XRP bisa mengungguli bitcoin karena chart XRP/BTC menunjukkan breakout Ichimoku langka sejak 2018

<div class="article-content-wrapper font-title_5 text-charcoal-600 tracking-normal flex justify-between m-auto items-center row-start-1"> <div class="flex gap-2 font-metadata-lg font-medium text-black"> Pasar </div> <div class="relative"> Bagikan <div> <span class="block mb-6 text-charcoal-900 font-title">Bagikan artikel ini</span> <div> Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail </div> </div> </div> </div> <div class="article-content-wrapper flex flex-col gap-4 row-start-2"> <div class="flex flex-col gap-2"> <h1 class="font-headline-lg font-medium">XRP bisa mengungguli bitcoin karena grafik XRP/BTC menunjukkan breakout Ichimoku langka sejak 2018</h1> <h2>Trader memantau apakah XRP dapat merebut kembali rentang $2,31-$2,32 atau tetap dalam saluran menurun.</h2> <div> Oleh Shaurya Malwa, CD Analytics </div> <div> 7 Jan 2026, 4:44 a.m. </div> <div> Jadikan kami pilihan utama di Google </div> </div> </div> <div> <div class="py-8 mt-4 mb-8 border-y border-solid border-charcoal-50"> <h4 class="flex font-headline-xs font-medium text-charcoal-900 mb-8">Yang perlu diketahui:</h4> <div> <ul class="unordered-list"> <li>XRP turun dari $2,39 ke $2,27, menembus di bawah level support $2,32.</li> <li>Penurunan volume tinggi ke $2,21 diserap oleh permintaan, menstabilkan harga.</li> <li>Trader memantau apakah XRP dapat merebut kembali rentang $2,31-$2,32 atau tetap dalam saluran menurun.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="article-content-wrapper"> <div class="document-body font-body-lg "> <p>XRP turun ke $2,27 setelah menembus di bawah support $2,32, tetapi flush volume tinggi ke $2,21 menarik bid dan menstabilkan pergerakan — membuat trader fokus pada apakah rebound dapat merebut kembali $2,31-$2,32 atau apakah pasar tetap terjebak dalam saluran menurun.</p> <h2 class="font-headline-sm font-medium">Latar belakang berita</h2> <p>Trader XRP sedang mempertimbangkan breakdown jangka pendek dalam harga spot terhadap setup bullish jangka panjang pada rasio XRP/BTC.</p> <div class="flex flex-col gap-2"> <div class="flex justify-center gap-4"> <span class="font-body-sm text-charcoal-600">CERITA BERLANJUT DI BAWAH</span> </div> <div> <span class="text-color-dark-grey font-headline-xs font-medium text-charcoal-900">Jangan lewatkan cerita lainnya.</span><span class="block font-headline-3xs font-normal text-charcoal-900">Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter</span> <div> <div class="flex gap-2 p-4 pl-6 items-center"> <span class="text-color-dark-grey font-label font-medium">Daftarkan saya</span> </div> </div><span class="block pt-4 font-metadata text-charcoal-600"><span class="text-color-dark-grey ">Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda menyetujui </span><span class="text-color-dark-grey ">ketentuan penggunaan</span><span class="text-color-dark-grey "> dan </span><span class="text-color-dark-grey ">kebijakan privasi</span><span class="text-color-dark-grey font-metadata text-charcoal-600"> kami.</span></span> </div> </div> <p>Chartist "The Great Mattsby" mengatakan XRP/BTC hampir menembus di atas cloud Ichimoku bulanan untuk pertama kalinya sejak 2018, pergeseran yang secara historis menandakan XRP diposisikan untuk mengungguli bitcoin jika dikonfirmasi. Setup ini menarik perhatian karena narasi rotasi lintas aset mulai muncul kembali di awal tahun, meskipun pasar spot tetap sensitif terhadap kantong likuiditas dan pergerakan yang didorong stop.</p> <p>Framing kekuatan relatif itu penting karena selloff terbaru XRP datang dengan bukti penjualan paksa daripada penurunan lambat — jenis pergerakan yang sering mereset posisi dan mengatur basis teknis yang lebih bersih jika pembeli dapat mempertahankan level kunci.</p> <h2 class="font-headline-sm font-medium">Analisis teknis</h2> <p>XRP turun 5% selama periode 24 jam yang berakhir 7 Jan. pukul 02:00, turun dari $2,39 ke $2,27 setelah kehilangan support $2,32 dan memperpanjang saluran menurun yang telah membatasi rebound terbaru.</p> <p>Peristiwa kunci terjadi pada pukul 16:00 pada 6 Jan., ketika volume melonjak ke 256,3 juta (142% di atas SMA 24 jam) dan harga mencetak terendah sesi di $2,21. Lonjakan itu berperilaku seperti flush gaya kapitulasi: penjualan agresif muncul, tetapi tindak lanjut gagal mendorong pasar secara material di bawah $2,21, mengimplikasikan permintaan menyerap pergerakan tersebut.