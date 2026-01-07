TD Cowen Memperingatkan Pemilu Paruh Waktu Dapat Menghambat Dorongan Struktur Pasar Kripto

Demokrat AS dapat memblokir RUU struktur pasar kripto di Senat hingga setelah pemilihan paruh waktu pada bulan November, ketika partai tersebut memiliki peluang kuat untuk merebut kembali kendali DPR, menurut bank investasi TD Cowen.

Bank tersebut mengatakan RUU tersebut mungkin tidak akan disahkan menjadi undang-undang hingga tahun 2027 dan implementasi penuhnya dapat tertunda hingga tahun 2029.

Manuver politik oleh Partai Demokrat AS dapat menunda pengesahan RUU struktur pasar kripto yang sangat dinanti-nantikan (CLARITY Act) hingga tahun 2027, kata bank investasi TD Cowen dalam catatan hari Senin.

Mencapai konsensus bipartisan dan mengesahkan RUU tersebut sebelum pemilihan Paruh Waktu AS pada November 2026 bisa menjadi tugas berat, peringatkan TD Cowen. Perusahaan jasa keuangan tersebut telah mengatakan pada akhir 2025 bahwa Demokrat Senat "tidak tertarik untuk bergerak cepat."

Minggu ini, divisi riset bank yang dipimpin oleh Jaret Seiberg, menegaskan kembali bahwa keyakinan Demokrat terhadap peluang mereka untuk merebut kembali kendali DPR pada bulan November dapat menghambat kemajuan. TD Cowen mengatakan implementasi penuh undang-undang tersebut dapat berlangsung hingga tahun 2029.

Saat ini masih belum jelas partai mana yang paling berpeluang untuk merebut kendali DPR. Namun, tingkat persetujuan yang rendah untuk Presiden Donald Trump dan kemenangan Demokrat baru-baru ini, seperti terpilihnya Zohran Mamdani di New York, menunjukkan prospek yang baik bagi Demokrat.

Hasil pemilihan selalu tidak pasti, itulah mengapa Demokrat mungkin membuat kesepakatan. Jaret Seilberg, TD Cowen Jaret Seilberg, TD Cowen

"Itu bisa terjadi dengan cepat, karena staf telah mengerjakan bahasa teknis selama berbulan-bulan," tulis Seiberg.

Terkait: Keluarga Trump Meraup Keuntungan $1,3 Miliar dari Usaha Bitcoin dan Keuntungan DeFi

Titik perdebatan utama bagi Demokrat adalah dimasukkannya ketentuan yang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan yang timbul dari pejabat pemerintah, termasuk Presiden Donald Trump dan keluarganya, yang mendapat keuntungan dari proyek kripto. Itu akan menjadi "penghambat" bagi Trump, menurut Seiberg.

Waktu mendukung pengesahan karena masalah akan hilang jika RUU tersebut disahkan pada tahun 2027 dan berlaku pada tahun 2029. Kripto perlu menerima bahwa pemilihan presiden dapat mempengaruhi aturan akhir, dan Demokrat perlu menerima bahwa ketentuan konflik tidak akan berlaku untuk Trump. Jaret Seilberg, TD Cowen Jaret Seilberg, TD Cowen

Proses Revisi Sudah Berlangsung pada 2026

Meskipun CLARITY Act telah disahkan oleh DPR AS pada pertengahan 2025, perdebatan yang terus berlanjut mengenai isi RUU tersebut membuat RUU tersebut tidak dilanjutkan ke pemungutan suara di Senat. Di Senat, RUU tersebut dinamai Responsible Financial Innovation Act.

Terkait: Goldman Sachs Melihat Pergeseran Regulasi Mendorong Fase Adopsi Kripto Berikutnya

Senator dari kedua partai bertemu lagi pada hari Selasa, 6 Januari, untuk meluncurkan kembali pembicaraan mengenai RUU struktur pasar. Meskipun tidak ada pengumuman resmi tentang langkah selanjutnya dalam negosiasi, Senator Republik John Kennedy dilaporkan mengatakan kepada jurnalis Punchbowl News bahwa markup RUU (sesi di mana senator memperdebatkan amandemen) akan terjadi "minggu depan".

"Pemahaman saya adalah bahwa ketua akan mengadakan pemungutan suara, dalam kondisi apapun, pada hari Kamis minggu depan," kata Kennedy dilaporkan.

The post TD Cowen Warns Midterms Could Stall Crypto Market Structure Push appeared first on Crypto News Australia.