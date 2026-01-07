BursaDEX+
Shiba Inu saat ini diperdagangkan pada $0,058954 dan telah merebut kembali zona support jangka pendek di dekat $0,0000080–$0,0000086. SHIB naik lebih dari 26% dalam tujuh hari terakhir, menandakan

Harga Shiba Inu (SHIB) Melonjak 26% Mingguan: Apakah Januari Menyiapkan Uji $0,000010?

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/07 16:00
Cryptocurrency Shiba Inu (SHIB) telah menarik perhatian dari para investor karena karakteristiknya yang unik: secara luas dipandang sebagai koin berbasis meme dan memiliki banyak pengikut di kalangan investor ritel.

Selain itu, karena volatilitasnya dan kenaikan nilai yang cepat dalam periode yang sangat singkat, SHIB telah menarik perhatian banyak trader. Pada saat artikel ini ditulis, koin ini diperdagangkan pada harga $0,058901 dengan penurunan sebesar 5,85% selama 24 jam terakhir.

Momentum Bergeser Bullish

Menurut TradingView, grafik harga harian SHIB telah menunjukkan momentum bullish seperti yang dibuktikan oleh lonjakan harga baru-baru ini yang terjadi setelah memantul dari level terendah Desember mendekati $0,0000070, selain menembus level resistensi sekitar $0,0000086.

Level supply sebelumnya di $0,0000086 diidentifikasi sebagai level resistensi horizontal utama, dan sekarang level tersebut telah menjadi zona support karena SHIB telah mendapatkan kembali lebih banyak kontrol dari penjual. Relative Strength Index (RSI) telah naik kembali ke kisaran 60-an atas, yang menunjukkan bahwa momentum telah meningkat, meskipun saat ini tidak menunjukkan tingkat aktivitas pembelian berlebih yang tinggi.

Meskipun perkembangan harga baru-baru ini telah meningkatkan prospek positif terhadap Shiba Inu dalam jangka pendek, harga diperdagangkan di bawah SMA (simple moving average) 200 hari pada grafik harian.

Oleh karena itu, meskipun aksi harga tampak lebih bullish dalam waktu dekat, tren jangka panjang secara keseluruhan tetap berhati-hati sampai kita melihat harga ditutup di atas $0,0000095-$0,000010

Sumber: TradingView

Baca Juga: Whale Shiba Inu (SHIB) Memindahkan 469 Miliar SHIB ke OKX di Tengah Penurunan Pasar

Sentimen Komunitas Memperkuat Breakout Bullish

Pembaruan terbaru di X, oleh anggota terkemuka komunitas Shiba Inu (Lucie), yang menunjukkan peningkatan mingguan sebesar 26% adalah bukti lebih lanjut dari pemulihan harga ini. Tweet Lucie menyatakan, "Down. Never Dead."

Ini menyiratkan keyakinannya bahwa koin Shiba Inu akan selalu pulih dari penurunan berdasarkan kinerja masa lalunya setelah periode penurunan harga yang berkepanjangan.

Meskipun satu tweet dari anggota komunitas mungkin tidak menunjukkan konfirmasi lengkap dari rally, ini sering digunakan untuk memperkuat kemungkinan narasi bullish selama breakout.

Kesimpulannya, SHIB memulai Januari ini dengan positif, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun support dan mendorong momentum di antara pembeli untuk masa mendatang, selama mereka tetap di atas level tertinggi sebelumnya yang telah ditetapkan kembali.

Jika ini benar, pengujian level harga $0,000010 tampaknya mungkin terjadi. Namun, kegagalan untuk mempertahankan level harga saat ini akan menciptakan konsolidasi lebih lanjut sebelum potensi pergerakan harga yang lebih besar tercapai.

Baca Juga: Shiba Inu (SHIB) Membidik All-Time High Baru Saat Harga Melonjak Melampaui $00,0₅7400

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

