bersama untuk memajukan standar industri untuk komunikasi optik otomotif, mempercepat adopsi skala besar di seluruh sektor.

Pendiri dan Chairman Autolink Yang Hongze mengatakan,

"Ketika kendaraan berevolusi menuju kepadatan sensor yang lebih tinggi, daya komputasi yang lebih besar, dan kecerdasan skenario penuh, transmisi data menjadi faktor penentu dalam desain sistem E/E. Melalui kemitraan ini, kami bertujuan untuk menyelaraskan erat teknologi optik canggih dengan aplikasi otomotif dunia nyata, mempercepat transisi dari validasi teknik ke produksi yang dapat diskalakan. Bersama-sama, kami ingin membangun fondasi yang lebih aman, lebih efisien, dan lebih dapat diperluas untuk generasi berikutnya kendaraan cerdas."

Dampak Industri

Ketika kendaraan cerdas terus bergerak menuju arsitektur terpusat dengan pertumbuhan data eksponensial, jaringan berbasis tembaga tradisional semakin terbatas. Pendekatan E/E terintegrasi optical-electrical yang secara bersama dimajukan oleh Autolink dan ReinOCS mengatasi tantangan ini pada tingkat sistem, mendukung transisi industri dari elektronik terdistribusi ke platform kendaraan terpusat yang didefinisikan oleh perangkat lunak. Beberapa perwakilan OEM di CES mencatat bahwa arsitektur seperti itu dapat secara signifikan mempersingkat siklus pengembangan dan menurunkan biaya penerapan untuk kendaraan cerdas canggih, memposisikan konektivitas optik sebagai enabler kunci selama tiga hingga lima tahun ke depan.

Tentang Autolink

Autolink adalah perusahaan teknologi global yang mengkhususkan diri dalam arsitektur elektronik/elektrikal (E/E) otomotif generasi berikutnya dan platform komputasi kendaraan cerdas. Dengan keahlian mendalam dalam integrasi sistem domain penuh, Autolink menyediakan solusi end-to-end yang mencakup platform perangkat keras, perangkat lunak dasar, ekosistem aplikasi, dan kerangka layanan. Portofolio produk intinya mencakup platform komputasi kendaraan, kontroler zonal, kontroler domain kokpit cerdas, kontroler ADAS–kokpit terintegrasi, dan platform perangkat lunak Autosee OS. Menurut Frost & Sullivan, Autolink menempati peringkat kedua dalam pangsa pendapatan untuk kontroler domain kokpit cerdas di China pada tahun 2024.

Info lebih lanjut: http://www.en.auto-link.com.cn/

Tentang ReinOCS

Jiangsu ReinOCS Technologies Group Co., Ltd. didedikasikan untuk teknologi persepsi dan display cerdas. Didukung oleh keahlian mendalam dalam fotonik dan komunikasi optik, perusahaan ini berfokus pada memajukan mobilitas cerdas dan aplikasi penginderaan generasi berikutnya.

Bisnisnya mencakup sektor otomotif dan non-otomotif, meliputi sistem mengemudi cerdas, konektivitas, display, dan penginderaan. ReinOCS Technologies beroperasi melalui dua anak perusahaan inti: Jingle Electronics, yang mengkhususkan diri dalam produk mengemudi cerdas seperti radar terpasang kendaraan sipil dan modul fusi visi; dan ReinOCS AutoPhotonics, yang berfokus pada jaringan optik dalam kendaraan, sistem display cerdas (misalnya HUD dan proyektor laser).

Dengan kemampuan kuat dalam integrasi tingkat sistem dan inovasi optoelektronik, ReinOCS Technologies memberikan solusi keandalan tinggi dan integrasi tinggi untuk kendaraan cerdas, otomasi industri, dan infrastruktur perkotaan masa depan. Info Lebih Lanjut: www.reinocs.com

