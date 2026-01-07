Riot Platforms Meraup Untung dari Reli Bitcoin dengan Penjualan Akhir Tahun Senilai $200 Juta

Riot Platforms menjual 2.201 BTC senilai $200 juta pada akhir 2025 untuk mendanai pergeseran strategis menuju AI dan infrastruktur pusat data.

Penjualan tersebut mengurangi cadangannya menjadi 18.005 BTC karena perusahaan memprioritaskan modal untuk ekspansi fasilitas Corsicana 112-megawatt.

Langkah ini mencerminkan tren industri yang lebih luas dari para penambang yang melakukan diversifikasi ke AI untuk memonetisasi kapasitas daya menjelang target penyelesaian 2027.

Riot Platforms menggunakan penjualan Bitcoin (BTC) untuk membantu membiayai pergeserannya menuju pusat data dan kecerdasan buatan, setelah mengurangi kepemilikan BTC-nya di akhir tahun.

Dalam laporan produksi dan operasi Desember, penambang tersebut mengatakan telah menjual 2.201 BTC sepanjang November dan Desember, menghasilkan hampir US$200 juta (AU$306 juta) dalam hasil bersih. Riot mengakhiri tahun 2025 dengan 18.005 BTC, yang dinilai sekitar US$1,65 miliar (AU$2,5 miliar) pada harga saat ini, menempatkannya di antara 10 pemegang Bitcoin perusahaan publik terbesar.

Penjualan tersebut secara signifikan mengurangi cadangannya dibandingkan awal kuartal. Riot melaporkan 19.324 BTC pada akhir Oktober, yang berarti penurunan 1.319 BTC hingga akhir tahun. Saldo akhirnya juga hanya 293 BTC lebih tinggi dari level tahun sebelumnya. Pendekatan tersebut berbeda dengan 2024, ketika Riot tidak menjual Bitcoin dan malah menambahkan lebih dari US$500 juta (AU$765 juta) ke kepemilikannya.

Membiayai Masa Depan

Kepala aset digital VanEck, Matthew Sigel, mengaitkan ukuran penjualan dengan pengeluaran modal yang direncanakan Riot untuk fase pertama pembangunan 112-megawatt di Corsicana, yang ditargetkan perusahaan untuk diselesaikan pada Q1 2027, dengan menempatkan pelepasan tersebut sebagai cara untuk mendanai langkah awal pergeseran ke pusat data AI.

Riot telah memposisikan pergeseran tersebut sebagai bagian dari "strategi mengutamakan daya," memperlakukan penambangan Bitcoin sebagai cara untuk memonetisasi kapasitas dayanya sebelum mengubah lebih banyak megawatt untuk penggunaan pusat data.

Pergeseran ini mencerminkan tren yang lebih luas di antara penambang terdaftar yang berkembang ke AI atau infrastruktur cloud. Sebagai contoh, penambang Bitcoin MARA mengalami lonjakan pendapatan setelah memperluas layanannya ke pusat data AI.

Banyak rekan lainnya menunjukkan langkah serupa dan beberapa berencana untuk mengurangi penambangan untuk memprioritaskan pengembangan pusat data, atau melakukan keduanya.

