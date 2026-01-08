China mengatakan kepada perusahaan teknologi untuk berhenti membeli chip H200 Nvidia minggu ini

China telah memerintahkan beberapa perusahaan teknologi lokal untuk menghentikan penempatan pesanan baru chip H200 Nvidia, menurut laporan dari The Information yang diterbitkan pada hari Rabu.

Permintaan tersebut dikirim minggu ini dan merupakan bagian dari rencana yang lebih luas yang dapat segera memaksa perusahaan untuk membeli chip AI domestik sebagai gantinya.

Perintah ini datang saat Donald Trump terus melakukan hal-hal yang dia tahu tidak disetujui Xi Jinping, tanpa alasan yang baik sama sekali.

Yang terbaru dari hal-hal tersebut adalah penangkapan ilegal AS terhadap diktator Venezuela Nicholas Maduro, sesuatu yang China sebut sebagai "tindakan intimidasi yang menjijikkan," seperti yang baru saja dilaporkan Crypropolitan.

Nvidia terjebak di antara dua pemerintah yang tidak saling percaya, atau mungkin kata yang tepat di sini adalah "benci."

Kontrol chip telah menjadi isu inti dalam perseteruan AS-China sekitar tahun 2025, terutama ketika Nvidia menjadi perusahaan terbesar di dunia, melampaui $5 triliun, sesuatu yang belum pernah dilakukan perusahaan mana pun.

Nvidia telah menjadi sangat akrab dengan pemerintahan Trump, karena semikonduktor kini diperlakukan sebagai aset strategis, bukan produk normal. Pejabat Beijing masih mencoba memutuskan apakah chip berkinerja tinggi Nvidia harus diizinkan sama sekali, dan dengan batasan apa.

Beijing menunda pesanan karena persetujuan ekspor masih belum terselesaikan

Menurut The Information, Jinping ingin menghentikan perusahaan dari terburu-buru menimbun chip AS sebelum regulator menyelesaikan tinjauan mereka.

Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, membahas masalah ini secara langsung. "China berkomitmen untuk mendasarkan pembangunan nasionalnya pada kekuatannya sendiri, dan juga bersedia mempertahankan dialog dan kerja sama dengan semua pihak untuk menjaga stabilitas rantai industri dan pasokan global."

Cryptopolitan sebelumnya melaporkan bahwa lisensi ekspor AS untuk chip H200 masih dalam proses, meskipun tidak ada tenggat waktu dan tidak ada jadwal publik, tetapi Trump masih ingin membiarkannya terjadi.

CEO Nvidia Jensen Huang berbicara tentang situasi ini minggu ini di Consumer Electronics Show. Dia mengatakan permintaan di China untuk H200 tetap kuat. Dia menambahkan bahwa perusahaan memperlakukan pesanan pembelian sebagai tanda persetujuan daripada menunggu pemberitahuan resmi dari Beijing.

Permintaan tersebut mengikuti pergeseran kebijakan di Washington. Akhir tahun lalu, pemerintahan Trump menyetujui ekspor chip H200 ke China. Keputusan tersebut membalikkan larangan sebelumnya terhadap perangkat keras AI canggih. Persetujuan datang dengan syarat. Nvidia harus membayar pajak bagi hasil 25% kepada pemerintah AS.

H200 adalah chip yang datang sebelum lini Blackwell Nvidia saat ini. Kinerjanya jauh lebih baik daripada chip H20 yang diturunkan kualitasnya yang kini dijual di China. Perusahaan seperti Alibaba dan ByteDance telah menunjukkan minat pada H200 karena alasan itu. Untuk saat ini, pesanan tersebut tetap dibekukan.

Pada penutupan pasar hari ini, saham NVDA sebenarnya berada di zona hijau, tampaknya tidak terganggu oleh perseteruan kecil antara dua orang paling berkuasa di planet ini.

Pikiran crypto paling cerdas sudah membaca newsletter kami. Mau bergabung? Ikuti mereka.