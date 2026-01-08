Penambangan Bitcoin Mendapat Narasi Baru Setelah CEO Nvidia Membingkai Ulang Penggunaan Energi

Wawasan Utama:

Penambangan Bitcoin mengubah energi berlebih menjadi bentuk nilai yang dapat dipindahkan.

Penggunaan energi tidak sepenting dari mana dan bagaimana sumber daya tersebut diperoleh.

Seiring pasokan menipis, penambangan yang efisien menjadi lebih penting daripada skala.

Penambangan Bitcoin biasanya dibahas sebagai penggunaan energi. Pemahaman tersebut sering mengakhiri percakapan tentang keberlanjutan sebelum dimulai. Minggu ini, CEO Nvidia Jensen Huang menggambarkan penambangan BTC dengan cara yang sangat berbeda.

Dia mengatakan penambangan mengubah energi berlebih menjadi bentuk nilai yang dapat dipindahkan. Sederhananya, energi tidak terbuang sia-sia. Energi tersebut disimpan sebagai Bitcoin dan dapat dipindahkan ke mana saja. Satu ide tersebut membantu menjelaskan mengapa penambangan ada dan mengapa terus kembali, bahkan setelah bertahun-tahun dikritik.

Penambangan Bitcoin Mengubah Energi Berlebih Menjadi Dapat Dipindahkan

Huang menjelaskan penambangan Bitcoin dengan bahasa yang sederhana. Energi diproduksi di satu tempat. Energi tersebut dikonversi menjadi Bitcoin. Bitcoin (BTC) kemudian dapat bergerak bebas ke seluruh dunia.

Energi itu sendiri tidak bisa melakukan itu. Listrik harus digunakan di tempat diproduksi, atau akan hilang.

Di sinilah penambangan berperan. Banyak pembangkit listrik memproduksi listrik lebih banyak dari yang dibutuhkan pengguna di sekitarnya. Ketika itu terjadi, daya terbuang atau dimatikan. Penambangan Bitcoin memberikan daya ekstra tersebut kepada pembeli.

Alih-alih menurunkan pembangkit, penambang mengubah listrik yang tidak terpakai menjadi Bitcoin, yang dapat disimpan, dijual, atau dipindahkan nanti.

Jadi energi tidak hancur. Energi tersebut diubah menjadi sesuatu yang dapat digunakan. Dengan kata lebih sederhana, daya sisa (energi) dapat berpindah, semua berkat Bitcoin.

Penambangan Bitcoin: Angka Penggunaan Daya Melewatkan Gambaran Besar

Kritikus sering mengatakan penambangan Bitcoin menggunakan daya sebanyak banyak pembangkit listrik besar yang digabungkan. Beberapa perkiraan membandingkan jaringan dengan sekitar 20 pembangkit listrik besar yang berjalan sepanjang waktu.

Kritik Tentang Penambangan Bitcoin | Sumber: X

Itu terdengar mengkhawatirkan, tetapi melewatkan detail penting. Pertanyaan sebenarnya bukan berapa banyak energi yang digunakan. Melainkan dari mana energi tersebut berasal.

Penambangan Bitcoin biasanya pergi ke tempat dengan daya murah atau tidak terpakai. Ini termasuk energi terdampar, pasokan jaringan berlebih, dan daya terbarukan yang tidak selalu dapat dikirim ke tempat lain.

Inilah mengapa fasilitas penambangan sering berada di dekat pembangkit listrik tenaga air, ladang angin, atau wilayah dengan energi melimpah. Contoh nyata membantu di sini.

Riot Platforms, salah satu penambang publik terbesar, melaporkan menambang 460 Bitcoin pada Desember 2025. Detail utamanya bukan hanya output, tetapi biaya daya.

Riot melaporkan biaya daya all-in rata-rata sekitar 3,9 sen per kilowatt jam. Biaya seperti itu hanya ada di mana energi berlimpah dan fleksibel.

Ini menunjukkan penambang tidak bersaing dengan rumah untuk listrik. Mereka menyerap daya yang seharusnya tidak terpakai.

Mengapa Teori Baru Ini Penting Saat Pasokan Bitcoin Menipis?

Detail waktu lain penting di sini. Sekitar 95% dari semua Bitcoin yang akan pernah ada sudah ditambang.

Ini mengubah cara kerja penambangan ke depan. Ketika pertumbuhan pasokan melambat, penambangan menjadi lebih selektif. Energi murah dan berlebih lebih penting daripada skala mentah.

Penambangan Selektif Dan Penggunaan Energi Sekarang Adalah Kuncinya | Sumber: X

Ini juga mengapa Huang menghubungkan penambangan Bitcoin dengan pusat data AI. Kedua sistem mencari energi yang tidak terpakai, menempatkan komputasi berat di dekatnya, dan mengubah daya tersebut menjadi sesuatu yang berharga.

Dilihat dengan cara ini, penambangan Bitcoin bukan hanya konsumsi. Ini bertindak seperti penyimpanan energi yang dapat bergerak melintasi batas. Itu tidak mengakhiri perdebatan energi. Tetapi ini menjelaskan mengapa seluruh ruang penambangan BTC terus bertahan dari berbagai spekulasi.