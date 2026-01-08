Dow Jones Membawa Pasar Prediksi Polymarket ke Ruang Redaksi, Mengubah Berita Utama Menjadi Probabilitas

Dow Jones telah menandatangani perjanjian eksklusif untuk menggunakan data pasar prediksi real-time dari Polymarket di The Wall Street Journal dan platform konsumen lainnya, menghadirkan probabilitas tersirat pasar ke dalam pengalaman berita harian bagi jutaan pembaca.

Dow Jones dan Polymarket menjalin kemitraan eksklusif yang akan membuat harga pasar prediksi langsung Polymarket tersedia di properti konsumen Dow Jones, termasuk The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch dan Investor's Business Daily.

Menurut pengumuman resmi, pengaturan ini mencakup berbagai topik, mulai dari ekonomi dan politik hingga acara budaya, dan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana trader menetapkan probabilitas untuk hasil di masa depan.

Perusahaan-perusahaan tersebut mempresentasikan integrasi ini sebagai cara untuk memperluas sinyal data yang tersedia bagi pembaca di luar indikator konvensional seperti pergerakan harga dan prakiraan analis. Polymarket akan bertindak sebagai penyedia tunggal data pasar prediksi untuk publikasi-publikasi ini di bawah kemitraan tersebut.

Bagaimana Data Prediksi Akan Ditampilkan

Dow Jones akan menampilkan data Polymarket dalam modul khusus di platform digitalnya, termasuk halaman beranda dan bagian yang berfokus pada pasar di mana pembaca melacak indeks, saham, dan berita makro. Modul-modul ini akan menampilkan harga prediksi pada acara-acara penting dan juga akan muncul, dalam kasus-kasus tertentu, dalam format cetak.

Sebagai bagian dari peluncuran, Dow Jones berencana memperkenalkan kalender pendapatan baru yang menyoroti ekspektasi tersirat pasar untuk hasil perusahaan menggunakan harga Polymarket. Grup ini berharap dapat menambahkan fitur-fitur berbasis data lebih lanjut dari waktu ke waktu saat editor dan tim produk bereksperimen dengan cara menyajikan informasi probabilitas dengan cara yang berguna dan mudah diinterpretasikan untuk audiens bisnis umum.

Terus membaca: Mengapa Pasar Prediksi Mempertahankan Pengguna Saat DeFi Tidak Bisa

"Grup Dow Jones, termasuk The Wall Street Journal, menetapkan standar baru untuk informasi yang dapat diakses dan berbasis data untuk menginformasikan pembaca mereka," komentar Shayne Coplan, pendiri dan CEO Polymarket.

Shayne Coplan, Sumber: LinkedIn

"Saat Polymarket terus berkembang, data pasar prediksi kami semakin diandalkan untuk informasi yang andal, transparan, dan akurat. Kemitraan ini menggabungkan wawasan jurnalistik dengan probabilitas pasar real-time untuk menciptakan pengalaman berita yang benar-benar komprehensif bagi pembaca."

Latar Belakang Polymarket

Polymarket mengoperasikan apa yang digambarkannya sebagai pasar prediksi terbesar di dunia, di mana trader membeli dan menjual kontrak yang terkait dengan hasil peristiwa di masa depan dan menerima pembayaran ketika mereka benar. Aktivitas mencakup politik, urusan terkini, budaya pop, dan tema lainnya, dengan miliaran dolar dalam prediksi yang ditempatkan sejauh ini.

Sementara itu, Polymarket dan Parcl baru-baru ini berkolaborasi untuk membawa real estat ke ruang pasar prediksi onchain, memungkinkan trader untuk berspekulasi tentang pergerakan harga rumah tanpa berurusan langsung dengan aset fisik atau eksposur hipotek. Kolaborasi ini menggabungkan sistem perdagangan berbasis peristiwa Polymarket dengan indeks harga rumah harian Parcl.

Melalui kemitraan tersebut, Polymarket akan meluncurkan serangkaian pasar prediksi perumahan baru, sementara Parcl menyediakan data penetapan harga independen dan nilai penyelesaian yang berasal dari pasar perumahan utama AS. Integrasi ini bertujuan untuk menyederhanakan penyelesaian kontrak dan membuat spekulasi harga real estat lebih cepat, lebih mudah diakses, dan sepenuhnya onchain.