</p> <p>Dari sana, XRP mencoba pulih tetapi terhenti di dekat $2,31, memperkuat zona itu — bersama dengan level $2,32 yang tertembus — sebagai band resistensi bermakna pertama. Ketidakmampuan untuk merebut kembali rentang itu membuat struktur jangka pendek bearish, meskipun pasar menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah terendah volume tinggi.</p> <p>Aksi jangka pendek menunjukkan basis mencoba terbentuk. Struktur 60 menit menunjukkan beberapa pertahanan area $2,258-$2,260, dengan low yang lebih tinggi berkembang setelah terendah pukul 01:33 di $2,257. Volume pembelian terkonsentrasi pada dorongan lebih tinggi, sementara pullback datang pada aktivitas yang lebih ringan — tampilan konstruktif, tetapi masih dalam tren turun yang lebih luas sampai $2,31-$2,32 direbut kembali.</p> <h2 class="font-headline-sm font-medium">Ringkasan aksi harga</h2> <ul class="unordered-list"> <li>XRP turun dari $2,39 ke $2,27, menembus di bawah support $2,32</li> <li>Terendah sesi tercetak di $2,21 selama lonjakan volume 256,3 juta (142% di atas rata-rata)</li> <li>Upaya pemulihan berulang kali terhenti di dekat $2,31, menjaga saluran menurun tetap utuh</li> <li>Stabilisasi intraday terbentuk di sekitar $2,258-$2,260, dengan pembeli mempertahankan rentang beberapa kali</li> </ul> <h2 class="font-headline-sm font-medium">Yang harus diketahui trader</h2> <p>Trading saat ini jelas: $2,21 adalah garis, dan $2,31-$2,32 adalah gerbang.</p> <ul class="unordered-list"> <li>Jika $2,21 bertahan dan XRP dapat merebut kembali $2,31-$2,32, pergerakan mulai terlihat seperti shakeout volume tinggi diikuti oleh upaya kelanjutan tren — membuka jalan kembali menuju $2,39, di mana pasokan overhead dari breakdown berada.</li> <li>Jika $2,21 gagal, low kapitulasi berhenti menjadi lantai dan berubah menjadi pemicu. Itu kemungkinan akan mengundang gelombang lain penjualan gaya likuidasi ke kantong permintaan berikutnya (yang biasanya akan dipetakan trader menggunakan zona konsolidasi sebelumnya dan struktur pasar daripada indikator tunggal).</li> </ul> <p>Lapisan lain yang perlu diperhatikan adalah XRP/BTC: setup Ichimoku bulanan yang disebarkan oleh Mattsby adalah sinyal kekuatan relatif, bukan jaminan harga spot — tetapi jika XRP/BTC mengkonfirmasi breakout, itu meningkatkan kemungkinan bahwa penurunan dalam XRP dibeli lebih agresif daripada penurunan dalam bitcoin, terutama selama jendela rotasi risk-on.</p> </div> </div> <div class="article-content-wrapper relative mt-8 border-t border-color-charcoal-600 pt-8 pb-3"> <p>Lebih Banyak untuk Anda</p> <div class="flex flex-col gap-4"> <div class="flex flex-col gap-2"> <p>KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor karena Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto</p> <div> <div class="font-metadata-lg font-normal"> Oleh CoinDesk Research </div> <div class="font-sans text-charcoal-600 font-metadata-lg font-normal"> 22 Des 2025 </div> </div> <div> <div> <span class="inline-block mr-1">Ditugaskan oleh</span>KuCoin </div> </div> </div> <div class="flex flex-col"> <p>KuCoin meraih pangsa rekor volume exchange terpusat pada 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat daripada pasar kripto yang lebih luas.</p> <div class="pb-6"> <p>Yang perlu diketahui:</p> <div> <ul class="unordered-list"> <li><strong>KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun total volume trading pada 2025</strong>, setara dengan rata-rata sekitar <strong>$114 miliar per bulan</strong>, menandai tahun terkuatnya dalam sejarah.</li> <li>Kinerja ini diterjemahkan menjadi <strong>pangsa tertinggi sepanjang masa volume exchange terpusat</strong>, karena aktivitas KuCoin berkembang <strong>lebih cepat daripada volume CEX agregat</strong>, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.</li> <li><strong>Volume spot dan derivatif terbagi rata</strong>, masing-masing melebihi <strong>$500 miliar</strong> untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.</li> <li><strong>Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas trading</strong>, memperkuat peran KuCoin sebagai venue likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat mata uang utama melihat omset yang lebih redup.</li> <li>Bahkan ketika volume kripto keseluruhan melunak di pertengahan tahun, <strong>KuCoin mempertahankan aktivitas baseline yang meningkat</strong>, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume yang berumur pendek.