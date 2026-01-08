Menteri Luar Negeri AS Rubio akan bertemu pejabat dari Greenland dan Denmark minggu depan — Reuters

Dalam dunia jargon keuangan, dua istilah yang banyak digunakan "risk-on" dan "risk-off" mengacu pada tingkat risiko yang bersedia ditanggung investor selama periode yang dirujuk. Dalam pasar "risk-on", investor optimis tentang masa depan dan lebih bersedia membeli aset berisiko. Dalam pasar "risk-off", investor mulai 'bermain aman' karena mereka khawatir tentang masa depan, dan oleh karena itu membeli aset yang kurang berisiko yang lebih pasti memberikan pengembalian, meskipun relatif sederhana.

Biasanya, selama periode "risk-on", pasar saham akan naik, sebagian besar komoditas – kecuali Emas – juga akan bertambah nilainya, karena mereka mendapat manfaat dari prospek pertumbuhan yang positif. Mata uang negara-negara yang merupakan pengekspor komoditas besar menguat karena permintaan yang meningkat, dan Cryptocurrency naik. Dalam pasar "risk-off", Obligasi naik – terutama Obligasi pemerintah utama – Emas bersinar, dan mata uang safe-haven seperti Yen Jepang, Franc Swiss, dan Dolar AS semuanya mendapat manfaat.

Dolar Australia (AUD), Dolar Kanada (CAD), Dolar Selandia Baru (NZD), dan FX minor seperti Ruble (RUB) dan Rand Afrika Selatan (ZAR), semuanya cenderung naik di pasar yang "risk-on". Ini karena ekonomi mata uang ini sangat bergantung pada ekspor komoditas untuk pertumbuhan, dan komoditas cenderung naik harganya selama periode risk-on. Ini karena investor memperkirakan permintaan yang lebih besar untuk bahan baku di masa depan karena aktivitas ekonomi yang meningkat.

Mata uang utama yang cenderung naik selama periode "risk-off" adalah Dolar AS (USD), Yen Jepang (JPY), dan Franc Swiss (CHF). Dolar AS, karena merupakan mata uang cadangan dunia, dan karena pada saat krisis investor membeli utang pemerintah AS, yang dianggap aman karena ekonomi terbesar di dunia tidak mungkin gagal bayar. Yen, dari peningkatan permintaan untuk obligasi pemerintah Jepang, karena proporsi tinggi dipegang oleh investor domestik yang tidak mungkin membuangnya – bahkan dalam krisis. Franc Swiss, karena hukum perbankan Swiss yang ketat menawarkan perlindungan modal yang lebih baik kepada investor.