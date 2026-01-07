Postingan Tether Memperkenalkan Scudo: Membuat Emas Mudah Diperdagangkan pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Tether telah meluncurkan Scudo, unit akun baru untuk token yang didukung emas, Tether Gold (XAU₮), untuk menyederhanakan penetapan harga dan penggunaan emas digital. Satu Scudo setara dengan 1/1000 troy ons emas, perubahan yang ditujukan untuk transaksi sehari-hari yang lebih lancar dan nilai yang lebih jelas di blockchain. Unit baru ini tidak mengubah struktur XAU₮ atau dukungan fisiknya. Emas tetap sepenuhnya didukung di brankas aman dengan bukti on-chain. Scudo dirancang untuk membawa emas lebih dekat ke penggunaan dunia nyata, bukan hanya untuk penyimpanan jangka panjang.