Mengapa WisdomTree menarik ETF XRP-nya tepat saat permintaan institusional mencapai puncak

Pada minggu pertama tahun 2026, XRP telah menjadi pusat perhatian, menjadi salah satu aset yang paling banyak dibicarakan di pasar.

Analis menyebutnya sebagai "perdagangan terpanas" tahun ini, karena dengan cepat melampaui keuntungan awal Bitcoin berkat arus masuk ETF yang kuat dan daya tariknya sebagai alternatif yang kurang ramai.

Namun tepat ketika momentum mencapai puncaknya, perubahan regulasi yang tiba-tiba telah mengingatkan investor bahwa adopsi institusional jarang berjalan mulus.

WisdomTree menarik pengajuan ETF XRP-nya

Menurut pengajuan RW kepada SEC AS, WisdomTree telah secara resmi menarik pernyataan pendaftarannya untuk WisdomTree XRP Fund (Formulir S-1).

Meskipun "penarikan" mungkin terdengar seperti menekan tombol hapus sederhana, menggunakan Aturan 477 berfungsi sebagai perlindungan hukum strategis.

Berdasarkan Securities Act tahun 1933, aturan ini memungkinkan penerbit menarik pernyataan pendaftaran sebelum menjadi efektif dan sebelum sekuritas apa pun dijual.

Dalam kasus ini, WisdomTree menarik Formulir S-1 yang awalnya diajukan pada 2 Desember 2024.

Dengan meminta Komisi untuk menarik "semua lampiran dan amandemen," WisdomTree juga telah mengatur ulang jam regulasinya.

Langkah ini juga menghentikan SEC dari mengeluarkan "perintah penghentian" formal atau penolakan publik, hasil yang dapat menciptakan preseden negatif yang bertahan lama untuk ambisi kripto masa depan perusahaan.

Disebutkan,

Apakah WisdomTree mengikuti BlackRock?

Sementara itu, dapat dikatakan bahwa mundurnya WisdomTree sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh BlackRock, meskipun tidak ada bukti jelas untuk mendukung hal tersebut.

Meskipun ada hiruk-pikuk ETF altcoin tahun 2026, BlackRock tetap tidak ikut dalam perlombaan XRP dan Solana [SOL], tampak puas mempertahankan dominasinya hanya di pasar Bitcoin [BTC] dan Ethereum [ETH].

Ini terjadi pada saat ETF XRP memecahkan rekor.

Analisis ETF dan harga XRP

Pada tanggal 6 Januari saja, ETF XRP mencatat arus masuk bersih $19,12 juta, dengan XRPZ Franklin Templeton mencatat arus masuk $7,35 juta, diikuti oleh XRPC Canary dengan $6,49 juta dan Bitwise dengan $3,54 juta.

Namun, meskipun Total Arus Masuk Bersih Kumulatif mencapai $1,25 miliar yang mengejutkan, aksi harga aset tersebut menceritakan kisah yang berbeda.

Pada saat penulisan, XRP turun menjadi $2,25, menandai penurunan 4,9% hanya dalam 24 jam.

Namun, sementara beberapa institusi mundur, yang lain tetap secara historis bullish.

Dalam catatan penting kepada klien tahun lalu, Standard Chartered mengeluarkan salah satu perkiraan paling agresif untuk altcoin tersebut, menetapkan target harga berani $8 pada akhir tahun 2026.

Geoff Kendrick, Kepala Riset Aset Digital bank tersebut, mengatakannya dengan baik ketika dia berkata,

Dengan target $8 yang menyiratkan kenaikan sekitar 300% dari level support saat ini, taruhannya untuk tahun 2026 tidak bisa lebih tinggi.

Pemikiran Akhir

Mundurnya WisdomTree mengingatkan pasar bahwa tidak setiap institusi melihat terobosan XRP dengan cara yang sama, setidaknya belum.

Ketegangan antara arus masuk ETF yang melonjak dan harga spot yang melemah menandakan pasar yang masih mencari keseimbangan.