Trump mengatakan dia akan dimakzulkan jika Partai Republik kalah di pemilu paruh waktu

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/07 14:26
Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan dimakzulkan oleh Demokrat jika Partai Republik gagal memenangkan pemilihan paruh waktu, yang dapat memicu perlawanan terhadap agenda kebijakan kriptonya.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada Partai Republik pada hari Selasa bahwa dia bisa dimakzulkan jika partai tersebut kalah dalam pemilihan paruh waktu AS tahun ini.

"Kalian harus memenangkan pemilihan paruh waktu, karena jika kita tidak memenangkan pemilihan paruh waktu, itu akan menjadi — maksud saya — mereka akan menemukan alasan untuk memakzulkan saya," kata Trump dalam pidato kepada Partai Republik di DPR pada hari Selasa. "Saya akan dimakzulkan."

Tingkat persetujuan Trump telah turun menjadi 42% karena pemilih merasa presiden tidak melakukan cukup untuk meringankan meningkatnya biaya hidup, dan basis GOP telah terpecah atas penanganannya terhadap file Epstein. 

