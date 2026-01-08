Tether Bermitra dengan Rumble untuk Meluncurkan Dompet Pembayaran Kreator Peer-to-Peer

Tether dan Rumble meluncurkan Rumble Wallet sebagai alat self-custodial untuk aset digital yang tertanam langsung di situs berbagi video. Peluncuran ini menandai dimulainya sistem pembayaran tanpa perantara keuangan, memungkinkan pengguna memiliki kontrol langsung atas uang mereka. Pada hari Rabu, perusahaan-perusahaan tersebut mengumumkan integrasi ini.

Wallet baru ini terdiri dari Tether Wallet Development Kit. Ini memungkinkan pengguna untuk mengelola kunci pribadi mereka sendiri dan mentransfer uang tanpa keterlibatan bank atau pihak ketiga. Perusahaan-perusahaan tersebut mengklaim bahwa sistem ini memfasilitasi pembayaran peer-to-peer di seluruh ekosistem Rumble.

Rumble Wallet mendukung Rumble USD, Tether Gold, dan Bitcoin saat adopsi. Kedua perusahaan menjamin bahwa mereka akan memberikan dukungan untuk Tether USAT dalam beberapa minggu ke depan. Wallet ini memungkinkan kreator untuk menerima tip dan pembayaran dari penonton secara real time.

Tether dan Rumble Memajukan Komitmen Lugano Mereka

Peluncuran ini mengikuti kesepakatan Plan B Forum di Lugano Oktober lalu. Acara tersebut membahas persyaratan untuk alat blockchain yang melindungi kreator digital, kata Tether dan Rumble. Mereka menargetkan pengguna yang mungkin menghadapi pembatasan perbankan atau ketidakpastian keuangan dalam sistem perbankan tradisional.

Wallet ini adalah perwujudan fisik dari rencana tersebut. Ini memanfaatkan platform keamanan open-source dan interoperable Tether untuk memastikan keamanan dan privasi maksimal bagi pengguna. Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan tujuannya adalah untuk memberikan kreator cara yang andal untuk memindahkan aset digital.

Berbicara tentang peluncuran ini, CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan, Rumble dan teknologi terdesentralisasi memiliki fokus bersama pada akses terbuka dan kontrol pengguna. Wallet ini memberikan cara bagi kreator untuk mendapatkan dukungan dari audiens mereka secara langsung, katanya.

Baca Juga: Tether Memperkenalkan Scudo: Menyederhanakan Transaksi Emas di Era Digital

Wallet ini meningkatkan fitur yang ditawarkan dengan pembayaran dan akan memastikan kami meningkatkan kebebasan pengikut kami untuk membeli barang dan layanan. kata Ardoino. Dia juga menambahkan bahwa sistem ini memungkinkan pengguna untuk menentukan bagaimana aset mereka disimpan dan dipindahkan. Kedua perusahaan menekankan perlunya menghilangkan hambatan yang terkait dengan pemroses pembayaran lama.

Rumble telah menunjukkan minatnya pada pembayaran digital. Pada bulan Mei, perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan menambahkan dukungan untuk wallet Bitcoin pada Q3. Roadmap tersebut telah untuk pembayaran dasar, tetapi hari ini wallet mendukung berbagai aset.

Integrasi MoonPay Memperkuat Akses ke Aset Digital

Wallet ini memiliki desain self-custodial penuh. Pengguna dapat mentransfer aset antar wallet atau berdagang melalui layanan terdesentralisasi. Sistem ini juga memfasilitasi deposit, konversi sederhana, dan penarikan.

Mitra onboarding wallet ini akan menjadi MoonPay. Ini akan memberikan pengguna kesempatan untuk membeli aset dengan menggunakan kartu kredit, Apple Pay, PayPal, dan Venmo. Perusahaan-perusahaan tersebut menjelaskan bahwa integrasi ini akan membantu memudahkan akses di antara pengguna yang baru mengenal sumber daya online.

CEO MoonPay Ivan Soto-Wright membahas kemitraan ini. Dia mengklaim bahwa pembayaran online melalui peer-to-peer adalah bentuk ekonomi yang berkembang. Rumble adalah salah satu yang pertama menggunakan model pendapatan kreator ini, katanya.

Wallet ini tidak menambahkan insentif tambahan dan token platform. Sebaliknya, ini menawarkan sejumlah terbatas aset digital yang mapan. Perusahaan-perusahaan tersebut menegaskan bahwa sistem ini akan memprioritaskan keandalan daripada fitur berbasis token baru.

Rumble Wallet adalah kemitraan besar antara Rumble dan Tether. Ini juga meningkatkan akses pembayaran berbasis blockchain kepada kreator yang menginginkan transaksi langsung dan mandiri. Perusahaan-perusahaan tersebut mengantisipasi fitur tambahan akan datang dengan adopsi yang meningkat.

Baca Juga: Barclays Berinvestasi di Perusahaan Stablecoin Ubyx untuk Mengeksplorasi Uang Digital