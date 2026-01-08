Solana Mobile Bersiap Melakukan Airdrop Token SKR untuk Pengguna Ponsel Seeker—Tetapi Tidak untuk Pemilik Saga

Ringkasan singkat Solana Mobile akan melakukan airdrop token SKR pada 20 Januari.

Airdrop awal akan menyediakan 20% dari pasokan, atau 2 miliar token SKR, kepada pengguna ponsel Seeker dan pengembang aplikasi.

Pengguna smartphone Solana Saga sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk airdrop SKR.

Solana Mobile akan melakukan airdrop token SKR barunya kepada pengguna smartphone Seeker dan pengembang dalam ekosistem mobile-nya pada 20 Januari, seperti yang diumumkan pada hari Rabu. Namun, pengguna ponsel Solana Saga sebelumnya tidak akan memenuhi syarat untuk airdrop token baru ini, seperti yang dikonfirmasi oleh perwakilan Solana Mobile kepada Decrypt.

Meskipun postingan resmi X dari Solana Mobile menyatakan bahwa airdrop akan terjadi pada 21 Januari dalam zona waktu UTC, tangkapan layar di thread menunjukkan bahwa klaim airdrop akan berlangsung pada pukul 9 malam ET pada 20 Januari.

Airdrop akan memberikan 20% atau 2 miliar token SKR yang tidak terkunci kepada pemegang ponsel Solana Mobile generasi kedua, Seeker, dan pengembang aplikasi untuk perangkat mobile yang berfokus pada kripto. Secara keseluruhan, 30% dari total 10 miliar token SKR telah disisihkan untuk insentif airdrop.

"SKR akan memberikan kesempatan kepada semua orang yang telah membawa kami ke titik ini untuk mempengaruhi kesuksesan platform ini: siapa yang dapat berpartisipasi, aturan apa yang mereka ikuti, dan aliran ekonomi apa yang mempertahankannya," GM Solana Mobile Emmett Hollyer memposting di X. "Airdrop ini adalah langkah pertama."

Detail tambahan tentang proses klaim dan alokasi airdrop diharapkan dalam waktu dekat, tetapi divisi mobile dari jaringan layer-1 yang cepat ini mengatakan bahwa snapshot aktivitas pada perangkat Seeker telah diambil sebelum peluncuran token.

Aktivitas tersebut telah mencakup lebih dari 9 juta transaksi dan $2,6 miliar dalam volume transaksi sebagai bagian dari "Seeker Season 1" sejak perangkat mulai dikirim secara global pada bulan Agustus. Season 2 dimulai pada hari Rabu, dengan detail lebih lanjut tentang season tersebut diharapkan pada hari Kamis.

Selain token yang di-airdrop, tambahan 2,7 miliar SKR, atau 27% dari total pasokan, akan dibuka selama acara pembuatan token pada 20 Januari—1 miliar token masing-masing untuk likuiditas dan perbendaharaan komunitas, dan 700 juta untuk pertumbuhan dan kemitraan. Tambahan 1,8 miliar SKR akan dibuka secara linear untuk mendukung inisiatif pertumbuhan di masa depan, menurut rincian tokenomics.

"Rencana kami tidak berubah: kami membangun cara termudah dan paling aman untuk berpartisipasi dalam pasar modal internet dari superkomputer di saku Anda," Hollyer memposting. "SKR adalah langkah penting menuju ekosistem terbuka yang akan menghadirkan lebih banyak perangkat, lebih banyak pengembang, dan lebih banyak pengguna."

Lebih dari 150.000 perangkat Seeker telah dipesan sebelumnya oleh pengguna kripto setelah peluncuran perangkat Android generasi pertama Solana Mobile, Solana Saga. Seeker dijual seharga $500.

Saga, yang menghasilkan buzz untuk hiruk-pikuk airdrop yang terpasang pada ponsel tersebut, kehilangan dukungan untuk pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan pada bulan Oktober. Kurangnya dukungan tersebut juga berlaku untuk airdrop SKR.

"Pengguna Saga tidak akan diperhitungkan dalam airdrop SKR," kata perwakilan kepada Decrypt.