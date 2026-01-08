Avanos Medical, Inc. akan Mempresentasikan di Konferensi Kesehatan Tahunan J.P. Morgan ke-44

ALPHARETTA, Ga., 7 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Avanos Medical, Inc. (NYSE: AVNS) hari ini mengumumkan bahwa Dave Pacitti, chief executive officer, akan mempresentasikan di Konferensi Perawatan Kesehatan Tahunan J.P. Morgan ke-44 di San Francisco, California, pada hari Selasa, 13 Jan., pada sekitar pukul 5:15 WIB.

Webcast dari presentasi konferensi akan tersedia di bagian Investor situs web Avanos Medical dan akan diarsipkan di situs tersebut.

Tentang Avanos Medical, Inc.

Avanos Medical, Inc. (NYSE: AVNS) adalah perusahaan teknologi medis yang berfokus pada penyediaan solusi perangkat medis yang unggul secara klinis yang akan membantu pasien kembali ke hal-hal yang penting. Berkantor pusat di Alpharetta, Georgia, kami berkomitmen untuk mengatasi beberapa kebutuhan perawatan kesehatan terpenting saat ini, termasuk menyediakan jalur hidup vital untuk nutrisi bagi pasien dari rumah sakit ke rumah, dan mengurangi penggunaan opioid sambil membantu pasien bergerak dari operasi ke pemulihan. Kami mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan merek-merek kami yang diakui secara global dan memegang posisi pasar terkemuka dalam berbagai kategori di seluruh portofolio kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.avanos.com dan ikuti Avanos Medical di X (@AvanosMedical), LinkedIn dan Facebook.

