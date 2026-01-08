SUI Group Menunjuk Mantan Komisioner CFTC Brian Quintenz ke Dewan Direksi

TLDR:

Brian Quintenz menjabat sebagai Komisaris CFTC di bawah pemerintahan Obama dan Trump dengan konfirmasi Senat yang bulat.

Quintenz sebelumnya memimpin strategi kebijakan di a16z crypto sebagai Kepala Kebijakan Global untuk platform tersebut.

Dewan direksi SUI Group kini terdiri dari lima anggota dengan tiga direktur independen berdasarkan aturan Nasdaq.

Quintenz akan bertugas di komite audit dan membantu memandu strategi perbendaharaan SUI perusahaan.

SUI Group Holdings Limited mengumumkan penunjukan Brian Quintenz sebagai direktur independen yang berlaku efektif pada 5 Januari 2026.

Mantan Komisaris CFTC dan pemimpin kebijakan a16z crypto ini akan bergabung dengan dewan direksi dan komite audit perusahaan. Penunjukannya menyusul transisi CFO Joseph A. Geraci dari Direktur menjadi Pengamat Dewan.

Keahlian Regulasi Bertemu Inovasi Aset Digital

Brian Quintenz membawa pengalaman luas dari layanan pemerintah dan kepemimpinan sektor swasta. Dia sebelumnya menjabat sebagai Komisaris CFTC setelah menerima nominasi dari Presiden Obama dan Trump.

Senat dengan suara bulat mengonfirmasi penunjukannya ke lembaga regulasi tersebut. Selama masa jabatannya, Quintenz membantu menetapkan kerangka kerja untuk pasar derivatif dan pengawasan awal futures Bitcoin.

Selain peran pemerintahannya, Quintenz memimpin inisiatif kebijakan di a16z crypto sebagai Kepala Kebijakan Global. Dia membimbing strategi regulasi untuk salah satu platform investasi aset digital terbesar secara global.

Pekerjaannya melibatkan keterlibatan dengan para pembuat kebijakan dan membentuk pendekatan institusional terhadap regulasi cryptocurrency. Kombinasi pengetahuan regulasi dan pengalaman industri ini menempatkannya secara unik untuk layanan dewan.

Saat ini, Quintenz menjabat di dewan Kalshi, bursa derivatif yang diatur CFTC yang berfokus pada kontrak berbasis peristiwa. Dia mendirikan Saeculum Capital Management dan memegang posisi senior di Hill-Townsend Capital.

Kariernya juga mencakup pekerjaan penasihat kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat AS. Peran yang beragam ini menunjukkan pemahamannya tentang keuangan tradisional dan pasar digital yang berkembang.

Validasi Strategis untuk Pendekatan Perbendaharaan SUI

Ketua Marius Barnett memuji Quintenz sebagai "pemimpin yang sangat dihormati dalam industri aset digital." Dia mencatat Quintenz memiliki "kombinasi langka dari keahlian pasar modal, kredibilitas regulasi, dan pengetahuan infrastruktur yang mendalam."

Barnett menggambarkan penunjukan ini sebagai "validasi yang berarti dari SUIG dan potensi jangka panjang ekosistem Sui." Ketua menekankan kualifikasi ini membuat Quintenz sangat berharga untuk arah strategis perusahaan.

Barnett menjelaskan perusahaan mengharapkan pengalaman Quintenz terbukti "kritis untuk mempertahankan ketelitian institusional." Dewan mengantisipasi perannya akan memfasilitasi "keterlibatan konstruktif dengan pembuat kebijakan."

Manajemen memandang partisipasinya sebagai hal yang esensial untuk "memposisikan SUIG sebagai partisipan jangka panjang dalam adopsi institusional SUI."

Komentar-komentar ini menggarisbawahi pentingnya strategis penambahan keahlian regulasi ke pengawasan dewan.

SUI Group beroperasi sebagai perusahaan publik yang diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol ticker SUIG. Restrukturisasi dewan mencerminkan kebutuhan perusahaan yang berkembang saat mengejar inisiatif perbendaharaannya.

Dengan tiga direktur independen, perusahaan memenuhi persyaratan tata kelola utama untuk entitas yang diperdagangkan secara publik. Penambahan Quintenz ke komite audit lebih lanjut memperkuat kemampuan pengawasan keuangan.

Penunjukannya menandai langkah lain dalam membangun infrastruktur institusional di sekitar ekosistem blockchain Sui.

