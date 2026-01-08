Polymarket memperkenalkan biaya perdagangan di aplikasi AS, pasar kripto

Polymarket, platform pasar prediksi terdesentralisasi, telah menerapkan biaya trading pada pasar harga cryptocurrency berdurasi pendek, menurut pengumuman perusahaan.
Ringkasan
- Pasar prediksi terdesentralisasi telah memperkenalkan biaya pada pasar harga kripto berdurasi pendek dan pada aplikasi Polymarket US-nya, menandai pergeseran dari model tanpa biaya yang telah lama diterapkan.
- Berdasarkan jadwal baru, taker pada aplikasi Polymarket US akan membayar 1 basis poin (0,01%), dengan biaya juga diterapkan pada pasar cryptocurrency 15 menit.
- Langkah ini menetapkan sumber pendapatan langsung pertama Polymarket saat mereka berkembang ke pasar trading yang lebih mainstream melalui aplikasi US-nya, yang saat ini dalam tahap beta tertutup.
Platform yang menggambarkan dirinya sebagai pasar prediksi terdesentralisasi terbesar di dunia ini telah beroperasi tanpa mengenakan biaya hingga perubahan baru-baru ini. Perusahaan telah memperkenalkan jadwal biaya trading baru ke aplikasi Polymarket US-nya, yang saat ini dalam tahap beta tertutup, dan menerapkan struktur biaya untuk pasar kripto 15 menit-nya.
Aplikasi Polymarket US akan mengenakan biaya taker 1 basis poin, setara dengan 0,01%, menurut perusahaan. Biaya tersebut merupakan aliran pendapatan pertama Polymarket sejak ekspansinya ke pasar mainstream.
Platform ini sebelumnya beroperasi dengan model tanpa biaya di seluruh penawaran pasar prediksinya.
Sumber: https://crypto.news/polymarket-intros-trading-fees-us-app-crypto-markets/