Ripple Tidak Menginginkan Wall Street—Dan Dana Perang Sebesar $500 Juta Menjelaskan Alasannya

Ripple menurunkan ekspektasi debutnya di Wall Street dalam waktu dekat karena mengandalkan dana segar dan serangkaian kesepakatan untuk mendorong fase pertumbuhan berikutnya.

Perusahaan memberi sinyal bahwa mereka lebih memilih membangun platform kripto enterprise yang lebih luas secara tertutup daripada tunduk pada pengawasan dan tekanan jangka pendek dari pasar publik.

Ripple Menunda Rencana IPO

Presiden Ripple Monica Long mengatakan perusahaan saat ini tidak memiliki rencana untuk melakukan penawaran umum perdana dan berniat untuk tetap privat. Dia membingkai keputusan tersebut sebagai pilihan strategis, dengan berargumen bahwa Ripple Ripple Ripple didirikan bersama oleh Jed McCaleb dan Chris Larsen dan diluncurkan pada tahun 2012 sebagai jaringan pencairan digital dan koin digital yang sudah ditambang sebelumnya yang disebut sebagai XRP. Memiliki kapitalisasi pasar yang lebih rendah daripada Bitcoin dan Ethereum, Ripple menempati peringkat sebagai cryptocurrency terbesar ketiga. Platform desentralisasi open-source dan peer-to-peer (P2P) ganda yang jaringannya mampu bekerja dengan bentuk uang apa pun seperti GBP, Ethereum, Yen, dll. Untuk Apa Ripple Digunakan? Dikenal sebagai gateway, peserta Ripple dapat Baca Istilah Ini tidak memerlukan likuiditas atau akses investor yang akan diberikan oleh pencatatan karena keuangannya sudah mendukung ekspansi.

Komentar tersebut menyusul penggalangan dana $500 juta yang ditutup Ripple pada November 2025 dengan valuasi yang dilaporkan sebesar $40 miliar. Fortress Investment Group, Citadel Securities dan beberapa dana yang berfokus pada kripto mengambil bagian dalam putaran ini, menunjukkan bahwa institusi besar masih melihat ruang untuk pertumbuhan dalam kisah pasar privat Ripple.

Long menggambarkan struktur kesepakatan tersebut sebagai "sangat positif, sangat menguntungkan bagi Ripple" ketika ditanya tentang perlindungan investor. Paket tersebut dilaporkan mencakup hak bagi investor untuk menjual kembali saham kepada perusahaan dengan harga dan pengembalian yang dijamin, bersama dengan perlakuan preferensial dalam skenario seperti kebangkrutan atau penjualan.

Perlindungan Investor Menarik Perhatian

Long tidak mengatakan apakah perlindungan tersebut sangat penting untuk mengamankan pendukung besar dengan harga $40 miliar. Kelalaian tersebut meninggalkan pertanyaan tentang seberapa besar risiko yang bersedia diambil investor tanpa perlindungan kerugian kontraktual dan bagaimana keseimbangan itu membentuk valuasi akhir.

Ketentuan seperti itu, yang dapat mencakup hak jual dan preferensi likuidasi, biasanya melindungi investor dari hasil ekstrem dan dapat memengaruhi opsi penggalangan modal di masa depan. Dalam kasus Ripple, perusahaan menggambarkan putaran ini sebagai penyelarasan kepentingannya dengan pemegang saham baru sambil tetap menjaga ruang untuk menjalankan strategi privatnya.

Kesepakatan 2025 Membentuk Ulang Bisnis

Ripple menggunakan tahun 2025 untuk merombak jejaknya dengan serangkaian akuisisi yang totalnya hampir $4 miliar. Perusahaan membeli prime broker multi-aset global Hidden Road, platform pembayaran stablecoin Stablecoin Tidak seperti cryptocurrency lain seperti Bitcoin dan Ethereum, stablecoin adalah cryptocurrency yang dirancang untuk menjaga nilai yang stabil. Memberikan penekanan lebih besar pada stabilitas daripada volatilitas dapat menjadi daya tarik besar bagi beberapa investor. Banyak individu dapat teralihkan dari perubahan besar dan ketidakpastian yang disajikan oleh kripto relatif terhadap aset tradisional lainnya. Stablecoin mengendalikan volatilitas ini dengan dipatok ke cryptocurrency lain, uang fiat, atau komoditas yang diperdagangkan di bursa, termasuk Baca Istilah Ini Rail, penyedia sistem manajemen treasury GTreasury dan perusahaan dompet dan kustodian aset digital Palisade.

Pembelian ini bertujuan untuk mengubah Ripple menjadi pemasok infrastruktur aset digital enterprise yang luas daripada perusahaan produk tunggal. Pada November lalu, Ripple Payments telah memproses lebih dari $95 miliar dalam volume kumulatif, menggarisbawahi skala arus lintas batas dan enterprise-nya.

Ripple Prime, yang dibangun berdasarkan akuisisi Hidden Road, telah mulai menawarkan pinjaman dengan jaminan dan produk XRP institusional karena menargetkan klien perdagangan yang lebih canggih.