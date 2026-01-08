BursaDEX+
Polymarket memperkenalkan biaya perdagangan di aplikasi AS, pasar kripto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/08 08:01
Polymarket, platform pasar prediksi terdesentralisasi, telah menerapkan biaya trading pada pasar harga cryptocurrency berdurasi pendek, menurut pengumuman perusahaan.

Ringkasan

  • Pasar prediksi terdesentralisasi telah memperkenalkan biaya pada pasar harga kripto berdurasi pendek dan pada aplikasi Polymarket US-nya, menandai pergeseran dari model tanpa biaya yang telah lama diterapkan.
  • Berdasarkan jadwal baru, taker pada aplikasi Polymarket US akan membayar 1 basis poin (0,01%), dengan biaya juga diterapkan pada pasar cryptocurrency 15 menit.
  • Langkah ini menetapkan sumber pendapatan langsung pertama Polymarket saat mereka berkembang ke pasar trading yang lebih mainstream melalui aplikasi US-nya, yang saat ini dalam tahap beta tertutup.

Platform yang menggambarkan dirinya sebagai pasar prediksi terdesentralisasi terbesar di dunia ini telah beroperasi tanpa mengenakan biaya hingga perubahan baru-baru ini. Perusahaan telah memperkenalkan jadwal biaya trading baru ke aplikasi Polymarket US-nya, yang saat ini dalam tahap beta tertutup, dan menerapkan struktur biaya untuk pasar kripto 15 menit-nya.

Aplikasi Polymarket US akan mengenakan biaya taker 1 basis poin, setara dengan 0,01%, menurut perusahaan. Biaya tersebut merupakan aliran pendapatan pertama Polymarket sejak ekspansinya ke pasar mainstream.

Platform ini sebelumnya beroperasi dengan model tanpa biaya di seluruh penawaran pasar prediksinya.

Sumber: https://crypto.news/polymarket-intros-trading-fees-us-app-crypto-markets/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

