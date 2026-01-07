Wirex Bermitra Dengan TRON untuk Meluncurkan Infrastruktur Pembayaran Global On-Chain

Wirex, sebuah perusahaan pembayaran digital internasional yang terkenal dengan sistem berbasis stablecoin, telah membentuk kemitraan strategis dengan TRON DAO. Kolaborasi ini menghadirkan lapisan pembayaran untuk jaringan TRON yang memiliki kemampuan untuk transfer uang on-chain secara instan, otonom, dan di seluruh dunia. Solusi yang sepenuhnya on-chain ini juga memiliki kemampuan pembayaran berbasis agen untuk agen digital.

Tujuan infrastruktur ini didasarkan pada fakta bahwa ini menganggap pembayaran sebagai perilaku yang dapat diprogram daripada transaksi statis. Para agen menunjukkan kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran, serta mengumpulkan atau mentransfer dana, tanpa memerlukan pihak ketiga. Fungsionalitas teknologi ini bersifat langsung dalam konteks membuatnya bekerja di blockchain TRON itu sendiri.

Baca Juga: Wirex & Alchemy Pay Untuk Meluncurkan Simfoni Pembayaran Kripto Berbasis Polygon

Wirex dan TRON Membangun Infrastruktur Pembayaran Terpadu

Sebagai hasil dari kolaborasi ini, Wirex dan TRON menciptakan infrastruktur yang kuat yang memungkinkan integrasi aset blockchain dengan penggunaan dunia nyata. Para pengguna di platform TRON dapat menggunakan aset digital untuk melakukan pembayaran. Self-custody juga tetap utuh, dan pengguna memiliki kontrol penuh atas aset digital.

Selain itu, TRON membawa skala dan kecepatan ke proyek ini. Jaringan ini telah memproses lebih dari $23 triliun dalam volume transfer kumulatif dan telah melayani lebih dari 350 juta akun pengguna. Jaringan ini telah mencatat lebih dari 12 miliar transaksi dan diakui sebagai lapisan penyelesaian internasional yang dioptimalkan untuk kecepatan, keterjangkauan, dan keandalan.

Infrastruktur pembayaran ini mengandalkan tata letak kinerja tinggi TRON. Kecepatan transaksi dan biaya nol memungkinkan transaksi dilakukan secara sering. Tata letak yang sepenuhnya dapat diprogram memungkinkan aplikasi untuk menyematkan pembayaran dalam karakteristik alur kerja mereka.

Wirex Meluncurkan Pembayaran Stablecoin Asli TRON

Setiap transaksi pada infrastruktur baru berlangsung sepenuhnya on-chain. Konversi, transfer, dan penyelesaian stablecoin diproses di chain TRON, yang mendukung efisiensi dan integritas. Penyimpanan aset sepenuhnya dikelola oleh pengguna, dengan infrastruktur pembayaran disediakan oleh Wirex.

Wirex menambahkan konektivitas global untuk kartu dan perbankan ke ekonomi on-chain TRON. Platform ini menghubungkan aset blockchain dengan penerimaan pedagang universal dan infrastruktur perbankan di berbagai geografi. Integrasi stablecoin USD dan EUR universal untuk konversi langsung dan likuiditas disediakan oleh platform ini.

Ini merupakan pencapaian penting lainnya bagi Wirex dalam upaya mereka untuk menghubungkan ekosistem blockchain dengan sistem pembayaran utama di seluruh dunia. Menyusul kesuksesan mereka di blockchain dominan lainnya, kolaborasi mereka dengan TRON memastikan bahwa peran yang dimainkan dalam agregasi stablecoin juga diperkuat dengan perjalanan mereka ke TRON.

Baca Juga: Wirex dan Stellar Meluncurkan Penyelesaian Stablecoin Real-Time Dengan Integrasi Visa