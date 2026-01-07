Harga Kripto hari ini (7 Jan): BTC, ADA, ZEC, XLM turun di tengah aksi ambil untung setelah keuntungan 2026

Harga kripto hari ini sedikit menurun karena pasar melihat investor mengambil keuntungan setelah kenaikan awal 2028.

Ringkasan Harga kripto mereda saat trader mengunci keuntungan setelah awal 2026 yang kuat.

Data pasar menunjukkan leverage stabil, momentum netral, dan tekanan terbatas.

Analis melihat konsolidasi, dengan level support kunci memandu pergerakan jangka pendek.

Total kapitalisasi pasar kripto turun 0,8% menjadi $3,27 triliun. Bitcoin diperdagangkan pada $92.660 saat berita ini ditulis, turun 1,4% selama 24 jam terakhir setelah gagal mempertahankan level tertinggi intraday baru-baru ini.

Kerugian lebih terasa di kalangan altcoin. Cardano turun 3,2% menjadi $0,4118, Zcash menurun 2,8% menjadi $49,50, dan Stellar turun 4,7% menjadi $0,2401. Pergerakan ini mengikuti beberapa hari kenaikan yang menandai awal 2026 yang kuat.

Data derivatif menunjukkan pullback terjadi tanpa kepanikan. Data CoinGlass menunjukkan likuidasi 24 jam naik 3% menjadi $436 juta, sementara total open interest meningkat 1,02% menjadi $141 miliar. Selama penurunan harga, naiknya open interest sering menunjukkan pengaturan ulang posisi dibandingkan penutupan paksa.

Rata-rata relative strength index untuk pasar cryptocurrency berada di 55, mempertahankan momentum netral. Sentimen masih jauh dari ekstrem, meskipun sedikit menurun. Crypto Fear & Greed Index turun dua poin menjadi 42, tetap berada di zona "ketakutan", menyusul perbaikan singkat di awal minggu.

Pengambilan keuntungan mengikuti reli awal Januari

Analis mengaitkan penurunan dengan pengambilan keuntungan setelah rebound tajam pasar dari level terendah akhir 2025. Bitcoin telah naik sekitar 7–8% dari area $88.000 di hari-hari pertama Januari, mendorong trader jangka pendek untuk mengunci keuntungan.

Perilaku pasar selama jam perdagangan AS juga memainkan peran. Sesi terbaru menunjukkan pola di mana kekuatan overnight memudar saat pasar Barat dibuka, dengan volume penurunan meningkat selama jam AS. Funding rate sejak itu mendingin ke level mendekati netral, mendukung pandangan bahwa leverage sedang dikurangi daripada ditambahkan secara agresif.

Positioning masih dibentuk oleh kehati-hatian yang tersisa dari sell-off tahun lalu. Setelah koreksi akhir 2025 menghapus hampir 30% dari level tertinggi Bitcoin, trader tampaknya lebih cepat mengurangi eksposur saat menguat.

Prospek jangka pendek dan pandangan analis

Bitcoin secara luas diperkirakan akan tetap di atas kisaran $90.000–$92.000, dengan resistance terletak di sekitar $94.000–$95.000. Jika aliran institusional membaik, penembusan jelas di atas kisaran tersebut mungkin membuka jalan untuk $97.000–$100.000.

Risiko penurunan tetap ada. Beberapa analis memperingatkan bahwa kegagalan untuk merebut kembali $94.000 dapat menyebabkan pengujian ulang $85.000–$88.000, terutama dengan data tenaga kerja AS yang dijadwalkan akhir minggu ini, termasuk angka pekerjaan ADP pada 7 Januari dan nonfarm payrolls pada 9 Januari.

Tom Lee dari Fundstrat tetap optimis, mengatakan dia mengharapkan Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru pada akhir Januari. Yang lain menunjuk pada penurunan dominasi Bitcoin, sekarang di bawah 59%, sebagai tanda awal potensi rotasi menuju altcoin jika kondisi pasar stabil.