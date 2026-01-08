BursaDEX+
Harga Bitcoin di Persimpangan Krusial Saat Korelasinya Dengan Yen Mencapai Rekor Tertinggi: Apa Selanjutnya?

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/08 05:47
Bitcoin
Polytrade
Paus Bitcoin Mengakumulasi BTC saat Pasokan Exchange Turun ke Titik Terendah 7 Tahun

Setelah rebound yang mengesankan selama beberapa hari pertama tahun 2026, harga Bitcoin (BTC) telah ditolak di sekitar $94k. Koin unggulan ini turun di bawah $91k pada Rabu, 7 Januari, di tengah meningkatnya ketakutan jangka menengah akan dampak bearish lebih lanjut dari pelepasan Yen carry trade.

Bitcoin Mengalami Krisis Likuiditas di Tengah Pelepasan Yen Carry Trade

Bitcoin dan pasar altcoin yang lebih luas menghadapi tekanan jual jangka pendek yang meningkat karena Yen carry trade terus terlepas. Kenaikan suku bunga baru-baru ini oleh Bank of Japan telah menyebabkan investor beralih ke risk-off pada aset kripto karena pelepasan Yen carry trade. 

Arus keluar likuiditas dari Bitcoin dan altcoin untuk membayar kembali pinjaman yang didenominasi dalam Yen menekan sentimen bullish jangka menengah. Selama jadwal Desember, BoJ meningkatkan sukunya menjadi 0,75%, sehingga membuat pinjaman Yen kurang menguntungkan dalam skala global. 

Menurut data perdagangan dari TradingView, harga BTC ditutup pada kuartal keempat 2025 dalam prospek bearish, di tengah fundamental global yang kuat, sehingga berkorelasi dengan Yen.

BTC YEN

Sumber: X

Arus keluar likuiditas Bitcoin terlihat jelas melalui arus keluar kas sebesar $243 juta dari ETF BTC spot AS.

Gambaran Besar

Menurut Tom Lee, seorang analis Wall Street populer yang berinvestasi besar dalam kripto, kenaikan parabola Emas pada 2025 merupakan indikator sentimen bullish kripto pada 2026. Menurut data Bloomberg, dolar AS baru-baru ini disalip oleh Emas sebagai cadangan global dominan. 

Gold

Sumber: X 

Dengan Bitcoin yang diadopsi secara global sebagai Emas digital, koin unggulan ini berada dalam posisi yang baik untuk rally secara eksponensial dalam beberapa bulan mendatang. Selain itu, Quantitative Easing (QE) yang sedang berlangsung oleh Federal Reserve akan memicu mode investasi risk-on dalam waktu dekat.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