</li> </ul> </div> </div> <div class="w-full flex justify-center"> Lihat Laporan Lengkap </div> </div> </div> </div> <div class="article-content-wrapper relative mt-8 border-t border-color-charcoal-600 pt-8 pb-3"> <p>Lebih Banyak untuk Anda</p> <div class="flex flex-col"> <p>Briefing Pagi Asia: Bitcoin bertahan stabil di atas $90K karena uang segar kembali ke kripto</p> <div> <div class="font-metadata-lg font-normal"> Oleh Sam Reynolds<span class="mx-1">|</span>Diedit oleh Aoyon Ashraf </div> <div class="font-sans text-charcoal-600 font-metadata-lg font-normal"> 2 jam yang lalu </div> </div> <p>Alokasi tahun baru mendukung harga bitcoin karena leverage mendingin dan ekspektasi volatilitas meningkat.</p> <div class="pb-6"> <p>Yang perlu diketahui:</p> <div> <ul class="unordered-list"> <li>Bitcoin tetap stabil di atas $90.000, mencerminkan konsolidasi daripada tekanan jual yang diperbarui.</li> <li>Ethereum menunjukkan ketahanan dengan kinerja mingguan dan bulanan yang kuat, meskipun ada pendinginan dalam posisi futures.</li> <li>Emas diperkirakan mencapai rekor tertinggi baru pada 2026 karena suku bunga yang turun, pembelian bank sentral, dan risiko geopolitik.</li> </ul> </div> </div> <div class="w-full flex justify-center"> Baca cerita lengkap </div> </div> </div> <div class="article-content-wrapper mt-4"> <div> <div class="border-t border-color-charcoal-600 py-6"> <div class="pb-3"> Berita Kripto Terbaru </div> <div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>Briefing Pagi Asia: Bitcoin bertahan stabil di atas $90K karena uang segar kembali ke kripto</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">2 jam yang lalu</span> </div> </div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>DeFi, perselisihan etika tetap ada dalam RUU kripto Senat menjelang pemungutan suara 15 Jan.</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">3 jam yang lalu</span> </div> </div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>Strategy milik Michael Saylor mendapat keringanan dari MSCI, tetapi analis memperingatkan pertarungan belum berakhir</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">5 jam yang lalu</span> </div> </div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>Strategy melonjak 6% atas keputusan MSCI untuk tidak mengecualikan DAT dari indeks</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">7 jam yang lalu</span> </div> </div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>Manajer aset Bitwise melihat 3 tes untuk rally kripto 2026</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">8 jam yang lalu</span> </div> </div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>Cara tetap aman setelah kebocoran data pelanggan Ledger: para ahli mendesak privasi lebih dulu</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">9 jam yang lalu</span> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="border-t border-color-charcoal-600 py-6"> <div class="pb-6 font-title text-charcoal-600"> Cerita Teratas </div> <div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>Briefing Pagi Asia: Bitcoin bertahan stabil di atas $90K karena uang segar kembali ke kripto</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">2 jam yang lalu</span> </div> </div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>Strategy melonjak 6% atas keputusan MSCI untuk tidak mengecualikan DAT dari indeks</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">7 jam yang lalu</span> </div> </div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>DeFi, perselisihan etika tetap ada dalam RUU kripto Senat menjelang pemungutan suara 15 Jan.</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">3 jam yang lalu</span> </div> </div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>Cara tetap aman setelah kebocoran data pelanggan Ledger: para ahli mendesak privasi lebih dulu</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">9 jam yang lalu</span> </div> </div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>Jangan berharap terlalu banyak untuk bitcoin Venezuela</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">11 jam yang lalu</span> </div> </div> <div> <div class="w-full h-full flex flex-col"> <h4>Harga kripto mundur dalam kembalinya aksi hari trading AS yang menurun</h4><span class="font-metadata text-color-charcoal-600">11 jam yang lalu</span> </div> </div> </div> </div> </div> </div>